Le migliori serie poliziesche di Netflix (oltre a Lupin)

Un tempo si chiamavano gialli e ogni puntata aveva il suo caso da risolvere. Oggi li si chiama crime o polizieschi e sono generi seriali molto amati dove per scovare l'assassino, il ladro o il malvivente ci si mette un'intera stagione se non tutta la serie. Le serie poliziesche sono tra le più apprezzate dal pubblico per il loro sapere tenere sulle spine, per quei colpi di scena sempre dietro l'angolo e per quei loro protagonisti eccentrici e, per certi versi anche affascinanti. Ma quali sono le serie poliziesche più belle da vedere su Netflix? Quali le storie da scegliere per una perfetta caccia all'assassino o alla verità? Oltre a Lupin, regina tra le serie appartenenti a questo genere di racconto, ecco i polizieschi più belli di Netflix.

Lupin

Tra i più grandi successi di Netflix, Lupin è la serie francese con Omar Sy nei panni di Assane Diop, il ladro gentiluomo che si ispira alle mosse di Lupin, il protagonista dei libri di Marcel Le Blanc. Lupin racconta la storia di Assane Diop che per vendicare la morte del padre decide di ispirarsi al ladro più famoso della storia, Arséne Lupin ed è da qui che inizia la sua avventura lunga, a oggi, ben tre stagioni.

In Silenzio

Sergio Ciscar esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante tutto questo tempo non ha detto una parola né ha collaborato con la giustizia, quindi le motivazioni del crimine e le sue intenzioni restano un mistero. La giovane psichiatra Ana Dussel e il suo team hanno l'incarico di determinare il potenziale pericolo che Sergio rappresenta per la società, osservandolo segretamente giorno e notte come se fosse un animale.

The Serpent

Ispirata a eventi reali, The Serpent narra la storia del truffatore seriale Charles Sobhraj e degli straordinari tentativi di assicurarlo alla giustizia. Fingendosi un commerciante di pietre preziose, Charles Sobhraj viaggia insieme alla fidanzata Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) attraverso Thailandia, Nepal e India tra il 1975 e il 1976, commettendo una serie di crimini lungo "l'Hippie trail" in Asia. I due diventano gli indiziati principali di una catena di omicidi di giovani turisti occidentali. Dopo essere rimasto inaspettatamente coinvolto in questa intricata rete di crimini, il giovane diplomatico presso l'ambasciata olandese a Bangkok Herman Knippenberg (Billy Howle) mette in moto una straordinaria serie di eventi. Con l'aiuto della moglie Angela (Ellie Bamber), della polizia di tutto il mondo e di testimoni della crudele manipolazione di Sobhraj, trasforma quest'ultimo nell'uomo più ricercato dall'Interpol, con mandati di cattura in diversi continenti.

La ragazza di neve

Malaga, 2010, sfilata dei Re Magi. Il momento più magico dell'anno si trasforma in un incubo per la famiglia Martín quando la figlia Amaya scompare tra la folla. L'apprendista giornalista Miren avvia un'indagine parallela a quella dell'ispettore Millán, risvegliando aspetti del proprio passato che avrebbe voluto dimenticare. Ma può contare sull'aiuto del collega Eduardo e non si fermerà finché non avrà trovato la bambina. Dov'è Amaya Martín?

L'uomo delle castagne

Dall'ideatore di The Killing, L'uomo delle castagne è un thriller psicologico danese incentrato sui personaggi che porta avanti la grande tradizione dei noir nordici. La serie è tratta dal romanzo d'esordio dello scrittore premiato Søren Sveistrup, tradotto in 28 lingue e pubblicato in 50 paes. La storia è ambientata in un tranquillo sobborgo di Copenaghen, dove in un parco giochi in una ventosa mattina di ottobre la polizia fa una scoperta macabra: una giovane donna brutalmente assassinata e senza una mano. Accanto al corpo, un omino fatto di castagne. Il caso è assegnato all'ambiziosa giovane detective Naia Thulin (Danica Curcic) e al suo nuovo partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). La coppia ben presto scopre sull'oggetto una prova misteriosa che lo collega a una ragazza scomparsa un anno prima e creduta morta, la figlia della politica Rosa Hartung (Iben Dorner).

Unbelievable

Quando l'adolescente Marie Adler (Kaitlyn Dever) sporge denuncia alla polizia per essere stata violentata da un estraneo entratole in casa, i detective incaricati e le persone a lei vicine mettono in dubbio la veridicità della storia. Nel frattempo, a centinaia di miglia di distanza, le investigatrici Grace Rasmussen e Karen Duvall (i premi Emmy Toni Collette e Merritt Wever) si ritrovano a indagare su due casi misteriosamente simili di stupro commesso da un intruso e fanno squadra per catturare un possibile stupratore seriale.

Con episodi diretti dalle candidate all'Oscar Susannah Grant e Lisa Cholodenko e ispirata agli eventi reali riportati nell'articolo vincitore del premio Pulitzer di The Marshall Project e ProPublica "An Unbelievable Story of Rape", scritto da T. Christian Miller e Ken Armstrong, e all'episodio radiofonico di This American Life "Anatomy of Doubt", "Unbelievable" è una storia di indicibile angoscia, inossidabile tenacia e sorprendente determinazione.

Mindhunter

Un grande classico del genere poliziesco è Mindhunter del 2017 creata da Joe Penhall e ispirata al libro Mindhunter: La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano di John E. Douglas e Mark Olshaker. Un vero e proprio gioiellino dell'investigazione, questa serie racconta la storia degli agenti di un'unità investigativa speciale dell'FBI stanno sviluppando nuove tecniche che permettano loro di catturare assassini seriali, stupratori e altre tipologie di criminali.

The Sinner

The Sinner è una miniserie basata sul romanzo omonimo della scrittrice tedesca Petra Hammesfahr e racconta la storia di una giovane madre che pugnala inspiegabilmente a morte uno sconosciuto e di un simpatico detective che lotta per svelare il mistero sepolto nei suoi ricordi mancanti.

L'alienista

L'alienista è un thriller psicologico senza compromessi ambientato nel lato oscuro della New York dei tempi d'oro e racconta le vicende di Laszlo Kreizler (Daniel Brühl, Bastardi senza gloria, Rush, Captain America: Civil War), un brillante e ossessivo “alienista” nel nuovo e controverso campo della cura delle patologie mentali. Kreizler ha la chiave per catturare un killer mai visto prima, responsabile degli omicidi rituali di alcuni ragazzini. Serie tratta dal premiato romanzo di successo di Caleb Carr, con le eccezionali interpretazioni di Luke Evans (La ragazza del treno) e Dakota Fanning (American Pastoral), L'alienista è un avvincente giallo di fine '800, unico nel suo genere, e descrive l'ascesa della città più potente a livello mondiale, che non si ferma davanti a nulla pur di nascondere i suoi più torbidi segreti.

Who is Erin Carter?

Who is Erin Carter? segue la storia di Erin Collantes, un'insegnante britannica in Spagna la cui vita è molto semplice e tranquilla che si ritrova coinvolta in una rapina in un supermercato. Quando uno dei rapinatori afferma di averla riconosciuta, la sua vita rischia di andare a rotoli. A Palomino, una città di segreti, dovrà lottare per riabilitare il suo nome e proteggere la sua famiglia.