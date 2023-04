Le migliori serie dell'universo di Star Wars da guardare ora che è finito The Mandalorian

È successo davvero: il 19 aprile, con l'ottavo episodio, intitolato “Il ritorno”, è finita la terza stagione di The Mandalorian su Disney+. E ora per i fan di Star Wars inizia una nuova traversata nel deserto dell'attesa fino al debutto di Ahsoka, lo spin-off sull'ex cavaliere Jedi interpretato da Rosario Dawson, annunciato per agosto 2023. Qualora siate dei nuovi fan “catturati” da Din e Grogu e con la voglia di scoprire qualcosa di nuovo o vecchi fan che non vogliono smettere di imparare, ecco qualche consiglio sulle serie tv disponibili su Disney+ per addentrarsi nella miriade di storie della Galassia lontana lontana.

Star Wars: The Clone Wars

Cominciamo con l'animazione e un grande classico: la serie tv di The Clone Wars (c'è anche il film, che di fatto è l'episodio pilota, e lo trovate sempre su Disney+). Nella linea temporale di Star Wars si colloca tra i film L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, racconta gli scontri tra la Repubblica e i separatisti durante le guerre dei cloni e porta sullo schermo personaggi storici e indimenticabili come Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker. E, mini spoiler, anche la padawan (cioè l'apprendista Jedi) Ahsoka Tano.

Star Wars: The Bad Batch

Restando sempre nel mondo dell'animazione, The Clone Wars ha generato uno spin-off: si chiama Star Wars: The Bad Batch e lo trovate sempre su Disney+. Al momento sono due stagioni (la seconda è uscita a gennaio 2023) e racconta le vicende della Clone Force 99, un gruppo di cloni mercenari geneticamente modificati. Nella linea temporale di Star Wars si colloca dopo gli eventi della stagione finale di The Clone Wars e del film La vendetta dei Sith.

Star Wars Rebels

Concludiamo la carrellata nell'animazione con un'ultima (ma importante) serie: Star Wars Rebels, che nella linea temporale di Star Wars si colloca prima del film Una nuova speranza e quattordici anni dopo La vendetta dei Sith. Star Wars Rebels racconta le avventure dell'equipaggio dell'astronave Spettro al tempo del dominio dell'Impero Galattico, della caccia agli ultimi Jedi e dei primi vagiti della Ribellione. Non spoileriamo nulla, ma nelle quattro stagioni disponibili su Disney+ appaiono personaggi fondamentali e iconici nella storia di Star Wars e per le serie con attori in carne e ossa che verranno.

Star Wars: The Book of Boba Fett

E torniamo a The Mandalorian con lo spin-off Star Wars: The Book of Boba Fett. La serie con Temuera Morrison nei panni dell'ex cacciatore di taglie mandaloriano nella linea temporale di Star Wars si colloca dopo il film Il ritorno dello Jedi e la seconda stagione di The Mandalorian e prima del film Il risveglio delle Forza.

La prima stagione è uscita il 29 dicembre 2021 e questa è la sinossi ufficiale: “The Book of Boba Fett, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine”.

Obi-Wan Kenobi

Andiamo avanti con quella che (forse) è la serie-evento più attesa dai fan di Star Wars. Stiamo parlando di Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor di nuovo nei panni del leggendario maestro Jedi e Hayden Christensen in quelli del cattivo per eccellenza della storia del cinema, Darth Vader. La miniserie, composta di sei puntate, è uscita su Disney+ il 27 maggio 2022 e nella linea temporale di Star Wars di colloca dieci anni dopo le vicende narrate nel film La vendetta dei Sith. Si parte sul pianeta desertico di Tatooine, con Obi-Wan che veglia su Luke Skywalker, il figlio del suo migliore amico e apprendista Jedi Anakin Skywalker, ora passato al Lato Oscuro della Forza e divenuto Darth Vader. Kenobi – vi diciamo solo questo - dovrà imbarcarsi in una “missione cruciale”.

Star Wars: Andor

Intrighi politici, ribellioni, lotta alla tirannia e tantissima tensione. Un “caso” nella Galassia lontana lontana. In altre parole concludiamo questa breve e parziale lista di consigli con la spy story del mondo di Star Wars, Andor, la serie che racconta la storia della spia ribelle Cassian Andor, interpretato da Diego Luna, e della genesi dell'Alleanza Ribelle per combattere l'Impero Galattico. Nella linea temporale di Star Wars si colloca cinque anni prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story ed è un prequel del film. La prima stagione è uscita il 21 settembre 2022 e su Disney+ trovate i dodici episodi.