Misteri, colpi di scena, tensione alle stelle, spie, intrighi. E una puntata tira l'altra. Nel vasto catalogo di Disney+ trovano spazio molti titoli thriller da non lasciarsi sfuggire. Ecco le serie da vedere sulla piattaforma di streaming.

Le serie thriller da vedere su Disney+

The Patient

Cominciamo con The Patient, la miniserie con Steve Carell nei panni di Alan Strauss, uno psicologo in lutto per la scomparsa della moglie che viene tenuto prigioniero da un serial killer che si è finto suo paziente. Un faccia a faccia lungo dieci episodi e un viaggio nei meandri della psiche.

In The Clearing

Continuiamo con In The Clearing, la serie basata sull'omonimo best-seller poliziesco di J.P. Pomare e ispirata a culti realmente esistenti in Australia e nel mondo, racconta in otto episodi il viaggio nell'oscurità di una setta e di una donna costretta ad affrontare i demoni del suo passato per fermare il rapimento e la coercizione di bambini innocenti. In The Clearing, recita la sinossi ufficiale, “scava sotto la pelle e dentro la mente, confondendo i confini tra passato e presente, realtà e incubo”.

The Old Man

Proseguiamo con uno spy-thriller di alto profilo. Basata sull’omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry, The Old Man è incentrata sul personaggio di “Dan Chase” (Jeff Bridges) che, scappato dalla Cia decenni fa, vive nell’ombra da decenni. Quando un sicario cerca di ucciderlo, il vecchio agente capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato.

Prison Break

Quattro stagione, 79 episodi e una fuga da portare a termine. Parliamo di Prison Break, oramai un “classico” delle serie tv. “Condannato a morte per l'omicidio di un potente uomo di Washington, Lincoln Burrows si dice vittima di un complotto – recita la sinossi - . L'unico a credere in lui è il fratello Michael Scofield, ingegnere edile, che ha architettato un piano per farlo evadere, ma per metterlo in pratica deve farsi rinchiudere nello stesso carcere. Da qui inizia una lunga, rocambolesca fuga per la libertà per Michael, suo fratello e gli altri che si uniranno a loro”.

24

Concludiamo questa lista parziale con altro classico. “Gli eventi sono narrati in tempo reale”. Basta una frase e ci siamo: 24, la mitica serie con l'agente antiterrorismo Jack Bauer ( Kiefer Sutherland). Otto stagioni originali e una miniserie “evento” disponibili su Disney+. Minacce alla sicurezza degli Stati Uniti – una per ogni stagione – che il protagonista dovrà sventare in 24 ore, con gli eventi messi a schermo in tempo reale.