Le migliori serie sci-fi di Netflix

L'espressione sci-fi (scientific fiction) risale al 1926 ed è stata coniata dallo scrittore Hugo Garnsback. In Italia, questo genere di narrativa che si basa su speculazioni di carattere tecnico-scientifiche e il loro impatto sull'umanità in un futuro più o meno lontano, viene chiamato fantascienza, termine attribuito al traduttore Giorgio Monicelli che lo creò nel 1952. La fantascienza è un genere di racconto che negli anni è diventato sempre più popolare e si è esteso dalla letteratura al cinema, dai videogiochi alle serie tv. Oggi, le serie tv sci-fi sono tra le più apprezzate dal pubblico insieme a quelle di genere thriller e tra le tante storie di futuri immaginari, proposte dalle piattaforme di streaming, ce ne sono alcune letteralmente imperdibili su Netflix. Se siete appassionati di science fiction, ecco le migliori serie sci-fi da vedere su Netflix.

Dark

La scomparsa di due bambini in un piccolo villaggio in Germania mette in pericolo la vita e le relazioni di quattro famiglie. Le indagini per ritrovare i piccoli portano a galla torbidi segreti sugli abitanti del posto. Da qui parte un viaggio incredibile alla scoperta di misteri, segreti e universi paralleli dove il presente, il passato e il futuro si mescolano in un racconto tra i più belli mai creati per il piccolo schermo.

Stranger Things

Hawkins anni 80. Un gruppo di amici fa esperienza di una serie di eventi soprannaturali. In seguito alla misteriosa sparizione di un ragazzino, Jane fa la propria apparizione in città dopo essere scappata da un laboratorio segreto. Uno dei fenomeni seriali più iconici degli ultimi anni, una serie avvincente, coinvolgente e decisamente da guardare, almeno una volta nella vita.

1899

Gli immigrati su un piroscafo in viaggio da Londra a New York sono coinvolti in un misterioso enigma dopo aver trovato una seconda nave alla deriva in mare aperto. Questa serie nasce dagli stessi creatori di Dark e nonostante sia stata cancellata dopo una sola stagione è uno dei migliori prodotti Netflix di sempre. Un viaggio incredibile tra più dimensioni dove i colpi di scena saranno sempre dietro l'angolo.

Manifest

Atterrati dopo un volo turbolento di poche ore, i passeggeri e l'equipaggio del Montego Air Flight 828 scoprono che, in realtà, sono passati cinque anni dal decollo, e che nel frattempo sono tutti stati considerati dispersi. Manifest è una serie che si ispira a Lost ma arricchisce la creazione di J.J.Abrams con risvolti sci-fi davvero avvincenti. Una serie da non perdere per gli amanti del genere.

Altered carbon

Dopo duecentocinquant'anni passati tra i ghiacci, l'unico soldato sopravvissuto di un gruppo di ribelli riceve una seconda possibilità in cambio della soluzione di un misterioso omicidio. Creata da Laeta Kalogridis, questa serie sci-fi è tratta dal romanzo cyberpunk Bay City (Altered Carbon) di Richard K. Morgan.

Snowpiercer

Sette anni dopo la trasformazione del mondo in una desolata landa ghiacciata, un gruppo di sopravvissuti si ritrova a bordo di un gigantesco treno che viaggia perennemente intorno al mondo. Questa serie sci-fi/post-apocalittica si basa sui fumetti degli autori francesi Jacques Lob e Jean-Marc Rochette.

Travelers

Gli ultimi esseri umani sopravvissuti sulla Terra scoprono come rimandare la coscienza indietro nel tempo al XXI secolo. I viaggiatori lavorano insieme per cercare di salvare la razza umana. Travelers è una serie di fantascienza creata da Brad Wright con una delle trame più originali per il piccolo schermo. Da vedere.

3%

Passiamo alla serie sci-fi brasiliana 3%. In un futuro distopico, il tre per cento dei candidati si sottopone a un metodo di selezione malvagio ed estenuante per guadagnarsi un posto da vivere in una terra idilliaca, chiamata Offshore. Questa serie è uno dei più bei titoli di genere distopico fantascientifico di Netflix. Decisamente da guardare.