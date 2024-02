Le migliori serie romantiche da vedere su Disney+

L’amore sul piccolo schermo. Quali sono le migliori serie romantiche su Disney+? Ecco un breve elenco di titoli da non perdere per San Valentino e non solo ripescati dal catalogo della piattaforma di streaming.

This is us

Cominciamo con un grande classico che vi farà piangere tutte le vostre lacrime: This is us. Sei stagioni per la serie creata da Dan Fogelman che racconta le vite della famiglia Pearson in tre archi temporali. Nel cast, tra gli altri, ci sono Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson e il compianto Ron Cephas Jones.

Grey’s Anatomy

Sì, non poteva mancare la creatura di Shonda Rhimes. Parliamo ovviamente di Grey’s Anatomy, il medical-drama che ha fatto la storia delle serie tv. Diciannove stagioni tra gli specializzandi del Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle. “Il medical drama – racconta la sinossi - segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro creando, a volte, più di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero”.

High Fidelity

Continuiamo con la serie tratta da un film che a sua volta si basa su un libro. Ovvero: High Fidelity. Sì, è la versione declinata al femminile – la protagonista è interpretata da Zoë Kravitz – della pellicola con John Cusack e (in parte) del romanzo di Nick Hornby e racconta la storia di Robyn Brooks che alla fine dell'ennesima relazione decide di ricontattare i suoi cinque più memorabili ex per cercare di capire cosa ci sia di sbagliato in lei e perché finisca sempre per essere lasciata.

Scandal

Un solo nome: Olivia Pope. A San Valentino potevamo forse privarci della storia d’amore con il presidente degli Stati Uniti? Risposta breve: no. E quindi arriviamo a Scandal, la serie che mescola romanticismo e intrigo politico. Nel cast, tra gli altri, Kerry Washington, Tony Goldwyn, Darby Stanchfield, Jeff Perry, Bellamy Young e Scott Foley.

Love, Victor

Proseguiamo con le tre stagioni di Love, Victor, la serie tv spinoff del film del 2018 Love, Simon che racconta il viaggio del liceale Victor alla scoperta di sé per decidere con chi vuole stare e chi vuole essere. La serie è interpretata da Michael Cimino (il protagonista Victor, omonimo del celebre regista), Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding, George Sear, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, Anthony Keyvan, Ava Capri, James Martinez e Ana Ortiz.

Love in Fairhope

Concludiamo questa parziale lista con Love in Fairhope, la serie “senza copione” che racconta la vita di cinque donne di quattro generazioni nella cittadina in riva al mare di Fairhope, in Alabama. Prodotto da Reese Witherspoon, lo show è guidato dalla voce narrante di Heather Graham.