Le migliori serie horror da vedere su Disney+

La notte di Halloween – la più spaventosa dell'anno per definizione – si avvicina. E allora perché non dedicare la serata alle serie da brividi per entrare nella giusta atmosfera? Ecco una piccola selezione di titoli disponibili su Disney+.

Consigli per Halloween: le serie horror da vedere su Disney+

American Horror Story

Cominciamo con le undici stagioni di American Horror Story, la serie antologica creata e prodotta da Ryan Murphy e Brad Falchuk. L'occasione è ghiotta anche per prepararsi a dovere per l'arrivo di Delicate (il dodicesimo capitolo). La prima stagione, Murder House, è ambientata a Los Angeles, nel 2011, con lo psichiatra Ben Harmon, sua moglie Vivien e la loro figlia Violet alla ricerca di un nuovo inizio dopo un aborto e un tradimento.

American Horror Stories

E continuiamo sulla stessa linea con lo spin-off di American Horror Story, cioè le due stagioni di American Horror Stories. Quindici storie da brividi autonome partorite dai creatori di AHS. Il primo episodio - diviso in due parti - si intitola Rubber(wo)Man ed è ambientato a Los Angeles, alla Murder House (quella della prima stagione di American Horror Story).

Piccoli Brividi

Ora facciamo un passo di lato e andiamo una serie per ragazzi di tutte le età. Stiamo parlando di Piccoli Brividi, la serie ispirata alla collana di libri di R.L. Stine, bestseller in tutto il mondo, e cult degli anni Novanta. Il reboot, racconta la sinossi, "segue un gruppo di cinque liceali che intraprendono un viaggio difficile per indagare sulla tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Biddle, portando alla luce anche oscuri segreti del passato dei loro genitori".

The Walking Dead

E torniamo sul classico: l'apocalisse zombie. Undici stagioni in un mondo infestato dai morti che camminano (e da umani spietati). Sì, si tratta di The Walking Dead, la serie ideata da Frank Darabont e disponibile su Disney+. Il primo episodio in assoluto, I giorni andati (Days Gone Bye in originale), parte dal risveglio dal coma del vice sceriffo Rick Grimes in una città deserta e piena di cadaveri: la pandemia si è scatenata e i morti camminano sulla terra.

The Strain

Concludiamo con un'altra “vecchia” serie: The Strain, la creatura di Guillermo del Toro e Chuck Hogan, basata sulla trilogia di libri Nocturna scritti dagli stessi del Toro e Hogan. Quattro stagioni sull'epidemia di vampirismo che minaccia l'umanità. Tutto inizia con l'arrivo di un aereo "morto" all'aeroporto J.F.K. di New York e con l'epidemiologo Ephraim Goodweather e la sua squadra chiamati a indagare.