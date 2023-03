Le migliori serie thriller di Netflix

Il suo elemento fondante è la suspense, la continua tensione emotiva, l'eccitazione. Stiamo parlando del thriller, uno dei generi di racconto più amati e diffusi dalla letteratura al cinema fino a passare alle serie TV. I risvolti di trama, i colpi di scena, le analisi psicologiche e i fitti misteri da svelare, tutto questo, con un continuo fiato sospeso creato da elementi irrisolti nella trama, è ciò che caratterizza una serie thriller che è in grado di regalare allo spettatore continue emozioni contrastanti che oscillano tra incertezza e paura, emozione e appagamento. Ma quali sono stati i prodotti seriali di Netflix appartenenti a questo genere che ci hanno convinto di più in questi ultimi tempi? Ecco la nostra classifica delle migliori serie thriller da guardare o riguardare il prima possibile su Netflix.

Frammenti di lei

Iniziamo con una grandissima serie del 2022, Frammenti di lei con una straodrinaria Olivia Colmann. In una tranquilla cittadina della Georgia, un atto di violenza gratuita provoca un'inaspettata catena di eventi per la trentenne Andy Oliver e sua madre Laura. Nel tentativo disperato di ottenere delle risposte, Andy parte per un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti avvicinandosi sempre più al cuore oscuro e nascosto della sua famiglia. Un titolo accattivante e sorprendente da guardare il prima possibile se non lo si è ancora fatto.

Quella notte infinita

Quella notte infinita è una delle serie thriller più recenti di Netflix. Si tratta di una serie spagnola che si è saputa distinguere per la sua qualità e la capacità di tenere incollati allo schermo. La storia di svolge in un unico luogo, in un unica notte e con gli stessi personaggi che passano continuamente da vittime a carnefici e viceversa. È la notte del 24 dicembre: un gruppo di uomini armati circonda il carcere di Monte Baruca e interrompe le comunicazioni con l'esterno. L'obiettivo: catturare un pericoloso serial killer di nome Simón Lago (Luis Callejo). Se le guardie lo consegnano, l'attacco si concluderà in pochi minuti. Ma il direttore del carcere Hugo (Alberto Ammann) si rifiuta di obbedire e si prepara a resistere.

Dietro i suoi occhi

Dietro i suoi occhi è una delle serie Netflix più chiacchierate dello scorso anno, un titolo che rientra pienamente nel genere thriller psicologico tratto dal romanzo omonimo di Sarah Pinborough. Simona Brown interpreta Louise, una madre single che ha una relazione con il suo capo, lo psichiatra David (Tom Bateman). La sua vita prende una strana piega quando fa amicizia con Adele (Eve Hewson), la moglie del suo amante, e si ritrova intrappolata in una rete di bugie e segreti in cui niente è come sembra. Con Robert Aramayo tra gli altri interpreti, Dietro i suoi occhi è una serie che lascia letteralmente senza parole e con un finale davvero inaspettato e da brividi.

L'uomo delle castagne

Un altro grande titolo thriller del 2021 è L'uomo delle castagne. Dall'ideatore di The Killing, questa serie è un thriller psicologico danese incentrato sui personaggi che porta avanti la grande tradizione dei noir nordici. La serie è tratta dal romanzo d'esordio dello scrittore premiato Søren Sveistrup, tradotto in 28 lingue e pubblicato in 50 paesi. L'uomo delle castagne è ambientata in un tranquillo sobborgo di Copenaghen, dove in un parco giochi in una ventosa mattina di ottobre la polizia fa una scoperta macabra: una giovane donna brutalmente assassinata e senza una mano. Accanto al corpo, un omino fatto di castagne. Il caso è assegnato all'ambiziosa giovane detective Naia Thulin (Danica Curcic) e al suo nuovo partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). La coppia ben presto scopre sull'oggetto una prova misteriosa che lo collega a una ragazza scomparsa un anno prima e creduta morta, la figlia della politica Rosa Hartung (Iben Dorner).

The Night Agent

Passiamo alla serie più recente, lo spy thriller The Night Agent che entra a pieno titolo tra i migliori thriller Netflix da guardare. La storia raccontata, tratta dall'omonimo romanzo di Matthew Quirk è quella di Peter, un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l'incarico di presidiare un telefono che non suona mai finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale. Questa serie che ricorda un po' Alias di J.J. Abrams, è un titolo sofisticato e imperdibile che vi terrà col fiato sospeso dall'inizio alla fine.