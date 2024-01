Le migliori serie tv (e film) Netflix su disastri aerei realmente accaduti

Con l'arrivo su Netflix del film La società della neve, l'ultimo lavoro di J.A. Bayona sul disastro aereo delle Ande è tornata alta l'attenzione sulle serie tv e i film ispirati a disastri aerei davvero accaduti. Storie di errori umani, malfunzionamenti elettronici, dirottamenti volontari. Storie di sopravvivenza, terrore, tragedia ma anche rinascita. E se amate i film e le serie ispirati a storie vere e ancora di più quelli che raccontano i più incredibili, assurdi e miracolosi disastri aerei della storia, ecco i titoli più belli da rivedere o guardare per la prima volta su Netflix.

La società della neve (Netflix)

Iniziamo con La società della neve, il film drammatico di J.A. Bayona che racconta, su Netflix, la storia vera del disastro aereo delle Ande. Un film incantevole, meraviglioso nella sua drammaticità, commovente e ispirante, in grado di lasciare il segno nello spettatore e raccontare con un'abilissima capacità narrativa una storia che tutti ricordano per la sua tragedia immane ma anche per il miracolo che ne è derivato.

Nel 1972 il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipita su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Allo schianto sopravvivono solo 29 dei 45 passeggeri, che si ritrovano in uno degli ambienti più ostili al mondo e obbligati a ricorrere a misure estreme per poter restare in vita. La società della neve ripercorre questa storia dall'inizio alla fine mostrando quanto sia forte lo spirito di sopravvivenza umano, anche quando, almeno apparentemente, non c'è alcuna possibilità di salvezza.

Volo MH370 - docuserie (Netflix)

Passiamo a un documentario Netflix davvero interessante su un altra vicenda aerea, questa volta legata a una misteriosa scomparsa. Il Malaysian Airlines 370 aveva una rotta ordinaria: un volo notturno da Kuala Lumpur a Pechino con 239 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio. Tuttavia, in una notte priva di perturbazioni del 2014, il volo MH370 scompare definitivamente dai radar poco dopo il decollo. La scioccante sparizione di un aereo di linea fa scalpore, provoca risse e getta nella disperazione i familiari dei passeggeri, avviando una ricerca globale di risposte mai trovate.

Quest'avvincente serie documentaria di RAW, ambientata in sette paesi diversi, utilizza incisive immagini di repertorio per ricostruire la notte della scomparsa, dando agli spettatori la possibilità di esplorare tre delle teorie più controverse sulla vicenda. La docuserie presenta inoltre interviste a familiari, scienziati, giornalisti e persone comuni di tutto il mondo che, nove anni dopo, non perdono la speranza di scoprire la verità. Questa storia è piena di complotti e vicoli ciechi, loschi figuri e silenzi ufficiali, ma è anche e soprattutto un modo di tener vivo il ricordo di coloro che sono scomparsi in uno dei più grandi misteri irrisolti della nostra epoca e un tentativo di continuare nella ricerca di risposte.

Challenger: l'ultimo volo - miniserie documentario (Netflix)

Con J.J. Abrams (creatore di Lost) e Glen Zipper come produttori esecutivi, Challenger_ l'ultimo volo è una docuserie in quattro parti che analizza il disastro dello Space Shuttle Challenger del 1986, esploso tragicamente 73 secondi dopo il lancio in diretta TV sotto gli occhi di milioni di americani, tra cui molti scolari. La serie offre uno spaccato dettagliato dell'equipaggio più vario mai costituito dalla NASA, del quale faceva parte anche l'insegnante Christa McAuliffe, la prima civile ad andare nello spazio. Le interviste con i familiari dell'equipaggio contribuiscono a creare un quadro toccante e credibile degli astronauti. I registi Steven Leckart e Daniel Junge approfondiscono anche il "processo decisionale fatalmente errato" e i problemi meccanici che hanno causato la tragedia, intervistando ex pubblici ufficiali e ingegneri NASA che hanno lavorato al motore responsabile dell'avaria e per il quale avevano ripetutamente espresso timori. Questa docuserie presenta interviste inedite, filmati dell'addestramento e rari contributi d'archivio per un dietro le quinte sugli eventi veritiero e ricco di emozioni .

Downfall: il caso Boeing - docufilm (Netflix)

Nell'inquietante documentario Downfall: il caso Boeing, la regista candidata agli Oscar Rory Kennedy mette in luce la negligenza e l'avidità che hanno portato ai due disastri aerei dei Boeing MAX 737 avvenuti a distanza di soli cinque mesi. Con il contributo di esperti di aviazione, giornalisti, ex dipendenti Boeing, il Congresso americano e i parenti delle vittime, il film rivela una cultura di tagli di bilancio sconsiderati e insabbiamenti all'interno di un'azienda un tempo venerata. Denuncia potente dell'influenza corrotta di Wall Street, Downfall affronta questioni più ampie come i rischi legati ai meccanismi delle grandi aziende americane e i costi umani esorbitanti che ne derivano. Regia e produzione di Rory Kennedy. Produzione e cosceneggiatura di Mark Bailey. Produzione esecutiva di Brian Grazer e Ron Howard.

El último vuelo del Sunbreeze - docuserie (Netflix)

El último vuelo del Sunbreeze è un documentario di Netflix che racconta uno dei più drammatici disastri aerei spagnoli: l'incidente che coinvolse, nel 2008, il volo Spanair 5022 all'aeroporto Barajas di Madrid. Questo volo di linea tra Madrid e Gran Canaria il 20 agosto del 2008 appena dopo il decollo si è schiantato sul suolo uccidendo sul colpo 154 persone. A sopravvivere miracolosamente furono solo 18 passeggeri. Si è trattato del primo incidente mortale della compagnia Spanair in 20 anni dalla sua esistenza.

