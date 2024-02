San Valentino, le migliori serie (e film) Netflix su tutti i tipi di amore

San Valentino è la festa degli innamorati e quale modo migliore di celebrare questa ricorrenza se non addentrandosi con mente e cuore in una serie tv o un film sull'amore? Netflix conserva nel suo catalogo innumerevoli serie romantiche e film sull'amore. Alcuni più sognanti e da farfalle nello stomaco, altri più realistici, altri ancora più piccanti. Ma quali sono i titoli Netflix sull'amore da guardare su Netflix in questo San Valentino 2024? Ecco la nostra selezione che spazia dall'amore romantico a quello passionale, dall'amore tra genitori e figli a quello per gli animali domestici per un racconto dell'amore in tutte le sue forme.

Amore romantico

Nuovo Olimpo

Se cercate romanticismo puro su Netflix non potete perdere Nuovo Olimpo, il film di Ferzan Ozpetek che ha fatto innamorare tutti. Fine anni '70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent'anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora.

La regina Carlotta

L'ultima serie di Shonda Rhimes, nonché spin-off di Bridgerton è forse una delle serie più romantiche e belle su Netflix. Incentrata sull'ascesa al potere e la fama della regina Carlotta, la serie racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d'amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell'alta società di Bridgerton.

Bridgerton 1 e 2

Adattamento dei romanzi di Julia Quinn, Bridgerton è una serie delle più amate serie romantiche di Netflix che dedica ogni stagione a uno dei fratelli della famiglia Bridgerton e alla sua ricerca dell'amore. Romantica, passionale, intrigante, Bridgerton è ambientata a Londra nell'età della Reggenza e ogni stagione è un mix di romance, intrighi e segreti di palazzo di cui non riuscirete più a fare a meno.

Guida astrologica per cuori infranti

Poco più che trentenne e single (non per scelta), Alice lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo, con ben poche possibilità di carriera, sebbene spesso lei sia la persona più competente nella stanza. Come se non bastasse, il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare padre. A questo si aggiunge l'arrivo di Davide, il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo, assunto con il severo compito di verificare la produttività del team. La vita di Alice però sta per cambiare completamente grazie all'incontro con Tio, un attore della soap opera di punta del network e sedicente guru dell’astrologia, destinato a diventare presto la sua personale Guida astrologica per cuori infranti.

Amore passionale

Sex/Life

Sex/Life è la storia di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, che getta un nuovo sguardo provocatorio sull'identità e sul desiderio femminile. Una serie che può attrarre perché erotica e con molte scene di sesso spinte ma il bello di Sex/Life sta nel fatto che è un vero e proprio manuale d'amore che mostra tutte le fasi di una relazione dall'innamoramento al matrimonio, dal tradimento alla ricerca di se stessi. Una serie sottovalutata che andrebbe vista e goduta in ogni sua fase.

Ossessione

Ossessione è una serie passionale ma anche molto cupa che racconta la storia di un tradimento. La trama gira attorno alla relazione di uno stimato chirurgo londinese con la fidanzata del figlio che si trasforma in un'infatuazione erotica che minaccia di cambiare per sempre le loro vite.

Amore relistico

One Day

One Day narra la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew, che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea. La mattina seguente prendono strade diverse, ma dove saranno in questo giorno ordinario il prossimo anno, l'anno dopo e ogni anno successivo? In ogni episodio ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, un anno più vecchi, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusioni. One Day è una storia d'amore che copre un periodo di decenni tratta dal bestseller internazionale di David Nicholls.

Fedeltà

Ambientato tra Milano e Rimini, Fedeltà è un'esplorazione del desiderio e del tradimento, e delle loro conseguenze, attraverso la storia di due coniugi. Carlo, professore part-time di scrittura creativa, e Margherita, architetto divenuto agente immobiliare, sono innamorati, ma capita che i loro desideri si allontanino dai confini della loro camera da letto. Carlo brama la quieta bellezza di una delle sue studenti, Sofia; Margherita fantastica sul suo fisioterapista Andrea. Il sogno di un nuovo appartamento nel cuore di Milano potrebbe essere proprio ciò di cui Carlo e Margherita hanno bisogno per rafforzare la loro relazione che diventa simbolo ed espressione della fedeltà, non solo di coppia, ma anche verso se stessi.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista

Hadley e Oliver cominciano a innamorarsi su un volo da New York a Londra, ma sono costretti a separarsi alla dogana. La prospettiva che si ritrovino è remota, ma il destino potrebbe riuscire a sconfiggere le probabilità.

Amore amicale

Di4ri

Che cosa è successo ai ragazzi della 2°D dopo l’occupazione? Saranno rimasti in classe insieme nella scuola di Marina Piccola? E Livia avrà perdonato Pietro dopo aver scoperto della scommessa? La seconda stagione di DI4RI riparte dalle risposte a queste domande e dall’arrivo di un nuovo personaggio, quello di Bianca, la cugina di Giulio, una ragazza talentuosa e solare che saprà integrarsi nel gruppo con la sua vitalità e la capacità di capire gli altri. In questa seconda stagione i nostri protagonisti affronteranno il loro terzo e ultimo anno di medie. Un anno indimenticabile e carico di sfide, che si chiuderà con la prima prova importante della loro vita, l’esame di terza media, e con una scelta determinante: che cosa fare dopo? Se ognuno dovrà prendere la propria strada, l’amicizia sopravviverà alla separazione?

L'estate in cui imparammo a volare

Cosa potrebbe aver causato la fine del forte legame trentennale tra Tully e Kate, le "amiche del cuore per sempre"? Lo scopriremo in questa stagione, ma prima Kate deve affrontare le dolorose conseguenze della sfortunata missione di Johnny in Iraq. Tully invece resta coinvolta in una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la carriera da zero. Tutto ciò la fa riflettere sulla propria natura e provenienza, spingendola anche a cercare il padre che non ha mai conosciuto nonostante le obiezioni di Nuvola, la riservata madre hippy. Negli anni '80 vediamo Kate e Johnny che all'inizio della loro storia d'amore causano tensioni nella redazione in cui lavorano entrambi, mentre Tully fa carriera e si scontra (e flirta!) con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz. Lui potrebbe essere la sua anima gemella, se solo riuscissero a smettere di litigare per cinque minuti. Negli anni '70 le adolescenti Kate e Tully faticano a mantenere intatta la loro amicizia quando Nuvola finisce in carcere per traffico di droga e Tully va a vivere con la nonna, lontana da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano separatamente le difficoltà della scuola superiore, sanno bene di aver bisogno l'una dell'altra.

Heartstopper

Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l'amicizia. Tra esami all'orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell'amore e dell'amicizia.

Amore genitori-figli

Anime False

Una madre e la giovane figlia hanno un legame indistruttibile. Sono in fuga da tempo, soggiornano in lussuosi hotel e continuano a spostarsi. Ma quando gli alberghi di lusso lasciano il posto a motel fatiscenti diventa chiaro che non è una favola. E quando scopriamo che alle loro spalle è stata lasciata una scia di cadaveri, ci rendiamo conto che forse la madre non è una vittima ma una cacciatrice. Come faranno a cavarsela?

Ginny & Georgia

Come convivi con la consapevolezza che tua madre è un'assassina? Spetterà a Ginny capirlo. Oppressa dalla scoperta che il suo patrigno Kenny non è morto per cause naturali, ora la ragazza deve fare i conti con il fatto che la madre non solo ha ucciso, ma l'ha fatto per proteggerla. Georgia invece preferirebbe di gran lunga lasciarsi il passato alle spalle, dopotutto ha un matrimonio da organizzare! Ma un aspetto curioso del passato della donna è che tende a riemergere…

Tutta la luce che non vediamo

Incrociando abilmente le vite di Marie-Laure e Werner nel corso di un decennio, Tutta la luce che non vediamo racconta la storia dell'incredibile potere dei legami umani, un faro di luce che può guidarci attraverso i periodi più cupi. Questa miniserie in quattro parti diretta da Shawn Levy e sceneggiata da Steven Knight presenta le esordienti Aria Mia Loberti e Nell Sutton nel ruolo di Marie-Laure da giovane e più in avanti negli anni, oltre a Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc), Hugh Laurie (zio Etienne), Louis Hofmann (Werner), Lars Eidinger (Von Rumpel) e Marion Bailey (Madame Manec).

Amore per gli animali

Leo

Con il suo inconfondibile stile, l'attore e comico Adam Sandler assicura grandi risate in questa commedia musicale animata di formazione sull'ultimo anno di una scuola elementare visto attraverso gli occhi di un animaletto domestico. Ormai da decenni l'esausta lucertola settantaquattrenne Leo (Sandler) è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l'ebbrezza della vita all'esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante.

