Le migliori serie tv Prime Video tratte da libri

Con l'uscita della spagnola Regina Rossa, si rimpingua ulteriormente il numero di serie tv Prime Video tratte da libri, tra racconti, romanzi e vere e proprie saghe letterarie. Ci sono gialli, fantasy, drammi, storie adrenaliniche o romantiche: insomma, come si dice in questi casi ce n'è per tutti i gusti. Ecco dunque le migliori serie tv Prime Video tratte dai libri: di ognuna indichiamo il link alla piattaforma, le recensioni e tutte le informazioni sui relativi libri.

NOTA: Nell'elenco non c'è Gli Anelli del Potere perché, al di là del giudizio sulla serie, non è la trasposizione di un romanzo o una serie di romanzi, ma racconta una storia inedita partendo da Il Signore degli Anelli e altre appendici scritte da Tolkien.

Expats (miniserie 2024, 6 episodi) - genere: drammatico

Tratta dal libro del 2016 The Expatriates di Janice Y. K. Lee (inedito in italiano, si trova in ebook in inglese), Expats racconta la storia di tre donne che si trovano a vivere a Hong Kong, lontane da casa. I loro destini si incrociano in modo tragico, in un modo che nessuna di loro potrà dimenticare.

Reacher (serie tv 2022 - in corso, 2 stagioni) - genere: azione

Quando abbiamo scoperto questo personaggio, protagonista di oltre 20 libri scritti da Lee Child ed editi in Italia da Longanesi, ci è sembrato subito un perfetto mix tra Bud Spencer e Sherlock Holmes. Uno che mena le mani ai cattivi ma sa anche usare metodi deduttivi impressionanti. Insomma, l'amico che tutti vorremmo.

Monterossi (serie tv 2022 - in corso, 2 stagioni) - genere: giallo

Anche Carlo Monterossi è un personaggio di una serie di romanzi investigativi, scritti da Alessandro Robecchi e pubblicati da Sellerio. Il personaggio portato sullo schermo da Fabrizio Bentivoglio è un autore televisivo di programmi trash che si ritrova suo malgrado coinvolto in una serie di fatti di sangue che avvengono in una Milano ruvida e intrigante.

La Ruota del Tempo (serie tv 2021 - in corso, 2 stagioni) - genere: fantasy

Le saghe fantasy, si sa, sono sempre piuttosto corpose. The Wheel of Time (edita da Fanucci) non fa eccezione, essendo composta da 14 tomi scritti da Robert Jordan (alla cui morte Brandon Sanderson ha completato gli ultimi 3). La storia è quella di un mondo dove solo le donne possono "incanalare" la magia, ma c'è un Oscuro signore che vuole riportare il mondo del caos, e solo il Drago Rinato può opporvisi.

Ascolta i fiori dimenticati (miniserie tv 2023) - genere: drammatico

Una storia drammatica, quella scritta da Holly Ringland (titolo originale The Lost Flowers of Alice Hart) ed edita in italiano da Garzanti. Una storia di donne, portata sullo schermo da due donne, e con una co-protagonista come Sigourney Weaver nei panni di una nonna determinata a proteggere sua nipote orfana come fa da anni con le donne vittime di violenza che accoglie nel suo vivaio.

Good Omens (serie tv 2019 - in corso, 2 stagioni) - genere: commedia

Good Omens è un caso più unico che raro. Tratta dal romanzo satirico del 1990 Buona Apocalisse a tutti! di Terry Pratchett e Neil Gaiman (in italiano con Mondadori), è stata portata sullo schermo nel 2019 da Gaiman dopo la morte di Pratchett. E poi, a sorpresa, nel 2023 è uscita una seconda stagione che supera il romanzo, e addirittura si è rivelata più bella della prima stagione. Il tutto raccontando la divertente storia di un angelo e un demone che "lavorano" sulla Terra dall'alba dei tempi, in teoria contro ma di fatto sempre più alleati... E prossimamente arriverà anche la stagione 3!

L'estate nei tuoi occhi (serie tv 2022 - in corso, 2 stagioni) - genere: teen drama

The Summer i Turned Pretty è il classico dramma adolescenziale americano moderno. La serie è tratta dalla trilogia di romanzi della scrittrice Jenny Han (pubblicati da Bur Rizzoli), e parla di una ragazza che da quando è piccola passa le estati con la famiglia nella casa di vacanza dell'amica di sua madre, con relativi figli. Finché un giorno lei è diventata grande e carina, e da lì si innesca un lungo e tormentato triangolo amoroso tra lei e i due ragazzi.

The Terminal List (serie tv 2022 - in corso, 1 stagione) - genere: azione

Basata sul romanzo del 2018 di Jack Carr, pubblicato da Longanesi, The Terminal List è una serie che secondo noi sarebbe rimasta perfetta come miniserie. Invece ci sarà un seguito e persino uno spinoff. Ma sarà impossibile replicare la soddisfazione procurata nel vedere un capitano dei Navy Seals andare a cercare per "un saluto" tutti i responsabili di un'imboscata sul fronte costata la vita a tutta la sua squadra.

The Expanse (serie tv 2016 - conclusa, 6 stagioni) - genere: fantascienza

Basata sulla serie di romanzi, racconti e storie fantascientifiche scritti da "James S. A. Corey", l'autore fittizio creato da Daniel Abraham e Ty Franck (in italiano edizioni Fanucci), The Expanse si è conclusa dopo 6 stagioni. E se è arrivata alla fine è perché Jeff Bezos in persona l'ha salvata, quando il network americano che l'aveva prodotta aveva deciso di interrompere questa serie di fantascienza classica, tra astronavi, pianeti colonizzati e altri da scoprire...

The Underground Railroad (miniserie 2021) - genere: drammatico/storico

Difficile pensare a una storia più straziante di quella scritta nel 2016 da Colson Whitehead (in italiano con Edizioni SUR) e portata sullo schermo nel 2021 da Barry Jenkins. Una storia che trasforma in una vera ferrovia la rete di connessioni, case e sentieri che i neri del sud degli Stati Uniti percorrevano per fuggire dalla loro condizione di schiavitù.

The Consultant (serie tv 2023 - in corso?) - genere: dramedy

Basata sul romanzo scritto nel 2015 da Bentley Little, e uscito come libro in italiano (con Vallecchi) dopo il successo della serie, The Consultant mischia satira, commedia, thriller e dramma. Il tutto sorretto sulle immense spalle del gigantesco Christoph Waltz.

The Power Ragazze elettriche (serie tv 2023 - in corso, 1 stagione) - genere: drammatico/fantasy

Daisy Jones & the Six (miniserie 2023) - genere: biopic/musicale

Sesso, droga, rock 'n' roll e tanto amore. Si può sintetizzare così questa serie tratta dal romanzo del 2019 di Taylor Jenkins Reid (pubblicato da Sperling & Kupfer), incentrato su un'immaginaria band degli anni '70, dalle stalle alle stelle.

Nine Perfect Strangers (serie tv 2021 - in corso, 1 stagione) - genere: drammatico

In teoria doveva essere una miniserie, uscita nel 2021 e basata sul romanzo di Liane Moriarty (Mondadori). Ma poi il successo di questa storia basata su un centro benessere molto particolare è stato tale che è arrivata la notizia del rinnovo per una stagione 2, ancora da produrre.

