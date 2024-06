Le migliori sitcom da vedere su Disney+

Stagione dopo stagione le storie diventano parte della nostra quotidianità. Perché dentro c’è tutto: l’amore, l’amicizia, la vita. E poi i successi, i fallimenti, le gioie, i dolori. Se parliamo di serie tv parliamo per forza di sitcom. Da Los Angeles a New York, passando per Chicago o per un ospedale diventato mitico, ecco tutti i titoli più in interessanti disponibili su Disney+.

According to Jim

Cominciamo con According to Jim, in italiano La vita secondo Jim, la sitcom con James Belushi nei panni di un quarantenne padre di famiglia pigro, svogliato e immaturo. Otto stagioni a Chicago con Jim, Cheryl Andy e Dana. Nel cast oltre a Belushi anche Courtney Thorne-Smith, Kimberly Williams-Paisley e Larry Joe Campbell.

Malcolm in the Middle

Proseguiamo con Malcolm in the Middle (o semplicemente Malcom), la serie con sette stagioni sul geniale “figlio di mezzo” famosa per i continui sfondamenti della “quarta parete” da parte di Malcom. A complicare la vita del protagonista una famiglia numerosissima e strampalata. Nel cast, tra gli altri, Bryan Cranston (molto prima di Breaking Bad), Frankie Muniz, Jane Kaczmarek.

New Girl

Spostiamoci a Los Angeles e continuiamo con New Girl, la sitcom ideata da Elizabeth Meriwether. La serie racconta la nuova vita di Jess dopo la fine di una lunga storia d’amore. E tutto comincia quando decide di trasferirsi in una casa già abitata da Nick, Schmidt e Winston. Nel cast delle sette stagioni Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield, Lamorne Morris e Hannah Simone.

How i met your mother

Ci avviamo alla conclusione con un classico che ha fatto la storia della serialità: How i met your mother. La serie non ha bisogno di tante presentazioni: nove stagioni a New York con Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily. Nel cast Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan. C’è uno spin off-sequel – How i met your father – ma è stato cancellato dopo due stagioni.

Modern Family

Penultima segnalazione con un altro caposaldo delle sitcom: si torna a Los Angeles con le undici stagioni di Modern Family. Girata con il trucco del finto documentario, la serie creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan racconta le vite di tre nuclei familiari: i Pritchett, i Dunphy e i Tucker-Pritchett. Nel cast, tra gli altri, Ed O'Neill, Sofía Vergara e Ty Burrell.

Scrubs

Chiudiamo questa breve e incompleta lista con la serie che in Italia fa rima con Mtv: Scrubs. J.D, Turk, il dottor Cox, Bob Kelso, Carla, Elliot, il Sacro Cuore, l'Inserviente. Ted. Risate, lacrime, camei, gag, la morale alla fine di ogni puntata. L'amicizia, l'amore, la vita, la morte, le gioie e i dolori. In breve: un manuale per affrontare la vita. Otto stagioni (la 9 non esiste, fidatevi) per raccontare le avventure degli specializzandi e di tutto l'ospedale.