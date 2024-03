Le migliori serie svedesi da vedere su Netflix

Quali sono le migliori serie svedesi su Netflix? Avete mai pensato che sul catalogo della piattaforma di streaming i titoli più interessanti non sono quelli americani ma quelli provenienti da altre parti del mondo? Spesso su Netflix si va alla ricerca delle serie tv più note, dei titoli americani più popolari o di quelli che vengono pubblicizzati di più. Da Bridgerton a Lupin, da Mercoledì a One Piece sembra proprio che tutti debbano guardare alcune serie Netflix ma cosa ne è delle altre? Di quelle meno note ma non per questo meno interessanti? Dopo aver parlato delle migliori serie tedesche di Netflix e di quelle turche da non perdere ecco un articolo sulle migliori serie svedesi della piattaforma di streaming. Da thriller a serie drammatiche, da titoli erotici a crime, ecco le più belle serie svedesi di Netflix.

The Playlist - miniserie drammatica

The Playlist è una miniserie drammatica di 6 episodi incentrata sul giovane imprenditore tech svedese Daniel Ek e sui suoi principali partner, che hanno rivoluzionato un intero settore offrendo musica in streaming in modo gratuito e legale in tutto il mondo. La storia racconta come convinzioni incrollabili, una forza di volontà inesorabile e grandi sogni possano aiutare gli individui a mettere in discussione lo status quo e a cambiare il modo in cui ascoltiamo la musica.

Clark - miniserie drammatica

La serie drammatica Clark segue la vita dell'uomo per il quale è stata coniata l'espressione "La sindrome di Stoccolma" perché ha fatto perdere la testa all'intero paese, nonostante le svariate condanne che gli sono state inflitte per traffico di droga, tentato omicidio, violenza, furti e decine di rapine in banca. La serie diretta da Jonas Åkerlund si basa su verità e menzogne rivelate nell'autobiografia di Clark Olofsson, ricreando una versione romanzata di una delle figure più controverse della storia svedese contemporanea.

Love & Anarchy - serie romantica/erotica

Love & Anarchy è una serie romantica svedese che racconta la storia di una donna in carriera che si lascia coinvolgere da una relazione romantica con un ragazzo più giovane. Sofie è una consulente aziendale molto ambiziosa e dedita alla sua carriera professionale. È anche una moglie frustrata di un regista che la trascura al punto che Sofie si dedica speso a pratiche autoerotiche. La vita di Sofie così ordinaria, però, prenderà una nuova piega quando viene assunta da una casa editrice come social media manager. Una sera, Sofie, sola in ufficio decide di masturbarsi davanti al computer ma viene sorpresa da un giovane informatico che diventerà il suo nuovo flirt.

Young Royals - teen drama

Young Royals è una serie svedese teen basata sulla vita del giovane principe Wlhelm, erede al trono di Svezia. Un po' The Crown e un po' Elite, questa serie racconta la storia di un giovane ragazzo mandato a studiare nel prestigioso collegio privato che dovrebbe fornirgli la formazione adeguata per la sua futura carriera reale. In quest'atmosfera altolocata e privilegiata, il ragazzo avrà modo di scoprire chi è e cosa vuole davvero dalla sua vita. Oltre ai propri sogni, però, dovrà scontrarsi con i doveri imposti dal ruolo che ricopre per discendenza e si ritroverà in un bivio dove da un lato ci sono le responsabilità istituzionali della sua famiglia e, dall'altro, l'amore che sembrerebbe portarlo in tutt'altra direzione. Quale strada prenderà Wihelm? Deciderà di seguire il cuore o la testa?

The Unlikely Murderer - crime thriller

The Unlikely Murderer è una libera interpretazione di come Stig Engström, il grafico individuato come il probabile assassino del primo ministro svedese Olof Palme, sia riuscito a eludere la giustizia fino alla morte, con un misto di audacia, fortuna e la perplessità delle forze dell'ordine. Cosa sappiamo di Stig Engström? Com'è potuto sfuggire alla polizia che gli era alle calcagna? L'omicidio non era stato pianificato con cura, Engström ha fatto errori su errori fin dall'inizio e quasi nessuno ha creduto all'alibi che aveva fornito per la fatidica notte del 1986 a Stoccolma.

Quicksand - crime thriller

Dopo un evento tragico accaduto in una scuola privata del quartiere più ricco di Stoccolma, una studentessa del liceo, Maja Norberg, viene accusata di omicidio. A mano a mano che si svelano gli eventi del tragico giorno, si scoprono anche i dettagli privati della relazione fra la ragazza, Sebastian Fagerman e la famiglia disfunzionale di quest'ultimo. La serie Störst av allt (Quicksand) è tratta dall'omonimo bestseller di Malin Persson Giolito, pubblicato in 26 paesi e proclamato romanzo poliziesco scandinavo dell'anno nel 2016.

Snabba Cash - thriller

Tratta dalla trilogia noir di Jens Lapidus, che ha ispirato anche il film Easy Money, Snabba Cash è una serie svedese da non perdere per gli amanti dei thriller. La storia? È trascorso un anno dalla prima stagione e Leya è una delle maggiori star nel mondo delle startup svedesi. L'IPO di TargetCoach è imminente e Leya ha sempre più successo, ma è anche tormentata dal ricordo di Salim. Jamal ha divorziato da poco ed è il responsabile operativo della vecchia scuola elementare di Leya. Si batte per dare ai suoi giovani studenti migliori opportunità, ma la direzione preferisce continuare a tagliare il budget. Il clima nelle strade è più brutale che mai. Ravy si trova con le spalle al muro, messo sotto pressione sia dalla polizia con i loro nuovi metodi, sia dal nuovo avversario Zaki. Il mercato chiede più droga e i cartelli sono pronti a distribuirla, ma alle gang mancano i giovani spacciatori. Leya è costretta suo malgrado a ricordarsi dei precedenti legami con la malavita e la sua strada si incrocia ancora una volta con quelle di Ravy, Nala e Osman, tutti alla spregiudicata ricerca di denaro facile.