Le migliori serie Netflix che parlano di sesso

È possibile trovare su Netflix serie sul sesso? Non parliamo delle classiche scene di passione tra i protagonisti di film e serie TV ma titoli in grado di raccontare il sesso, la sua essenza, le sue difficoltà, i suoi aspetti più intimi, quelli più problematici, storie capaci di fare educazione sessuale e di sdoganare qualche tabù insegnando qualcosa di nuovo sia ai ragazzi che agli adulti. Sì, su Netflix ci sono serie erotiche la cui trama gira intorno al sesso e che si distinguono per un racconto profondo e non per forza volgare su questo importantissimo aspetto della vita intima delle persone e se avete voglia di tuffarvi in questo mondo, ecco dove andare a cercare. E se avete amato Sex/Life, allora questi consigli sono per voi.

Sex/Life

Iniziamo con la serie erotica per eccellenza, appena debuttata su Netflix con la sua seconda stagione, parliano di Sex/Life, un titolo decisamente passionale dove le scene di sesso esplicite la fanno da padrone insieme a una storia che racconta il piacere femminile e le difficoltà di una relazione interpersonale duratura. In Sex/Life, il sesso è parte centrale del racconto che si snoda tra pura passione, trasgressione e sogni erotici. La storia di qeusto titolo Netflix, tra i più di successo degli ultimi due anni, altro non è che quella di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato da ragazza ribelle e suo marito. Sex/Life racconta il desiderio femminile con onestà, irriverenza e una vena di trasgressione mai vista sul piccolo schermo facendo riflettere su quanto sia importante, per una donna, mantenere viva quella fiamma di follia e passione anche nella tranquilla vita da moglie e mamma.

Lady Voyeur (Olhar Indiscreto)

Lady Voyeur è una serie brasiliana dove le scene di sesso di mescolano a molti colpi di scena. Miranda è una bravissima hacker che nessuno sembra notare. Il divertimento massimo delle sue giornate è spiare la vicina Cléo, una prostituta d'alto bordo che vive nel palazzo di fronte. La osserva con il binocolo, la riprende con la videocamera e s'infiltra nel suo computer. Quando deve partire per un viaggio, Cléo chiede a Miranda di occuparsi del suo cane, cambiandole per sempre la vita. Finisce infatti per incontrare l'uomo dei suoi sogni e per ucciderne un altro per legittima difesa. Quello che non sospetta è che fa tutto parte di un piano più grande.Sex Education

Sex Education

E poi c'è Sex Education, il teen drama dove il sesso è protagonista assoluto. La storia è quella di Ortis, un liceale impacciato che vive con sua madre, la sessuologa Jean. Nella prima stagione, Otis, con l'aiuto dell'amica Maeve Wiley, apre a scuola una clinica del sesso per mettere a frutto il proprio talento e intuito sull'argomento. Nella seconda stagione, Otis affronta i propri bisogni sessuali, sorti tardivamente, per poter approfondire la relazione con la fidanzata Ola. Nel frattempo, però, deve gestire i rapporti tesi con Maeve. Intanto alla Moordale un'epidemia di clamidia evidenzia la necessità di una migliore educazione sessuale in classe, mentre in paese arrivano nuovi adolescenti che sfidano lo status quo. La serie è stata ideata e scritta da Laurie Nunn.

Sky Rojo

Sky Rojo è un altro titolo Netflix che non ha paura di parlare di sesso, anzi, lo mette al centro della narrazione. Si tratta di una serie spagnola creata dall'ideatore de La casa di carta con un cast tutto al femminile. Cosa la rende una serie sul sesso? Le sue protagoniste, tre prostitute. Questa serie, infatti, non è altro che un racconto sul crudo mondo della prostituzione dove il sesso diventa merce di scambio e viene privato di qualsiasi elemento romantico e passionale. Questo titolo spinge su un tema molto delicato e lo fa raccontando una storia intensa e a tratti violenta ma anche in grado di far riflettere su cosa comporta la prostituzione nella vita di una persona, cosa significa sfruttare una donna per il proprio corpo e cos'è la compravendita di esseri umani.

Il sesso in poche parole

Per chi preferisce le miniserie documentario, c'è Il sesso in poche parole, un racconto più analitico di cos'è, come funziona il sesso e cosa provoca nel corpo delle persone a livello ormonale. Cosa succede quando siamo eccitati? Dall'attrazione alle fantasie sessuali, passando per la contraccezione e il parto, è ora di cambiare prospettiva su cicogne e api.

Money Shot, la storia di Pornhub

Un altro titolo Netflix che vale la pena menzionare è un documentario che parla del sesso in modo più concreto analizzando la storia e i segreti di una delle piattaforme di distribuzione di porno online, Pornhub ed è Monedy Shot, la storia di Pornhub.

Questo documentario, attraverso testimonianze di pornostar professionisti, lavoratori del mondo del sesso, influencer e vittime di diffusione di filmati pornografici non autorizzati regala una visione molto ampia di questa industria e fa riflettere su quanto, questo mondo, sia pieno di contraddizioni e falle.

Ossessione

Un altro titolo Netflix che entra a pieno titolo tra le migliori serie erotiche della piattaforma di streaming è Ossessione, una miniserie limitata britannica dove il sesso diventa il tema centrale per parlare di tradimento, amore e morte. Quella raccontata da Ossessione è una storia tratta dal romanzo di Josephine Hart, Damage, ed è incentrata su un pericoloso triangolo amoroso che emerge quando l'enigmatica Anna Barton intraprende una relazione appassionata con il padre del suo fidanzato, William. Mentre Anna lotta per sostenere entrambe le relazioni, William viene trascinato in una spirale ossessiva. Ma per quanto tempo riusciranno a tenere nascosto il loro segreto prima che qualcuno si faccia male?