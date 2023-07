Giocare sulle debolezze psicologiche degli altri, ergersi a divinità sulla terra, spingere persone a pendere dalle proprie labbra e finire con l'avere seguaci, fedeli e gente intorno disposta a perdere la propria vita per il loro guru. Parliamo dei manipolatori mentali, i leader di sette religiose, i narcisisti patologici che sono entrati nella storia per le loro manipolazioni e, soprattutto, per le tragedie che hanno causato con le loro manie di onnipotenza e la presunzione di poter giocare con le vite degli altri, Quelle dei manipolatori mentali realmente esistiti sono storie affascinanti e agghiaccianti allo stesso tempo e Netflix, in questi anni, ne ha raccontate diverse. Dalla storia del "profeta" della chiesa fondamentalista Warren Jeffs a quella del leader dei Davidiani David Koresh, ecco le migliori serie Netflix sui peggiori manipolatori mentali della storia.

Come diventare leader di una setta (sulla storia di Charles Manson, Jim Jones, Jaimie Gomez, Marshall Applewhite, Shoko Asahara e Sun Myung)

Iniziamo con la serie più recente di tutte, Come diventare leader di una setta, una docu-serie in sei episodi appena debuttata su Netflix che insegna alle persone come manipolare gli altri raccontando storie dei peggiori manipolatori mentali della storia. La voce narrante di Peter Dinklage, nella versione originale, rivela la strategia per ottenere amore incondizionato, devozione illimitata e il potere di controllare la mente, il corpo e l'anima delle persone. Questa serie dedica ogni episodio a un personaggio specifico e racconta storie di leader di setta realmente esistiti dando degli stumenti al pubblico per persuadere gli altri.

Keep Sweet, pregare e obbedire (sulla storia di Warren Jeffs)

Una docu-serie tra le più belle di Netflix è senza dubbio Keep Sweet, pregare e obbedire. Si tratta della storia di Warren Jeffs, il cosiddetto "profeta" della Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni responsabile di abusi sessuali, fisici e psicologici. Questa docu-serie sconvolgente e accuratissima indaga le origini e lo sviluppo di una delle religioni contemporanee più controverse, la cosiddetta setta poligamica fondamentalista che vedeva proprio Jeffs a capo di centinaia di fedeli costretti a vivere secondo regole rigidissime e a sposarsi tra di loro. Con quattro epsiodi dove si alternano inquietanti testimonianze a filmati d'archivio, questa serie mostra il vero volto di Warren Jeffs a capo di una setta criminale e oppressiva.

L'assedio di Waco (sulla storia di David Koresh)

Un altro personaggio che rientra appieno tra i più terribili manipolatori mentali della storia, raccontato da Netlfix, è David Koresh, protagonista della docu-serie L'assedio di Waco. La tragica storia dell'assedio di Waco del 1993, in Texas, che ha visto il leader della religione dei Davidiani, David Koresh a capo di un suicidio di massa diventa una delle migliori docu-serie Netflix di sempre. Un titolo che, in tre episodi, ripropone immagini storiche di uno dei peggiori massacri della storia americana e racconta una storia attraverso tre diverse prospettive, quella dei seguaci di Karesh, sopravvissuti alla tragedia, quella dei negoziatori e quella degli agenti tattici dell'FBI. Tre diverse versioni dei fatti che spingono a una forte riflessione sul senso di verità e su quanto questa possa variare a seconda del punto di vista. Un documentario da non perdere ma preparatevi perché vi gelerà il sangue.

Orgasm Inc (sulla storia di Nicole Deadone)

E, infine, passiamo a una donna, una manipolatrice mentale che si vedeva come una profeta del sesso, una donna che prometteva di insegnare alle donne ad avere orgasmi di 15 minuti. Parliamo di Nicole Deadone, la donna a capo dell'azienda americana OneTaste raccontata della docu-serie Netflix Orgasm Inc. Un'azienda che in pochissimo tempo è diventata leader nel settore ma su cui subito sono emerse tante ombre. Questo documentario investigativo svela la verità sull'organizzazione e sulla sua controversa ed enigmatica leader tramite 15 anni di riprese inedite e interviste con ex membri.