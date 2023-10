Le migliori serie Netflix tratte da graphic novel

Le serie tv possono avere diverse origini. Ci sono quelle tratte da storie vere, quelle da storie inventate, ci sono le serie le cui trame prendono spunto da libri ma ce ne sono alcune che si stanno diffondendo sempre di più sulle piattaforme di streaming e che prendono ispirazione dalle cosiddette graphic novel. Di cosa si tratta? Di serie ispirate a quelle storie di fantasia presentate in formato fumetto e pubblicate come libri. E il catalogo Netflix è sempre più pieno di serie tv tratte da famose graphic novel. Da titoli ormai iconici e grandi novità, le serie Netflix tratte da graphic novel sono amatissime dal pubblico. Quali sono le migliori? Scopriamolo insieme.

Bodies

Quattro detective. Quattro linee temporali. Un cadavere. Tratta dalla spiazzante graphic novel di Si Spencer, Bodies è una serie poliziesca piena di colpi di scena. Quando lo stesso cadavere è scoperto a Longharvest Lane nell'East End londinese nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascun periodo deve indagare. Mentre si cercano collegamenti tra i decenni, i detective presto scoprono che le inchieste sono correlate e un enigmatico leader politico di nome Elias Mannix (Stephen Graham) assume un ruolo sempre più importante. Ha avuto qualcosa a che fare con l'omicidio? O forse si tratta di qualcosa di ancora più inquietante? Per risolvere il mistero i quattro detective dovranno trovare un modo per collaborare e svelare un complotto che dura oltre 150 anni.

The Sandman

Tratta dalla premiata serie di fumetti di DC Comics scritta da Neil Gaiman, The Sandman è un ricco connubio tra mitologia e fantasy dark che si intrecciano nel corso di dieci incredibili capitoli incentrati sulle numerose avventure di Sogno. La serie, ideata da Gaiman, dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer racconta la storia dell'uomo della sabbia, conosciuto anche come Sogno (Tom Sturridge), che è il potente essere cosmico che controlla il nostro mondo onirico. Quando è catturato inaspettatamente e tenuto prigioniero per oltre un secolo, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare il caos causato dalla sua assenza.

Heartstopper

Heartstopper è la serie romantica Lgbt tratta dalla graphic novel di Alice Oseman diventata un vero e proprio fenomeno. Un ragazzo incontra un altro ragazzo, i due diventano amici e si innamorano. Il pacato Charlie e l'appassionato di rugby Nick si conoscono al liceo, scoprendo ben presto che la loro improbabile amicizia si sta trasformando in un amore inatteso. Charlie, Nick e il gruppo di amici devono affrontare un percorso fin troppo familiare fatto di scoperta e accettazione di sé, aiutandosi a vicenda mentre cercano la loro natura più autentica.

Snowpiercer

Ci spostiamo sul genere post-apocalittico/distopico con Snowpiercer, una delle serie più spettacolari della piattaforma di streaming ispirata alla graphic novel francese di Jacques Lob Le Transperceneige. Questo thriller post-apocalittico è ambientato in un futuro immaginario post era glaciale dove gli unici sopravvissuti vivono all'interno di un treno che fa continuamente il giro del mondo suddivisi in classi sociali divise per i diversi vagoni del treno. I più poveri sono in coda e trattati come schiavi mentre i più ricchi sono in testa al treno e godono di tutti i lussi.

The Umbrella Academy

The Umbrella Academy è una serie Netflix che si ispira alla graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bà. Di cosa parla? Di un gruppo di supereroi non convenzionali nati il 1 ottobre del 1989. Quell'anno, infatti, 43 donne hanno partorito nello stesso momento senza sapere di essere incinte. 7 di questi bambini specali vengono adottati da un miliardario, Reginald Hargreeves, che vuole crearne una squadra di supereroi dato che ognuno di loro ha delle abilità speciali. Solo dopo la morte di Hargreeves questi fratelli verranno a conoscenza di oscuri segreti di famiglia e dovranno combattere contro una minaccia verso l'umanità.

Lucifer

E come non citare una delle serie più amate di Netflix, Lucifer, ispirata alla stessa graphic novel di Nei Gaiman da cui è tratto The Sandman. Lucifer, con protagonista Tom Ellis nei panni di Lucifero, è diventata un vero e proprio fenomeno di Netflix raccontando la storia del diavolo che dall'inferno arriva a Los Angeles dove apre un night club.

Locke & Key

E poi c'è Locke & Key, la serie fantasy di Netflix tratta dalla gaphic novel scritta da Joe Hill e illustrata da Gabriel Rodriguez. La storia è quella di tre fratelli, Tyler, Kinsey e Bod Locke che vanno a vivere con la madre, dopo la morte del padre e scoprono, proprio nella villa di famiglia, l'esistenza di una serie di chiavi magiche che danno, a chi le possiede, straordinarie abilità.