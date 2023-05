Le migliori serie e film d'azione in arrivo su Netflix entro la fine del 2023

Combattimenti, sparatorie, rincorse al cardiopalma e poi ancora segreti, eroi, trame avvincenti e colpi di scena mozzafiato. Sono questi gli ingredienti di un buon titolo d'azione e Netflix, in questa nuova stagione, ha in sebo per il suo pubblico numerosi film e serie tv di genere action pronti a sprigionare un bel po' di adrenalina e tenere letteralmente incollati allo schermo. Ma quali sono le serie e i film d'azione più interessanti che debutteranno su Netflix nei prossimi mesi del 2023? Tra qualche gradito ritorno e tante novità ecco le migliori serie e i più bei film d'azione in arrivo sulla piattaforma di streaming nei prossimi mesi.

Fubar

Iniziamo con la nuova serie di Arnold Schwarzenegger che è appena stato nominato da Netflix come nuovo testimonial per i titoli d'azione. Parliamo di Fubar, una serie di otto episodi, ideata da Nic Santora, che vede Schwarzenegger nei panni di un agente della CIA prossimo al pensionamento che scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo. Arnold Schwarzenegger è produttore esecutivo e anche il protagonista della serie.

Tyler Rake 2 (16 giugno 2023)

Passiamo poi al secondo capitolo di Tyler Rake che vede Chris Hemsworth tornare a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d'azione Netflix di grande successo ispirato alla graphic novel "Ciudad" di Ande Parks. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l'incarico di un'altra missione letale: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. Hemsworth torna a collaborare con il regista Sam Hargrave in questo film prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.

Bird Box: Barcellona (14 luglio 2023)

Dai produttori del fenomeno globale Bird Box arriva, nei prossimi mesi, anche il progetto Bird Box: Barcellona, un'espansione dell'universo che ha ipnotizzato il pubblico nel 2018. Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia ben più sinistra delle creature mai viste.

Who Is Erin Carter? (24 agosto 2023)

La casa di produzione di The Crown è pronta a produrre la sua nuova serie per Netflix, originariamente intitolata Palomino e ora Who Is Erin Carter?, un thriller al femminile che racconta la storia di un'insegnante britannica in Spagna che si ritrova coinvolta in una rapina in un supermercato. Quando uno dei rapinatori afferma di averla riconosciuta, la sua vita rischia di andare a rotoli. A Palomino, una città di segreti, dovrà lottare per riabilitare il suo nome e proteggere la sua famiglia.

The Old Guard 2 (entro la fine del 2023)

E come non citare uno dei film più attesi degli ultimi anni, il sequel del capolavoro diretto e interpretato da Charlize Theron, The Old Guard. Sono passati quasi tre anni dalla prima del film, basato sulla serie di fumetti di Greg Rucka, che sta per tornare con il suo secondo capitolo intitolato The Old Guard Chapter Two: Force Multiplied. Questo nuovo capitolo pone fine alla guerra tra Andromaca di Scythia e la sua ex amante, Noriko. Gli immortali di Andy erano braccati come parte di un gioco a lungo termine da Noriko, amareggiata dopo essere riemersa dalle profondità dell'oceano.

