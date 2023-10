Le migliori serie Netflix tratte da libri famosi

Sono tante le serie Netflix che nascono dalla creatività di qualche sceneggiatore ma altrettante quelle che si ispirano a romanzi famosi. Molte saghe letterarie, libri noti e romanzi meno conosciuti sono finiti sul catalogo Netflix con qualche adattamento seriale. Da serie famosissime come Lupin e Bridgerton, a titoli più di nicchia come La ragazza di neve o Lockwood & co, ecco le migliori serie Netlfix tratte da libri famosi. Ce n'è per tutti i gusti da serie drammatiche a romantiche, da serie fantasy a thriller. A voi la scelta.

Bridgerton (ispirata ai romanzi di Julia Quinn)

Gli otto affiatati fratelli della famiglia Bridgerton cercano l'amore e la felicità nell'alta società londinese. Ispirata ai romanzi di successo di Julia Quinn, Bridgerton è la serie romantica prodotta da Shonda Rhimes che, dal suo debutto su Netflix, è diventata un fenomeno a livello mondiale. Ogni stagione è dedicata a ognuno dei fratelli dela famiglia Bridgerton e racconta la nascita e gli sviluppi della propria relazione nella Londra della Reggenza.

Cosa sappiamo su Bridgerton 3?

Lupin (ispirata ai romanzi di Maurice LeBlanc)

Lupin non è tratta direttamente a un romanzo ma il suo protagonista, Assane Diop, si ispira nelle sue azioni ad Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo dei romanzi iconici di Maurice LeBlanc. Così, questa serie, diventa intrisa di riferimenti a questo classico della letteratura francese dove ogni mossa di Assane ricalca alla perfezione un'avventura di Lupin in uno dei romanzi di LeBlanc.

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer (ispirata ai bestseller di Michael Connelly)

L'idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. La serie è ispirata ai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly. La prima stagione è tratta dal libro La lista, la seconda da Il quinto testimone, quarto libro di Avvocato di difesa.

La vita bugiarda degli adulti (ispirata al romanzo omonimo di Elena Ferrante)

Debuttata su Netflix a gennaio 2023, La vita bugiarda degli adulti è una delle serie italiane di Netflix più riuscite. Tratta dal romanzo omonimo di Elena Ferrante, questa serie è il ritratto intenso e singolare di Giovanna, che affronta il passaggio dall'infanzia all'adolescenza andando alla scoperta dei diversi volti di Napoli durante gli anni '90. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

La regina degli scacchi (ispirata al romanzo omonimo di Walter Tevis)

Tratta dal romanzo di Walter Tevis, la miniserie drammatica di Netflix La regina degli scacchi è una storia di formazione che esplora il prezzo della genialità. Crescendo in un orfanotrofio del Kentucky verso la fine degli anni '50, la giovane Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) scopre di avere un talento incredibile per gli scacchi mentre sviluppa un problema di dipendenza dai tranquillanti che lo stato somministrava ai bambini come sedativi. Tormentata dai propri demoni e sospinta da una miscela di narcotici e ossessioni, Beth si trasforma in una figura eccentrica, estremamente abile e glamour, decisa a superare i confini tradizionali del mondo prettamente maschile delle gare di scacchi. La serie è diretta e sceneggiata dal candidato a due premi Oscar Scott Frank.

Dietro ai suoi occhi (ispirata al bestseller di Sarah Pinborough)

Simona Brown interpreta Louise, una madre single che ha una relazione con il suo capo, lo psichiatra David (Tom Bateman). La sua vita prende una strana piega quando fa amicizia con Adele (Eve Hewson), la moglie del suo amante, e si ritrova intrappolata in una rete di bugie e segreti in cui niente è come sembra. Con Robert Aramayo tra gli altri interpreti, Dietro i suoi occhi è prodotta da Left Bank Pictures (The Crown) e sceneggiata da Steve Lightfoot e Angela LaManna. La serie è tratta dal romanzo bestseller di Sarah Pinborough.

L'estate in cui imparammo a volare - Firefly Lane (ispirata al romanzo omonimo di Kristin Hannah)

L'estate in cui imparammo a volare è la serie Netflix con protagoniste Katherine Heigl (Grey's Anatomy) e Sarah Chalke (Scrubs) che è entrata nel cuore del pubblico con una storia di amicizia femminile commovente e allo stesso tempo coinvolgente. La serie racconta la storia di due migliori amich, Tully e Kate, che si allontaneranno per alcune vicissitudini ma che la vita farà di tutto per far riavvicinare.

La ragazza di neve (ispirata al bestseller di Javier Castillo)

La ragazza di neve è una miniserie spagnola ispirata al bestseller di Javier Castillo. La storia? Malaga, 2010, sfilata dei Re Magi. Il momento più magico dell'anno si trasforma in un incubo per la famiglia Martín quando la figlia Amaya scompare tra la folla. L'apprendista giornalista Miren avvia un'indagine parallela a quella dell'ispettore Millán, risvegliando aspetti del proprio passato che avrebbe voluto dimenticare. Ma può contare sull'aiuto del collega Eduardo e non si fermerà finché non avrà trovato la bambina. Dov'è Amaya Martín?

Lockwood & co (ispirata alla saga fantasy di Jonathan Stroud)

In un mondo infestato dai fantasmi in cui potenti aziende impiegano adolescenti con poteri paranormali per lottare contro il soprannaturale, solo una società opera senza la supervisione degli adulti: Lockwood & Co. Gestita da Anthony Lockwood, un giovane imprenditore ribelle tormentato dal suo misterioso passato, dal suo geniale ma eccentrico braccio destro George e da una nuova arrivata di nome Lucy dotata di incredibili poteri, questo trio anticonformista sta per svelare un agghiacciante mistero che cambierà il corso della storia.

Tenebre e ossa (ispirata alla saga fantasy del Grishaverse di Leigh Bardugo)

Tratta dai bestseller di fama mondiale della trilogia Grisha di Leigh Bardugo, Tenere e Ossa è una serie fantasy di Netflix che racconta una storia ambientata a Ravka, un regno immaginario dominato dalla magia esercitata dai cosiddetti Grisha. A Ravka c'è una faglia di tenebre dove vivono i Volcra, dei draghi che attaccano chiunque viene avvistato ad attraversare questa zona di oscurità. La faglia mette in crisi l'unità nazionale di Ravka e da qui nasceranno innumerevoli avventure.