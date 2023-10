Le migliori serie horror di Netflix

Buio, mostri, morti che tornano in vita. Cimiteri, silenzi, tensione, brivido e soprattutto paura. Sono questi gli ingredienti di un buon horror che si rispetti, un genere che negli ultimi anni è diventato sempre più popolare regalando al pubblico diversi titoli non solo da brivido ma anche molto belli. Il catalogo Netflix nasconde diversi gioiellini del genere horror che, con l'avvicinarsi di Halloween, tornano all'attenzione del pubblico. Ma quali sono le serie horror più belle di Netflix? Quali i titoli imperdibili per gli amanti di questo genere di racconto? Dall'ultimissima uscita La caduta della casa degli Usher tratta dal racconto omonimo di Edgar Allan Poe al piccolo capolavoro di stile di Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities, ecco le più belle serie Netflix per chi ha voglia di qualche brivido.

La caduta della casa degli Usher

La caduta della casa degli Usher è la nuova serie di punta di Netflix, un horror intelligentissimo creato da Mike Flanagan, ideatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass. Questa diabolica serie horror èispirata alle opere di Edgar Allan Poe e racconta una storia fatta non solo di paura ma anche di molte riflessioni. Gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere, ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato. La caduta della casa degli Usher affronta diversi temi dalla follia all'isolamento, dalla crisi di identità alla famiglia.

Cabinet of Curiosities

Passiamo al grande esercizio di stile di Guillermo del Toro con la sua serie antologica horror, Cabinet of Curiosities. L'acclamato regista premio Oscar, nonché ideatore, produttore esecutivo e coshowrunner Guillermo del Toro ha curato una collezione di storie senza precedenti che definiscono un intero genere sfidando l'idea tradizionale di horror. Questi otto racconti che spaziano tra macabro, magico, gotico, grottesco e tradizionalmente inquietante sono ugualmente sofisticati e sinistri (inclusi due soggetti originali di del Toro) e sono portati in vita da un team di sceneggiatori e registi scelti personalmente da lui..

Ratched

Ryan Murphy e Ian Brennan, i nomi dietro i capolavori Dahmer e The Watcher, sono gli autori di Ratched, una serie drammatica ricca di suspense. La trama ruota attorno alle origini di Mildred Ratched, un'infermiera che nel 1947 arriva nella California del nord con la speranza di poter lavorare in un prestigioso ospedale psichiatrico dove si svolgono esperimenti nuovi e inquietanti sulla mente umana. Mildred ha una missione segreta da completare e si presenta come l'immagine perfetta di un'infermiera appassionata. Poi però la situazione muta e, mentre lei si infiltra tra le persone coinvolte nel sistema sanitario di salute mentale, la sua apparente eleganza incomincia a celare una natura oscura che da tempo sta crescendo dentro di lei, a riprova che mostri non si nasce, ma si diventa. Ratched si ispira all'infermiera Ratched in Qualcuno volò sul nido del cuculo, personaggio mitico e indimenticabile ideato da Evan Romansky.

The Haunting of Hill House

Hill House è una rivisitazione in chiave moderna del leggendario romanzo di Shirley Jackson "L'incubo di Hill House" e narra di cinque fratelli e sorelle che sono cresciuti nella casa infestatapiù famosa d'America. Ormai adulti, si riuniscono a causa del suicidio della sorella minore che li obbliga ad affrontare finalmente i fantasmi del loro passato... Alcuni sono solo immaginari, ma è possibile che altri si annidino proprio negli angoli bui dell'emblematica Hill House.

Midnight Mass

Mike Flanagan, ideatore di The Haunting of Hill House e La caduta della casa degli Usher è il nome dietro un altro horror di successo di Netflix, Midnight Mass La storia è quella di una piccola comunità su un'isola remota le cui divergenze sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall'arrivo di un carismatico prete (Hamish Linklater). Quando la comparsa di padre Paul nell'isola di Crockett coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso cattura l'intera comunità, ma quale sarà il prezzo da pagare?

All of Us are Dead

Passiamo a una serie horror sudcoreana che ha letteralmente conquistato il pubblico appena uscita su Netflix: All of Us are Dead. Un gruppo di studenti delle superiori è intrappolato a scuola e resta coinvolto in varie disavventure mentre cerca di farsi salvare da un'invasione di zombi avvenuta nell'edificio.

Hellbound

Incredibili manifestazioni infernali hanno luogo tra la folla nel centro di Seul. Esseri misteriosi condannano alcuni individui agli inferi, mentre altre creature ultraterrene appaiono in un preciso momento per avvolgere i condannati in un rogo mortale. La voce risoluta di Jung Jinsu, il leader dell'emergente organizzazione religiosa Nuova Verità, si solleva dal caos totale generato da questi inspiegabili eventi soprannaturali, sostenendo che solo i peccatori sono destinati alla dannazione e che questi avvenimenti rappresentano la volontà divina per riportare gli esseri umani sulla retta via. Un gruppo di seguaci estremisti chiamato Punta di Freccia decide di assumere il controllo sulle punizioni di coloro che si oppongono alla volontà divina. Il mondo si trasforma in un vero inferno. L'avvocata Min Hyejin sfida il presidente Jung sostenendo che le manifestazioni infernali sono semplicemente eventi soprannaturali e si unisce ai pochi che cercano di proteggere i condannati e restituire il mondo agli esseri umani e non agli dei. Insieme decidono di affrontare il caos scatenato dalla Nuova Verità.

The Midnight Club

In una struttura per giovani malati terminali, otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie stringono un patto: il prossimo di loro a morire darà al gruppo un segno dall'aldilà. Tratta dall'omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike.

Resident Evil

Anno 2036: quattordici anni dopo che la diffusione di Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l'inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

Marianne

Un'autrice horror si prende una pausa dal lavoro e scopre che il demone che aveva descritto nel suo libro esiste davvero. Questo spirito malvagio, chiamato Marianne, la attira a casa e la minaccia per convincerla a continuare a scrivere.