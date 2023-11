Le migliori serie storiche di Netflix

La storia è parte integrante di ciò che siamo. Rappresenta il nostro passiamo e siamo noi stessi a scriverla nel presente. Oltre che finire sui libri di scuola la storia è anche al centro di tantissime serie tv e film che raccontano, attraverso storie più o meno romanzate, momenti cruciali della storia dell'umanità, personaggi iconici e storie d'amore che sono diventate leggenda. Ma quali sono le più belle serie Netlfix in grado di riportarci indietro nel tempo? Quali i titoli avvincenti, emozionanti, realistici che ridanno valore a persone realmente esistite e alle loro imprese? Ecco una lista delle migliori serie storiche di Netlfix per tutti quelli che amano fare un tuffo nel passato.

The Crown

Iniziamo con la serie storiche per eccellenza, il piccolo capolavoro Netflix che ha saputo raccontare la storia della famiglia inglese in modo superbo e con il coinvolgimento di attori di primo livello. The Crown è la storia della vita della regina Elisabetta II dagli anni Quaranta ai tempi moderni. Con il passare dei decenni, si rivelano intrighi personali, storie d'amore e rivalità politiche che hanno giocato un ruolo importante in alcuni eventi chiave del XX secolo. Una serie storica imperdibile e attualissima.

La regina Carlotta

Passiamo, poi, alla serie che ha saputo conquistare il cuore di tutto il mondo: La regina Carlotta. Questo prequel dell'universo di Bridgerton è incentrato sull'ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta. La serie racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d'amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell'alta società di Bridgerton.

La legge di Lidia Poet

Un'altra bellissima serie Netflix che racconta, questa volta, un pezzo di storia italiana è La legge di Lidia Poet. Torino, fine 1800. Una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, Lidia assiste gli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi. Jacopo, un misterioso giornalista e cognato di Lidia, le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente. La serie rilegge in chiave light procedural la storia vera di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia.

Tutta la luce che non vediamo

Tratta dal romanzo premiato ai Pulitzer, Tutta la luce che non vediamo è una straordinaria miniserie che segue la storia di Marie-Laure, una ragazza francese cieca e di suo padre, Daniel LeBlanc, in fuga da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Inseguiti senza tregua da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per puro beneficio personale, Marie-Laure e Daniel presto trovano rifugio a St. Malo in casa di uno zio schivo che prende parte alla resistenza trasmettendo messaggi radio clandestini. Ma in questa città che una volta era un'idillica stazione balneare, il destino di Marie-Laure si scontra inesorabilmente con quello del più improbabile spirito affine: Werner, un geniale adolescente assoldato dal regime di Hitler per intercettare trasmissioni illegali, che invece condivide un legame segreto con Marie-Laure così come la sua fede nell'umanità e la speranza.

Regina Cleopatra

La produttrice esecutiva Jada Pinkett Smith ha realizzato una docuserie sulla vita di note e leggendarie regine africane. Questa stagione si concentra sulla regina Cleopatra, la più famosa, potente e incompresa donna del mondo, oltre che una regina audace, la cui bellezza e legami amorosi finirono per oscurare il suo vero punto di forza: l'intelletto. Cleopatra è diventata un mito, costantemente arricchito e rivisitato nel corso della storia. Ora la nostra serie rivaluta la sua irresistibile storia, il suo genio politico e le problematiche relative al suo retaggio, che rimangono oggetto di molti dibattiti.

L'imperatrice

E come non rivedere e riscoprire la storia della principessa Sissi nella serie Netflix L'imperatrice. Quando la ribelle Elisabetta ("Sisi") incontra l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, l'amore inebriante della giovane coppia stravolge completamente la gerarchia di potere presso la corte viennese. Dopo il matrimonio la giovane imperatrice deve farsi valere non solo nei confronti della suocera Sofia, sovrana assetata di potere, ma anche con il cognato Maxi, che desidera il trono (e anche Sisi). Mentre le truppe nemiche si assembrano al confine dell'impero asburgico, i viennesi si ribellano contro l'imperatore. Elisabetta deve scoprire di chi si può fidare e qual è il prezzo da pagare per essere una vera imperatrice e un esempio di speranza per il popolo.

Transatlantic

Marsiglia 1940-1941.Transatlantic è ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

Marco Polo

Ambientato in un mondo dominato da avidità, tradimenti, intrighi sessuali e rivalità, Marco Polo racconta le avventure del famoso esploratore alla corte del Kublai Khan, nella Cina del XIII secolo.

Glòria

Glória è un thriller di spionaggio storico incentrato su RARET, la stazione che ritrasmetteva Radio Free Europe. Ambientata nel Portogallo degli anni '60, la serie mostra come il villaggio chiamato Glória nel Ribatejo sia diventato un palcoscenico improbabile della guerra fredda, tra pericolose manovre di sabotaggio ad opera di forze americane e sovietiche per ottenere il comando dell'Europa. Il protagonista della storia è João Vidal, un giovane proveniente da una famiglia collegata al regime fascista portoghese. Reclutato dal KGB dopo essersi schierato politicamente nel corso della guerra coloniale portoghese, João si ritroverà preso nell'intricata trama dello spionaggio e finirà per capire che il mondo (per le spie in particolar modo) non è mai bianco o nero.