Le migliori serie tv romantiche-sentimentali da guardare su Prime Video

Che siano drammi adolescenziali, storie di amori impossibili, romanzi d'altri tempi o di famiglie modernissime, ci sono momenti in cui non c'è niente di meglio che dedicarsi a una serie tv che ci faccia sognare, emozionare e magari anche un po' piangere.

Ed è per quei momenti - da soli, in coppia, in gruppo o come si vuole - che abbiamo stilato la sottostante lista di serie tv romantiche/sentimentali da vedere su Prime Video. Avvertenza: tutte le serie in elenco sono state viste e recensite da noi (per ciascuna trovate il link alla piattaforma e quello alla recensione), quindi nel caso sapete con chi prendervela.

L'estate nei tuoi occhi (stagione 1 completa, stagione 2 confermata)

Titolo originale: The summer I turned pretty (l'estate in cui sono diventata carina). Classico teen drama come quelli di una volta: c'è una protagonista giovane e appunto carina, Belly, che ogni estate con la famiglia frequenta una casa al mare di un'amica di sua madre, che a sua volta ha due fratelli. E quindi amori non corrisposti, baci, feste in spiaggia e tutto quello che potete immaginare.

Modern Love (2 stagioni antologiche)

L'amore moderno, in ogni sua declinazione possibile. In ogni episodio una nuova storia, nuovi personaggi, e l'amore a muovere e determinare il tutto. Se non volete impegnarvi in storie lunghe e complesse, questa serie tv antologica è la scelta perfetta.

A League of Their Own - Ragazze Vincenti (1 stagione completa, stagione 2 confermata)

Ricordate il film degli anni '90, con Geena Davies, Madonna e Tom Hanks? Ecco, il titolo è lo stesso, ma non c'entra niente. Ad essere uguale è il contesto storico, quello della seconda guerra mondiale, quando tutti gli uomini arruolabili erano al fronte e allora negli USA inventarono un campionato di baseball femminile.

In questa storia, però, i personaggi sono diversi, ed è decisamente più marcata l'attenzione alle diverse problematiche dell'epoca nei confronti delle donne. La serie comunque si è conquistata una conferma, che però dovrebbe arrivare come miniserie di un limitato numero di episodi.

Mammals (stagione 1 completa, stagione 2 da confermare)

In questa serie siamo dalle parti della classica commedia sentimentale dell'assurdo in salsa britannica. Tradimenti, aplomb, battute una dietro l'altra e la giusta dose di alcol. Il protagonista è l'attore-conduttore britannico (ma che lavora negli USA) James Corden, nei panni di uno chef aspirante stellato.

Wolf Like Me (stagione 1 completa, stagione 2 confermata)

Ci spostiamo in Australia per questa serie che mischia amore e lupi mannari. Ma non pensate a Twilight, assolutamente: Wolf Like Me parla di un padre vedovo che conosce "incidentalmente" una donna con cui sembra poter nascere qualcosa, ma che nasconde un segreto che non può proprio rivelargli. Non facciamo spoiler sul finale, ma diciamo che noi avremmo sperato in una miniserie, invece "purtroppo" è stata confermata per una seconda stagione.

Prisma (stagione 1 completa, stagione 2 da confermare)

Questo teen drama è molto diverso da L'estate nei tuoi occhi. Innanzitutto perché è ambientato in Italia, a Latina. E poi perché questa serie è tutt'altro che vecchio stile: nei temi, nei toni, nei personaggi. In tutto, e in ogni caso sempre per il meglio. Insomma, una serie tv italiana da non perdere assolutamente.

This is us (serie completa, 6 stagioni)

Dulcis in fundo, una delle serie da noi (e non solo) più amate. La storia della famiglia Pearson è un'epica struggente, che abbraccia più generazioni tra eventi drammatici e gioiosi di ogni tipo. Preparatevi i fazzoletti, ne avrete bisogno dal primo episodio della prima stagione fino all'ultima scena dell'ultima puntata, quando Rebecca, Jack, Kate, Kevin, Randall e tutti gli altri vi saranno entrati nel cuore.

