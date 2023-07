Le migliori serie spagnole di Netflix (da recuperare il prima possibile)

Le serie spagnole, negli anni, si sono imposte nel mercato seriale internazionale come prodotti di altissima qualità. Dopo il successo mondiale de La casa di carta, infatti, Netlfix ha deciso di puntare sempre di più su titoli in lingua spagnola da thriller psicologici a commedie romantiche, da teen drama a serie drammatiche, fino a passare per serie sci-fi. Sono tantissime le serie Netflix spagnole in grado di raccontare storie profonde, emozionanti e di fare davvero la differenza. Se siete alla ricerca di una serie di qualità, ecco le migliori serie spagnole di Netflix degli ultimi anni. Ce n'è per tutti i gusti.

In silenzio

Iniziamo con In Silenzio, il grande successo Netflix di questo 2023, la serie thriller//crime dai toni cupi e affascinanti e con un protagonista d'eccezione: Arón Piper di Elite. Sergio Ciscar esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante tutto questo tempo non ha detto una parola né ha collaborato con la giustizia, quindi le motivazioni del crimine e le sue intenzioni restano un mistero. La giovane psichiatra Ana Dussel e il suo team hanno l'incarico di determinare il potenziale pericolo che Sergio rappresenta per la società, osservandolo segretamente giorno e notte come se fosse un animale.

Quella notte infinita

Un piccolo gioiellino poco conosciuto di Netflix è proprio una serie spagnola: Quella notte infinita, un thriller psicologico ambientato in un carcere psichiatrico in Spagna dove un gruppo di criminali, le guardie del penitenziario e la polizia lottano tra di loro in una lunghissima notte del 24 dicembre per cercare, ognuno, di salvarsi e ottenere i propri obiettivi che siano la salvezza, il riscatto di una figlia o la libertà. Intanto a muovere tutte le pedine del gioco è un serial killer, Simòn Lago un uomo agghiacciante in grado di uccidere a sangue freddo che manipola tutti, compreso il direttore del penitenziario.

Privacy

Tra i titoli Netflix più belli in lingua spagnola non può mancare anche Privacy, la serie drammatica con Raquel de La casa di carta. La diffusione del video erotico di una promettente politica diventa il catalizzatore della storia di quattro donne alle prese con la sottile linea che divide la vita pubblica e privata. Quali sono i confini della nostra intimità? Che cosa succede alle nostre vite quando un evento privato si trasforma in un argomento di pubblica discussione?

La ragazza di neve

Malaga, 2010, sfilata dei Re Magi. Il momento più magico dell'anno si trasforma in un incubo per la famiglia Martín quando la figlia Amaya scompare tra la folla. L'apprendista giornalista Miren avvia un'indagine parallela a quella dell'ispettore Millán, risvegliando aspetti del proprio passato che avrebbe voluto dimenticare. Ma può contare sull'aiuto del collega Eduardo e non si fermerà finché non avrà trovato la bambina. Dov'è Amaya Martín?

Benvenuti a Eden

Qui facciamo una premessa. Benvenuti a Eden è stata cancellata dopo due stagioni però, merita di essere vista, soprattutto per la sua prima stagione. La trama? Eccola qui: Sei felice? Con questa domanda Zoa e altri quattro giovani attraenti e attivi sui social media ricevono un invito alla festa più esclusiva della storia, organizzata in un'isola segreta dal marchio di una nuova bevanda. Quella che inizia come un'avventura entusiasmante si trasformerà presto in un viaggio memorabile. Ma in paradiso non è tutto oro quel che luccica...Welcome to Eden.

La casa di carta

E come non citare il classico dei classici, la serie Netflix che ha dato il via al successo dei titoli in lingua spagnola in tutto il mondo: il fenomeno de La casa di carta. Un criminale ha un piano per realizzare la più grande rapina della storia, da realizzare alla Zecca Reale di Spagna. Per realizzare i propri scopi, l'uomo recluta otto persone che non hanno nulla da perdere.

Chi ha ucciso Sara?

Se vi piacciono i crime, Chi ha ucciso Sara? è la serie perfetta per voi. Piena di colpi di scena, Chi ha ucciso Sara? racconta la seguente storia: quando viene accusato dell'omicidio di sua sorella, Alex vuole disperatamente vendicarsi e dimostrare la sua innocenza. Si propone di trovare il vero colpevole. Durante le sue indagini, scopre diversi segreti.

Elite

E, infine, citiamo un altro grande successo di Netflix Spagna: Elite, il teen drama che ha spopolato in tutto il mondo. Quando tre adolescenti provenienti da famiglie della classe operaia vengono ammessi in un'esclusiva scuola privata, le tensioni tra loro e gli studenti più ricchi creano situazioni inaspettatamente pericolose.