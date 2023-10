Le migliori serie tv da vedere a ottobre (su tutte le piattaforme)

Ottobre è un mese ricchissimo di nuove uscite seriali. Sono molte, infatti, le nuove serie tv che le piattaforme di streaming sono pronte a lanciare in questo nuovo mese autunnale del 2023. Da grandi ritorni come quello di Lupin su Netflix e Loki 2 su Disney+ a nuovi titoli di svariati generi dal thriller coreano di Paramount+, Bargain-Trattativa mortale alle serie italiane come Un'estate fa con Lino Guanciale su Sky e NOW, I Leoni di Sicilia con Miriam Leone su Disney+ e la serie heist Everybody Loves Diamonds su Prime Video, ispirata alla storia vera del colpo di Anversa, sono tantissimi i titoli tra cui scegliere in questo ottobre 2023 su tutte le piattaforme di streaming. Ecco allora le migliori serie tv da vedere su tutte le piattaforme di streaming in questo ottobre 2023. Ce n'è per tutti i gusti.

Le serie imperdibili su Netflix

Lupin 3 (5 ottobre)

Torna a ottobre una delle serie più di successo di Netflix: Lupin. La saga sul ladro gentiluomo con Omar Sy ha in serbo per i suoi numerosissimi fan una nuova stagione in grado di intrattenere, divertire ma soprattutto tenere sulle spine. Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

La caduta della casa degli Usher (12 ottobre)

Da Mike Flanagan, ideatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass, arriva questa diabolica serie horror ispirata alle opere di Edgar Allan Poe. Gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere, ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato.

Bodies (19 ottobre)

E come perdersi Bodies, la nuova serie thriller di Netflix su tre linee temporali. Tratta dalla spiazzante graphic novel di Si Spencer, Bodies è una serie poliziesca piena di colpi di scena. Quando lo stesso cadavere è scoperto a Longharvest Lane nell'East End londinese nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascun periodo deve indagare. Mentre si cercano collegamenti tra i decenni, i detective presto scoprono che le inchieste sono correlate e un enigmatico leader politico di nome Elias Mannix (Stephen Graham) assume un ruolo sempre più importante. Ha avuto qualcosa a che fare con l'omicidio? O forse si tratta di qualcosa di ancora più inquietante? Per risolvere il mistero i quattro detective dovranno trovare un modo per collaborare e svelare un complotto che dura oltre 150 anni.

Le serie imperdibili su Prime Video

Everybody Loves Diamonds (13 ottobre)

Con Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta e Gianmarco Tognazzi arriva su Prime Video una nuova serie italiana heist ispirata alla storia vera del "Colpo di Anversa" del 2003, definito dai media internazionali "il più grande furto di diamanti al mondo". Everybody Loves Diamonds segue la storia di un gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all'avanguardia dell'Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari.

Everybody Loves Diamonds: trama, trailer e tutto ciò che sappiamo

Le serie imperdibili su Sky e NOW

Un'estate fa (6 ottobre)

Su Sky e NOW arriva una serie italiana crime pronta a stupirci. Si intitola Un'estate fa e con un cast importante, formato da Lino Guanciale, Claudia Pandolfi e Filippo Sotti (È stata la mano di Dio), questa serie ci farà tornare indietro nel tempo, nello specifico negli anni '90 con un racconto crime e nostalgico dove ogni episodio servirà a svelare un nuovo pezzo del puzzle per capire chi ha ucciso Arianna nell'estate del 1990. Un mistero che si dipana fra il 1990 e il presente, ma anche amicizia, leggerezza e tanta, tantissima nostalgia per come eravamo sono il cuore di Un'estate fa.

Le serie imperdibili su Disney+

Loki 2 (6 ottobre)

Amanti del fantasy, proprio questo ottobre 2023 arriva su Disney+ la seconda stagione di Loki, la serie Marvel tra le più attese dell'anno. Loki in questi nuovi episodi navigherà in un multiverso in espansione insieme a Mobius M. Mobius per salvare l’anima della Time Variance Authority.

I Leoni di Sicilia (25 ottobre)

I Leoni di Sicilia è la nuova attesissima serie italiana Disney+ con Miriam Leone e Michele Riondino ispirata al bestseller di Stefania Auci. La storia? storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due commercianti di spezie fuggiti dalla Calabria e in cerca di riscatto sociale in Sicilia. In questa nuova terra si inventano un futuro dando vita, da una piccola bottega malmessa a un'attività di successo che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà poi in un impero.

Le serie imperdibili su Paramount+

Bargain - Trattativa mortale (5 ottobre)

Su Paramount+ è in arrivo un nuovo survival game sudcoreano ad alta tensione. Parliamo di Bargain - Trattativa mortale, una serie che racconta la storia di un gruppo di uomini attirati in un hotel per incontri sessuali che poi vengono coinvolti un un losco traffico di organi. Tutti, però, restano intrappolati nell'edificio in rovina e in questo nuovo mondo dovranno cercare di sopravvivere a ogni costo.

Le serie imperdiili su AppleTV+

Lezioni di chimica (13 ottobre)

Concludiamo con Lezioni di chimica, la nuova serie AppleTV+ con Brie Larson ispirata alla storia di Elizabeth Zott, la donna che, negli anni '50 sognava di diventare una scienziata in una società patriarcale. Dopo essere stata licenziata dal laboratorio in cui lavorata, Elizabeth accetterà di condurre un programma tv di cucina ma sfrutterà l'occasione per insegnare alle donne molto più di semplici ricette.