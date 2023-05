Le migliori serie Netflix che fanno riflettere sul senso della vita

Le serie tv sono fatte non solo per intrattenere ma anche per far riflettere. Dietro un personaggio ben costruito, una particolare ripresa, una trama studiata nel minimo dettaglio, un'interpretazione emotiva ed emozionante c'è sempre una spinta da parte di un regista, uno sceneggiatore, un attore di spingere lo spettatore a riflettere su un valore importante della vita o sul suo stesso senso. Se siete appassionati di serie profonde, storie che oltre che essere avvincenti sono anche uno stimolo alla profonda riflessione sul senso della vita questo articolo è per voi perché raccoglie i migliori titoli Netflix che fanno riflettere sulla vita, i suoi valori e il suo senso.

Beef (sulla rabbia repressa)

La più recente, nonché un vero e proprio capolavoro di Netflix è Beef - Lo scontro, una serie che indaga e racconta la rabbia e, nello specifico, la rabbia repressa con un'originalità senza precedenti. Questa serie, magistralmente interpretata dalla comica Ali Wong e dal candidato all'Oscar Steven Yeun, racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l'imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall'umorismo cupo profondamente commovente.

Black Mirror (sui danni della tecnologia nella società contempoarnea e futura)

Un grande classico delle serie antologiche e profonde di Netflix che, ancora oggi, rappresenta uno dei migliori titoli di sempre mai prodotti della piattaforma di streaming è Black Mirror, la serie che permette di fare un viaggio introspettivo in un futuro immaginario dove la tecnologia è parte integrante della vita delle persone al punto da far perdere di vista i valori della vita e il rapporto con gli altri esseri umani. Ideata da Charlie Brooker, questa serie è un pugno allo stomaco che emoziona, sconvolge e, più di ogni altra cosa, fa mettere tutto in discussione. Un gioiellino.

BoJack Horseman (sull'amore tossico, narcisismo e senso della vita)

Se non avete mai visto BoJack Horseman vi siete persi uno dei migliori prodotti seriali di sempre. Con protagonista un essere umano a metà tra un uomo e un cavallo che vive in un mondo dove il mondo animale si mischia a quello umano, BoJack Horseman è una serie irriverente, profondissima e in grado di far fare allo spettatore un esame di coscienza dietro l'altro. Affrontando vari temi dal narcisismo all'amore tossico, dalla dipendenza da sostanze alla maternità, dal lavoro all'amicizia, questa serie dai toni ironici che si contrappongono ad altri di una profondità sorprendente, spinge dall'inizio alla fine a riflettere sul vero senso della vita.

Russian Doll (sul concetto di tempo)

Russian Doll è un piccolo capolavoro sul senso del tempo che scorre e della vita stessa. Con viaggi temporali ma soprattutto mentali, un presente che si mischia al passato e una protagonista che cerca di trovare un senso di se stessa e della sua vita affrontando i suoi demoni interiori, questa serie ideata, scritta, girata e interpretata dalla geniale Natasha Lyonne è una perla che fa riflettere, emoziona ed entra dentro.

Tutto chiede salvezza (sul concetto di salute mentale)

In questa carrellata di serie sul senso della vita non potevamo non citare un titolo italiano che ha saputo raccontare, con grande concretezza e maturità, il concetto di salute mentale. Parliamo di Tutto chiede salvezza, la serie ispirata al romanzo omonimo di Daniele Mencarelli che racconta la storia di un ragazzo che dopo una crisi mentale è costretto a vivere un'esperienza di TSO forzata dove scoprirà un mondo sconosciuto fatto di persone che lottano per la propria salute mentale, che lo farà crescere e gli farà capire qual è il senso della vita.

Dahmer (sulla cattiveria umana)

E come non citare Dahmer, la serie rivoluzione che con una grandissima capacità comunicativa e raffinatezza ha saputo raccontare la cattiveria umana dandole un senso e dando un senso anche a una vita macchiata da una malattia mentale che spinge a diventare un criminale. Raccontando la storia del cannibale Jeffrey Dahmer, questa serie di Ryan Murphy spinge a riflettere su come, in un attimo, si può perdere il senno e dare alla propria vita un senso sbagliato e disumano.

Love, Death and Robots (su amore, morte e tecnolgia)

Passiamo poi a un'atra serie antologica di Netflix che parte dal presupposto di raccontare il senso della vita attraverso l'analisi di tre concetti: l'amore, la morte e la tecnologia. Così, raccontando tante piccole storie dove l'immaginazione si mischia alla realtà, Love, Death and Robots spinge a una continua analisi della propria vita e del proprio comportamento.

Gli episodi 4 e 6 di Cabinet of Curiosities (sulla bellezza e sulla morte)

Concludiamo questa rassegna sulle serie Netflix più belle che sanno raccontare il senso della vita con una serie antologica nata dalla mente del regista Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities. Questa serie che raccoglie storie dell'orrore girate ognuna da un regista diverso, emerge per la grande capacità di raccontare alcuni valori della vita come la bellezza e la morte e spicca per due episodi in particolare che riescono in questo intento, il quarto e il sesto della serie da recuperare al più presto.

I migliori episodi di Cabinet of Curiosities da recuperare al più presto