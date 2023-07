Netflix, tutto il meglio di luglio 2023: le serie e i film da recuperare

Oggi è l'ultimo giorno di luglio, un mese che dal punto di vista seriale/cinematografico ci ha regalato tantissime nuove storie, alcune più belle, altre meno. In questo mese abbiamo avuto modo di tornare nel passato e ricordare alcuni momenti cruciali della storia italiana legati al personaggio di Vittorio Emanuele di Savoia, ci siamo tuffati in una storia romanticissima dove due ragazzi dagli occhi tristi hanno imparato cosa significa, davvero, amare, ci siamo divertiti a risolvere casi legali insieme all'avvocato più sexy di Los Angeles e poi ancora abbiamo immaginato mondi dove creature misteriose portano le persone al suicidio o dove si può cedere la propria vita per pagare dei debiti. Ma quali sono stati i titoli che ci sono entrati più nel cuore in questo mese? Ecco le migliori serie e i migliori film di luglio da recuperare su Netflix de doveste esserveli persi.

Le migliori serie da recuperare

Il Principe

Se amate le docu-serie e di siete persi Il Principe su Netflix, correte a recuperarla. Questa serie di tre episodi, infatti, racconta l'incredibile storia dell'ultimo erede al trono, Vittorio Emanuele di Savoia e vale davvero la pena di essere vista. Un principe in esilio, una top model, uno sparo nel buio che cambierà la vita di tantissime persone, generazione dopo generazione. Il Principe è una docu serie in tre episodi che, partendo dagli eventi successi nella tragica notte del 18 Agosto 1978 all’isola di Cavallo, ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia.

Per quanto la vicenda giudiziaria dell’omicidio del giovane Dirk Hamer sia centrale nella vita del principe e di conseguenza nella docuserie, puntata dopo puntata emerge di lui un racconto più intimo: il suo tormentato rapporto con i genitori, la storia d’amore con Marina Doria, gli anni di lavoro in Iran, gli scandali e molto altro.

Il racconto perfetto

Un'altra bella serie Netflix di questo mese è Il racconto perfetto, una commedia romantica in cinque episodi in grado letteralmente di scaldare il cuore. La storia? Margot e David vengono da mondi diversi. Lei è l'ereditiera di un impero alberghiero. Lui deve svolgere tre lavori per sbarcare il lunario. Ma quando le loro strade si incrociano, si rendono conto che solo loro potranno aiutarsi a vicenda a riconquistare le proprie anime gemelle.

Avvocato di difesa 2

Tornato su Netflix con la sua seconda stagione, Avvocato di difesa si è confermato un piacevolissimo legal drama da vedere senza troppi pensieri. Questa serie, ispirata al ciclo di romanzi di Michael Connelly, racconta la storia dell'idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) che dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. La seconda stagione della serie ispirata ai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly è tratta da Il quinto testimone, quarto libro di Avvocato di difesa.

I migliori film da recuperare

Paradise

Iniziamo con il film dalla trama più avvincente e originale debuttato su Netflix quest'anno. Parliamo di Paradise, un thriller interessantissimo che immagina un futuro in cui le persone possono pagare vendendo anni della propria vita. Cedere la propria esistenza in cambio di denaro: in un futuro non troppo lontano, un metodo per trasferire anni di vita da una persona all'altra ha cambiato il mondo per sempre, trasformando la startup biotecnologica Aeon in un'azienda farmaceutica multimiliardaria. Elena e Max hanno una vita quasi perfetta. Ma quando la coppia si trova di fronte a inaspettate richieste di risarcimento assicurativo che non può pagare, tutto cambia in un istante: per saldare i debiti, Elena (Marlene Tanzcik) deve "pagare" 40 anni della sua vita. Derubati di un futuro insieme, i due devono fare i conti con quello che resta della loro esistenza. Max (Kostja Ullmann), che lavora per AEON, fa di tutto per recuperare gli anni perduti di Elena. Ma nulla sarà più come prima.

Bird Box Barcellona

Dai produttori del fenomeno globale Bird Box arriva il progetto BIRD BOX BARCELLONA, un'espansione dell'universo che ha ipnotizzato il pubblico nel 2018. Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia ben più sinistra delle creature mai viste.