Negli ultimi anni le serie tv post-apocalittiche sono passate dall'essere un genere di nicchia al diventare uno dei generi narrativi più amati dal pubblico. Parte del genere fantascientifico, da cui originano come sottogenere, le storie post-apocalittiche altro non sono che racconti accomunati dal tema di un'apocalisse, vera o immaginaria, intesa come un evento catastrofico che distrutto la Terra e minacciato l'estinzione della specie umana. Una serie post-apocalittica è dunque una serie la cui trama parte da un mondo che è già stato devastato da un evento apocalittico la cui popolazione ha dovuto trovare un modo per andare avanti e sopravvivere. Se siete amanti di questo genere e volete scoprire le migliori serie post-apocalittiche di Netflix, recenti e meno, ecco a voi i più bei titoli da non perdere su Netflix.

Le migliori serie post-apocalittiche di Netflix

3%

Iniziamo con un thriller post-apocalittico omai diventato un classico, 3%. Si tratta di una serie brasiliana ambientata in un futuro prossimo dove l'umanità è divisa in due categorie, una dominata dal progresso e dalla ricchezza e l'altra dove si vive in una totale povertà. In questa società solo pochissime persone, per l'appunto il 3%, hanno la possibilità di andare a vivere nel "lato migliore" di un mondo diviso tra progresso e devastazione. Per poterlo fare bisognerà superare una selezione durissima e diventare parte del 3% dei candidati ai quali è concesso il privilegio di vivere in questo lato della società.

Link Netflix

The Rain

Passiamo a The Rain, una serie danese, la prima prodotta da Netflix, spopolata in tutto il mondo. La storia inizia quando arriva una pioggia catastrofica che inizia a uccidere persone e a decimare letteralmente la popolazione del Paese. Due fratelli, Simone e Rasmus, figli di uno scienziato, si salveranno perché resteranno chiusi in un bunker, costruito dal loro padre, per ben sei anni. Una volta finita la catastrofe, i due usciranno dal bunker per cercare il resto della civiltà sopravvissuto e inizieranno un viaggio alla scoperta di una Danimarca abbandonata senza più regole e senza più una società.

Link Netflix

Snowpiercer

E come non citare uno dei titoli più affascinanti del genere post-apocalittico, Snowpiercer. Questa serie si basa sui fumetti francesi, del 1982, di Jaques Lob e Jean-Marc Rochette, Le Transperceneige e racconta una storia ambientata nel 2026 quando il mondo, a causa di un fallito tentativo di risolvere il problema del surriscaldamento globale, è diventato un deserto di ghiaccio. Così, in questa Terra ormai desolata gli unici sopravvissuti vivono all'interno di un treno a moto perpetuo, lo Snowpiercer, che gira continuamente intorno al mondo e al suo interno ha carrozze suddivise per classi sociali. Nei vagoni in testa al treno c'è chi vive una vita agiata mentre in coda c'è tutta la popolazione dominata da povertà e malnutrizione. Saranno proprio gli ultimi a tentare una ribellione risalendo fino alla testa del treno.

Link Netflix

The 100

Un altro titolo post-apocalittico degno di nota è The 100. Si tratta di una serie ideata da Jason Rothenberg che si ispira alla serie omonima di romanzi di Kass Morgan. L'umanità, lontana dalla Terra dopo una guerra nucleare che l'ha decimata, invia cento giovani problematici a ricolonizzare il pianeta. Qui i ragazzi dovranno affrontare prove che mettono in forse il loro futuro.

Link Netflix

Nightflyers

Passiao a Nightflyers è una serie originale Netflix spesso sottovalutata ma degna di nota. Prende spunto da un romanzo di George R.R. Martin e racconta la storia della sopravvivenza dell'umanità dopo l'estremo sfruttamento della Terra e delle sue risorse da parte dell'uomo. Per gli amanti del genere fantascientifico e post-apocalittico questa serie è l'ideale.

Link Netflix

Black Knight

E, infine, proponiamo l'ultimo titolo post-apocalittico rilasciato da Netflix, il k-drama Black Knight, una nuova serie sudcoreana ambientata nel 2071 in un mondo post-apocalittico dove solo una piccolissima percentuale di uomini è sopravvissuta alla diffusione dell'inquinamento. Siamo nell'anno 2071 e solo l'1% della popolazione mondiale è sopravvissuto all'inquinamento atmosferico tossico che ha devastato il pianeta. Per coloro che rimangono, la società è stata ristrutturata in una classe sociale rigida in cui le persone raramente escono di casa e sono obbligate a indossare maschere antigas a causa dell'inquinamento. I cittadini si affidano ai cosiddetti Cavalieri, un gruppo di autisti specializzati nelle consegne, per ottenere i loro rifornimenti e proteggerli dai ladri.

Link Netflix