Le migliori serie tedesche di Netflix (più belle delle americane)

Siamo sempre attratti dai grandi colossi americani, dai titoli popolari, quelli che vengono pubblicizzati di più o che diventano virali sui social ma su Netflix ci sono delle serie spettacolari che spesso restano sconosciute o non vengono scelte solo perché realizzate in lingue diverse dall'inglese o dall'italiano. Parliamo delle serie tedesche, secondo noi i migliori prodotti seriali sul mercato e dei piccoli capolavori che sono in grado di andare oltre le solite trame sempre un po' tutte uguali. Negli ultimi anni Netflix ci ha regalato delle perle con alcune serie tedesche che hanno davvero saputo catturare la nostra attenzione e regalarci storie che resteranno per sempre nella nostra memoria. Se avete voglia di scoprire quali sono le più belle serie tedesche che non hanno nulla da invidiare ai titoli americani, questo articolo è per voi. E adesso, non resta che sceglierne una.

La mia prediletta

La mia prediletta è l'ultima serie tedesca arrivata sul catalogo Netflix che non ha fatto che confermare la superiorità dei titoli realizzati in Germania rispetto ai grandi colossi americani. Questa serie, infatti, come la maggior parte di quelle in tedesco ha la capacità di essere innovativa, coinvolgente e di avere una trama originale ed estremamente ben costuita. Lena vive completamente isolata in una casa altamente protetta con i due figli Hannah e Jonathan. Mangiano, vanno al bagno e a dormire a orari precisi. Non appena lui entra nella stanza, si mettono in fila per mostrare le mani. Fanno tutto quello che vuole lui, ma poi la donna riesce a scappare e dopo un incidente d'auto quasi letale, è ricoverata in ospedale con Hannah. La mia prediletta, tratta dall'omonimo romanzo di Romy Hausman, inizia dove i thriller tradizionali finiscono: con un atto di redenzione. Ma la vera natura di questo incubo emerge solo con l'arrivo dei genitori di Lena in ospedale la sera stessa. Insieme hanno disperatamente cercato la figlia scomparsa per quasi tredici anni. Una serie che fa riflettere e tiene con il fiato sospeso dall'inizio alla fine, imperdibile.

Dark

E come non citare Dark, forse uno dei progetti seriali più ambiziosi e belli di sempre. Questa serie, realizzata da Baran bo Odar e Jantje Friese è un vero capolavoro e un titolo in grado di tenere incollati allo schermo dal primo all'ultimo episodio. Forse una delle serie più complicate di sempre, per capirla, infatti, bisogna stare molti attenti e cogliere ogni piccolo dettaglio, ma il risultato è davvero straordinario. Dark è un thriller fantascientifico basato sul cosiddetto principio di autoconsistenza dove pur spostandosi nel tempo, i personaggi non sono in grado di modificare il loro destino in un passato che diventa, così, immutabile.

1899

Passiamo a un gioiellino di Netfix nato dagli stessi creatori di Dark e, purtroppo, cancellto dopo la sua prima stagione: 1899. Questa serie, sempre di genere thriller fantascientifico, è una vera e pripria meraviglia e un progetto che merita di essere visto anche se composto da una sola stagione. 1899. Un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all'estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l'avvistamento in alto mare di un'altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo. Non fate l'errore di farvi scappare questa serie.

Paradise (film)

E anche se in questo articolo parliamo di serie tv, ci sembrava giusto inserire uno degli ultimi film tedeschi di Netflix che ha fatto la differenza: Paraadise. Questo thriller ha confermato la nostra teoria sul fatto che le trame tedesche siano in grado di fare quel passo in più rispetto a quelle americane o italiane che si muovono sempre sugli stessi binari, raccontando una storia affascinante dove in un futuro immaginario, gli anni della propria vita possono essere comprati o venduti. Elena e Max hanno una vita quasi perfetta. Ma quando la coppia si trova di fronte a inaspettate richieste di risarcimento assicurativo che non può pagare, tutto cambia in un istante: per saldare i debiti, Elena (Marlene Tanzcik) deve "pagare" 40 anni della sua vita. Derubati di un futuro insieme, i due devono fare i conti con quello che resta della loro esistenza. Max (Kostja Ullmann), che lavora per AEON, fa di tutto per recuperare gli anni perduti di Elena. Ma nulla sarà più come prima.