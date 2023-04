Le migliori serie tv sui viaggi nel tempo da vedere su Prime Video

Se, come succede a noi, vi basta sentire espressioni come "viaggi nel tempo" o "paradossi spazio temporali" per decidere di guardare un film o una serie tv, siete nel posto (e nel momento) giusto.

In questo articolo, infatti, abbiamo messo insieme le migliori serie tv a tema "viaggi tra passato, presente e futuro" che abbiamo visto su Prime Video e che vi consigliamo di non perdervi.

Si tratta di serie tv molto diverse tra loro, e tranne Undone le altre hanno finora mostrato solo la prima stagione, con la seconda già confermata. Ma non diciamo altro e vi lasciamo all'elenco, assolutamente libero da spoiler. Infine, un'ultima avvertenza: abbiamo escluso la serie tv più esplicitamente dedicata ai viaggi nel tempo, ovvero Paper Girls, per il semplice fatto che la serie è stata cancellata dopo la prima stagione.

Undone (due stagioni complete, stagione 3 da confermare)

Una serie tv animata per adulti, con la tecnica del rotoscope, per un effetto visivo assolutamente originale. Quanto alla trama, parla di Alma, una ragazza con problemi di udito ma con un dono che definiremmo unico se non fosse che sembra essere ricorrente nella sua famiglia: la capacità di viaggiare indietro nel tempo e rivivere (ed eventualmente cambiare) il passato.

Tra prima e seconda stagione sono passati tre anni, speriamo di non dover attendere così tanto per la eventuale stagione 3, altrimenti ci toccherà davvero viaggiare in avanti nel tempo per risparmiarci una snervante attesa.

The Devil's Hour (una stagione completa, stagioni 2-3 confermate)

Per raccontare perché abbiamo inserito The Devil's Hour in questo elenco di viaggi nel tempo, dovremmo per forza fare spoiler. Quindi vi diciamo solo "loop temporali molto lunghi" e vi lasciamo scegliere se fidarvi o meno di questa serie britannica già rinnovata per altre due stagioni.

The Peripheral (stagione 1 completa, stagione 2 confermata)

Era stata presentata come la "nuova Westworld" e così è stato, nel bene e nel male. Ma se vi attirano le storie sui viaggi, fisici o virtuali, attraverso le linee temporali, non potete perdervi questa serie tv fantascientifica su una donna in grado di comunicare con il futuro, con la speranza che cambi il suo presente.

Outer Range (stagione 1 completa, stagione 2 confermata)

In questo caso il genere predominante è il western, in un Wyoming attuale eppure sempre uguale da secoli. E il protagonista è Josh Brolin: l'ex fratello maggiore dei Goonies è qui Roy, che gestisce un enorme ranch ereditato dalla famiglia della moglie. Cosa c'entrano i viaggi nel tempo? Non ve lo possiamo dire per non fare spoiler, ma c'entrano eccome, nel buco misterioso che compare e scompare tra i pascoli del ranch.

