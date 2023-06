Le migliori serie (e film) Netflix sui lati oscuri dell'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale sta diventando parte integrante della nostra società. Se fino a qualche anno fa i robot, le app, la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale facevano parte dei futuri distopici immaginati dagli autori di libri o film di fantascienza, oggi, questi elementi rappresentano il nostro presente ma oltre a migliorare la vita delle persone, presentano moltissimi lati oscuri che rischiano di cambiare, per sempre, la vita e i valori degli esseri umani. Se siete sempre stati affascinati dalle serie tv o dai film sull'intelligenza artificiale e avete voglia di riflettere su quanto, il suo uso, possa essere pericoloso per l'uomo e la sua sopravvivenza, ecco le migliori storie da vedere su Netflix che rappresentano al meglio il bello ma anche il brutto dell'intelligenza artificiale.

Black Mirror

Black Mirror è la serie per eccellenza che ha saputo raccontare i rischi della tecnologia e dell'intelligenza artificiale nella vita delle persone. Questa serie antologica britannica, prodotta e ideata da Charlie Brooker, è un perfetto quadro di un futuro immaginario dove la tecnologia entra a far parte della vita delle persone fino a prenderne le redini e far perdere i binari della morale. Black Mirror mostra le sfide della società contemporanea con l'introduzione di nuove tecnologie e social media e osa spingersi oltre per dare un vero e proprio scossone emotivo agli spettatori. Una vera chicca da riscoprire.

Her

Il catalogo Netflix regala al pubblico quello che forse può essere considerato il film sull'intelligenza artificiale più bello e romantico di sempre, Her. Questo lungometraggio premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale a cura di Spike Jonze, è una perla del mondo del cinema e regala allo spettatore un'esperienza immersiva unica nel suo genere trasportando in un futuro dove l'intelligenza artificiale ha un ruolo di primo piano nella vita delle persone arrivando, perfino, a elaborare emozioni e provare amore. Con protagonisti Joaquin Phoenix e una straordinaria Scarlett Johansson che partecipa al film con il solo uso della voce, Her è una vera meraviglia che fa riflettere sulle relazioni umane e su quanto l'amore possa assumere diverse forme e rivoluzionare la vita in tutti i sensi.

Jung-E

Per chi ama i thriller e ha voglia di tuffarsi in un mondo dove l'umanità si è rifugiata nello spazio e i cervelli umani vengono clonati dopo la morte, c'è Jung-E, un film sudcoreano che sorprende per la sua bellezza e capacità di far riflettere. In questo avvincente thriller di fantascienza, gli umani sono fuggiti dalla Terra devastata da drastici cambiamenti climatici. Per porre fine alla guerra scoppiata nei rifugi, il cervello della leggendaria mercenaria Yun Jung-yi è clonato dagli scienziati che tentano di sviluppare un robot da combattimento controllato dall'intelligenza artificiale.

I am Mother

Un altro film sull'intelligenza artificiale che affronta, nello specifico, il tema della maternità è I am Mother. Si tratta di un thriller fantascientifico su un'adolescente (Clara Rugaard) che risulta essere la prima di una nuova generazione di umani allevati da Madre (Rose Byrne), un robot progettato per ripopolare la terra dopo l'estinzione dell'umanità. Ma la loro particolare relazione viene minacciata quango giunge una sconosciuta ferita (Hilary Swank), con informazioni che mettono in dubbio tutto quello che è stato detto a Figlia a proposito del mondo esterno e delle intenzioni di Madre.

Love, Death & Robots

Altra chicca sul tema tecnologia/intelligenza artificiale e non solo è la serie antologica di Netflix Love, Death & Robots. Questo titolo d'animazione che affronta diverse tematiche dall'amore, alla morte fino a passare per la tecnologia, riesce a lasciare un forte segno in chi la guarda e far riflettere sui valori della vita e quanto questi possano essere messi a rischio dall'avvento dell'intelligenza artificiale e robotica. Ogni episodio è realizzato da un diverso team di animatori e riesce a emozionare e allo stesso tempo spingere a una forte riflessione.