Ogni 10 ottobre ricorre il World Mental Health Day, una giornata istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la sensibilizzazione sul tema dei problemi psicologici che, al giorno d'oggi, colpiscono un numero elevatissimo di persone, tra cui molti giovani. Quello della salute mentale è un tema affrontato anche dal mondo delle serie tv che, negli ultimi anni, hanno proposto storie sempre più legate a questo argomento importantissimo. Tra tutte abbiamo selezionato le più interessanti, coinvolgenti ed emozionanti serie Netflix sulla salute mentale. Se avete voglia di fare un viaggio di guarigione attraverso lo schermo di una tv, ecco le migliori serie Netflix sulla salute mentale.

Tutto chiede salvezza

Liberamente tratta dall’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020, Tutto chiede salvezza è una serie di 7 episodi dove il protagonista, a seguito di un crollo emotivo, finirà una settmana in ospedale per un Trattamento Sanitario Obbligatorio. Finire per sette giorni sotto regime di Tso vuol dire essere pazzi? È quello che si chiede Daniele, un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello, e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati. Ma sette giorni sono lunghi e quella che all’inizio gli sembrava una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita. Un dramedy delle esistenze che recupera la radice della nostra migliore commedia amara, riletta in chiave contemporanea, come in un grido d’aiuto, straziante ma pieno di speranza, da parte delle nuove generazioni e del loro enigmatico disagio di vivere.

La regina Carlotta

Un'altra serie Netflix che ha trattato il tema della salute mentale è La regina Carlotta di Shonda Rhimes. Nata come spin-off di Bridgerton, La regina Carlotta ha saputo conquistare il pubblico con un racconto romanticissimo della storia d'amore tra Carlotta e il re Giorgio III, quest'ultimo affetto da schizofrenia e disturbo bipolare. Questa serie dunque affronta il tema della salute mentale legato a quello delle relazioni interpersonali e il risultato è una vera meraviglia.

BoJack Horseman

Bojack Horseman è una serie creata da Raphael Bob-Waksberg che affronta, con ironia ma allo stesso tempo serietà, molti temi tra cui anche quello della salute mentale. Questa serie animata, tra le più belle mai realizzate da Netflix, diventa un viaggio di crescita personale in un mondo immaginario dove i personaggi sono metà esseri umani e metà animali. BoJack è un attore dimenticato che ha vissuto i suoi giorni di gloria grazie a una commedia televisiva. Adesso, affronta crisi esistenziali e dipendenze, mentre cerca di tornare in vetta.

Lady Dynamyte

Lady Dynamyte è una serie Netflix dedicata al tema della salute mentale e, nello specifico, del disturbo bipolare. Maria Bamford torna a Los Angeles dopo aver trascorso sei mesi in convalescenza a causa di un disturbo bipolare. Con l'aiuto del suo agente, tenta di riprendere in mano la sua vita. Gli episodi, a volte surreali, ritraggono vari periodi ispirati alla vita di dell'attrice comica e raccontano la storia di una donna che perde la testa e poi la ritrova.

Tredici

Dopo che una studentessa si toglie la vita, un compagno di classe trova una misteriosa scatola, all'interno della quale sono conservate registrazioni fatte dalla ragazza in merito ai motivi per cui ha scelto di suicidarsi. Tredici è una serie Netflix toccante che racconta la depressione in età giovanile e le sue conseguenze più estreme.

Special

Special è una serie Netflix tratta dal libro I'm Special: and Other Lies We Tell Ourselves di Ryan O'Connell, anche interprete della serie. Ryan è un giovane omosessuale affetto da una leggera paralisi cerebrale che decide di riscrivere la propria identità e inseguire la vita che vuole lontano da vergogna e senso di inferiorità.

Atypical

Atypical è una serie che racconta la storia di un diciottenne, Sam, affetto da un disturbo dello spettro autistico, la Sindrome di Asperger, che decide di rivoluzionare la propria vita e diventare indipendente trovando l'amore e la propria strada al di là delle etichette della malattia. Considerato "strano" da tutti, Sam intraprenderà un viaggio alla ricerca di se stesso aiutato dalla sua terapeuta e dal suo migliore amico.