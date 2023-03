Le migliori serie "leggere" da guardare senza troppi pensieri su Netflix, Prime, Sky e Disney+

Vi capita mai di avere quelle giornate in cui avete voglia di tutto tranne che di pensare troppo, di riflettere o di andare nel profondo delle cose? Eh sì, certe volte l'unica cosa di cui si ha bisogno è un po' di leggerenzza e spensieratezza nella vita così come nei film o nelle serie tv che scegliamo di guardare. Ecco perché oggi vogliamo proporvi una scelta di serie tv ideali per godere di una serata leggera e senza troppi pensieri davanti alla tv. Tra titoli più noti e altri a cui non sempre è stato dato il credito che meritavano, queste sono le nostre proposte adatte a chi ha voglia di romanticismo, a chi ama la fantasia e a chi ama la bellezza delle storie vere. Con semplicità, freschezza e tanta tanta positività ognuna di questa serie saprà mettere il sorriso sul vostro volto e cosa c'è di più bello di questo?

Modern Love (Amazon Prime Video)

Non poteva non essere al primo posto Modern Love, forse una delle serie tv più belle degli ultimi anni e che tutti (a prescindere che abbiano voglia di leggerezza o meno) dovrebbero guardare. Delicata, semplice ed estremamente efficace nel suo messaggio, Modern Love, è un piccolo capolavoro del mondo seriale che ha trasportato nel mondo della finzione televisiva le più belle storie d'amore raccontate dai lettori del New York Times. Ebbene sì, ogni episodio di questa serie antologica, racconta una delle storie vere pubblicate negli anni in una delle column d'amore più famose del quotidiano americano. Ogni episodio (nello specifico il primo e quello recitato dalla bravissima Anne Hateway) saprà farvi brillare il cuore. Ecco allora che Modern Love diventa il rifugio ideale per tutti gli amanti delle belle storie, delle serie di qualità, della positività e del romanticismo.

Jane The Virgin (Netflix)

Come non inserire Jane The Virgin nell'elenco delle serie "senza pensieri" da guardare in streaming? Forse uno dei prodotti televisivi più allegri, colorati, incoraggianti e divertenti dell'ultimo periodo. E non poteva essere altrimenti dato che questa serie, in realtà, è una via di mezzo tra soap opera e serie tv vera e propria e, come sappiamo, ogni soap opera che si rispetti vive di intrighi, colpi di scena ma soprattutto di leggerezza. Ed è così che una gravidanza non programmata, una nonna dalla morale intransigente, una mamma che sogna ancora di fare la cantante e un papà che più vanitoso non si può diventano gli ingredienti di una storia che saprà tenervi compagnia in tutte quelle serate che dovranno essere tirate su da un po' di gioia e divertimento. E perché non sfruttare le piattaforme di streaming proprio per questo?

Once Upon a Time (Disney+)

Ora passiamo a Once Upon a Time. Questa serie è forse una delle più lunghette da completare ma vi assicuriamo che ogni episodio vi trasporterà in un mondo incantato fatto di tutti i personaggi delle fiabe che tutti abbiamo amato da bambini che, entreranno nel mondo reale portando la magia anche sulla terra. Tra misteri, le mele avvelenate della strega cattiva di Biancaneve, l'amore tormentato della bella e la bestia, le bugie di pinocchio e tanta tanta magia questa serie saprà tenervi incollati allo specchio e vi farà tornare in mente tutte le storie della buonanotte di quando si era piccoli. In più i riferimenti sono davvero dettagliati e fatti bene, così come la trama e l'intreccio tra il mondo reale e il mondo delle favole ed è sempre bello quando, almeno sullo schermo, la realtà si mischia con la fantasia.

Emily in Paris (Netflix)

Come sarebbe la vita se ci trasferissimo a Parigi per il nostro lavoro dei sogni e ci innamorassimo anche di un affascinante parigino? Beh, Netflix, ha provato a rispondere a questa domanda con Emily in Paris, una serie romantica, leggera, positiva che, in ogni episodio, è in grado di metterci di buon umore. Questo titolo Netflix, con protagonista Lily Colins nei panni di Emily, un'esperta di marketing che si ritrova catapultata in Francia e inizierà a integrarsi sempre di più nella capitale francese tra nuove amicizie, nuovi colleghi e nuovi amori.

How I Met Your Mother (Netflix)

Un classicone del buon umore, anche solo per il personaggio divertentissimo di Barney Stinson che saprà strapparvi una risata a ogni battuta. How I Met Your Mother è una comedy che trasuda positività, leggerezza, romanticismo ma anche valori importanti della vita e, in più, seguire le vicende di Ted alla ricerca della madre dei suoi figli è davvero spassoso. Ogni episodio, della durata di soli 20 minuti, è in grado di farvi stare bene d'umore e vedrete che il filo conduttore della serie è talmente appassionante che il binge-watching diventerà d'obbligo.

Bridgerton (Netflix)

Eh sì, non potevamo non citare la tanto chiacchierata Bridgerton, la serie che ha fatto della sua leggerezza il suo punto di forza e che è stata in grado di entrare nel cuore delle persone al punto da diventare la serie più vista su Netflix di sempre. Bridgerton non è una serie eccezionale ma una cosa è certa, mette di buon umore e ci allontana dalla crudezza della realtà trasportandoci in un'epoca e in un ambiente in cui le preoccupazioni più grandi sono quelle di trovare marito o scegliere il vestito con cui andare al ballo. E chi non vorrebbe preoccuparsi solo di questo nella vita? Ecco che tra dame, abiti d'epoca, corti, re, regine, promessi sposi, danze e qualche scaramuccia d'amore, questa serie diventa il perfetto pre-dormita di quelle giornate in cui non si vuole pensare proprio a niente e magari godere delle dinamiche dell'amore romantico d'altri tempi.

La recensione di Bridgerton

Sex and the City e And Just Like That (Sky e NOW)

E come non citare una delle serie "leggere" più leggendarie di sempre, Sex and the City e il suo sequel And Just Like That, una serie che ha rivoluzionato il modo di raccontare l'amore e il sesso in tv e ha portato sul piccolo schermo una nuova idea di donna e femminilità. La storia è quella di quattro amiche Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda alle prese con amori sbagliati, sogni per il futuro, carriere splendide, tanto sesso ma soprattutto un legame indissolubile che non si spezzerà mai. Queste ragazze che diventeranno donne man mano che la serie andrà avanti, vi terranno compagnia facendovi divertire e sognare. Un gioiellino da riscoprire e godersi episodio dopo episodio.