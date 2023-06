I migliori teen drama di Netflix (per adolescenti e adulti)

Per definizione il termine teen drama indica un genere televisivo drammatico che ha come target e oggetto di rappresentazione gli adolescenti. Storie di formazione, problemi scolastici, drammi di cuore, primi baci e amicizie sempre messe in discussione, il tutto con sbalzi d'umore repentini tipici del periodo dell'adolescenza. Questo genere seriale, molto di moda negli ultimi anni, non piace solo a chi appartiene a questa fascia di età ma anche agli adulti che tuffandosi in storie di amori drammatici e scelte di vita da fare in tenera età, possono ricordare il proprio passato e rivivere, anche se solo con l'immaginazione, le emozioni forti dell'avere 18 anni.

Su Netflix i teen drama sono tantissimi ma se siete amanti di questo genere e se siete già in astinenza da Non ho mai che si è appena concluso con la sua quarta stagione, ecco i più bei teen drama da vedere su Netflix.

I migliori teen drama di Netflix

Non ho mai

Non ho mai è una commedia di formazione ambientata ai giorni nostri che racconta la vita complicata di un'adolescente americana di prima generazione di origini indiane ed è interpretata da Maitreyi Ramakrishnan nel ruolo di Devi, una studentessa modello del liceo che finisce spesso in situazioni difficili a causa della sua irritabilità. Ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling e dalla produttrice esecutiva e showrunner Lang Fisher, la serie è prodotta da Universal Television e fa rivivere, attraverso la vita di Devi, tutto il bello e il brutto dell'essere adolscenti.

Mercoledì

Per chi ama i toni un po' più dark e fantasy c'è Mercoledì di Tim Burton, la serie Netflix revival de La Famiglia Addams che ha spopolato nella scorsa stagione seriale della piattaforma di streaming. Mercoledì è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Elite

Passiamo poi a Élite, la serie spagnola nonché teen drama per eccellenza. Ideata da Carlos Montero e Darío Madrona, Élite è il racconto di un gruppo di adolescenti all'interno prestigioso liceo privato spagnolo, Las Encinas e ogni stagione della serie, oltre a toccare tematiche sociali come la criminalità, la tossicodipendenza, il mondo lgbt, le malattie sessualmente trasmesse ecc, gira attorno a un crimine andando a ritroso per far capire chi lo ha commesso e come.

Outer Banks

Altro teen drama di Netflix da non perdere è Outer Banks, una serie ideata da Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke che racconta la storia di un gruppo di ragazzi, i cosiddetti Pogues che vivono nella parte più povera di un'isola abitata da due gruppi distnti, i Pogues e i Kooks. Il capogruppo dei Pogues è John B, un ragazzo che ha perso il padre mentre andava alla ricerca del tesoro della Royal Merchant e va alla ricerca sia di lui che del tesoro insieme ai suoi amici.

Sex Education

Altro grande classico dei teen drama è Sex Education, la serie Netflix che racconta la storia di Otis Milburn, un liceale impacciato che vive con sua madre, la sessuologa Jean. Nella prima stagione, Otis, con l'aiuto dell'amica Maeve Wiley, apre a scuola una clinica del sesso per mettere a frutto il proprio talento e intuito sull'argomento. Nella seconda stagione, Otis affronta i propri bisogni sessuali, sorti tardivamente, per poter approfondire la relazione con la fidanzata Ola. Nel frattempo, però, deve gestire i rapporti tesi con Maeve. Intanto alla Moordale un'epidemia di clamidia evidenzia la necessità di una migliore educazione sessuale in classe, mentre in paese arrivano nuovi adolescenti che sfidano lo status quo. La serie è stata ideata e scritta da Laurie Nunn ed è prodotta da Eleven.

Baby

Baby è una storia di formazione che esplora le vite nascoste dei liceali romani. Liberamente ispirata a fatti realmente accaduti, la serie segue un gruppo di adolescenti del quartiere Parioli che sfidano le convenzioni, alla ricerca di un'identità e dell'indipendenza, tra amori proibiti, pressioni familiari e segreti condivisi.

Riverdale

Passiamo a Riverdale, la serie americana dai toni thriller che si ispira ai fumetti Archie della Archie Comics. La storia è ambientata nella cittadina immaginaria di Riverdale e racconta la vita (intrecciata) di quattro grandi amici Archie, Betty, Jughead e Veronica mostrando il lato oscuro dietro l'immagine apparente di cittadina incantata.

Uno di noi sta mentendo

Uno di noi sta mentendo è un teen drama/thriller basato sull'omonimo libro di Karen M. McManus. La storia è quella di un gruppo di adolescenti che si ritrovano a essere coinvolti nella morte di un loro amico, Simon noto a tutti perché postava sull'app About That, i segreti intimi di tutti i suoi compagni, avvelenato misteriosamente dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua. Quando i ragazzi vengono accusati dovranno difendersi ma emergeranno molti segreti oscuri.

The end of the f***ing world

The End of the F***ing World è una serie basata sul fumetto omonimo di Charles Forsman che racconta la storia di due ragazzi di 17 anni, James e Alyssa, lui convinto di essere uno psicopatico e lei lunatica, ribelle e per nulla soddisfatta della sua vita. I due decidono di scappare insieme per fuggire dalla routine monotona delle loro vite.

Tredici

Tredici è un teen drama diventato iconico che racconta la storia di un suicidio e del bullismo a scuola. Ideata da Brian Yorkey, questa serie basata sul romanzo 13 di Jay Asher, gira attorno alla morte dell'adolescente Hannah Baker che, prima di suicidarsi, registra dei video con i tredici motivi che l'hanno spinta a mettere fine alla sua vita.

Skam Italia

Parte del franchise di Skam, Skam Italia è una serie che racconta la vita di alcuni studenti di un liceo di Roma alle prese con i classici problemi dell'adolescenza. Ideata da Ludovico Bassegato, questa serie è uno spaccato sulla vita di tutti i giorni degli adolescenti romani tra amori, tradimenti, amicizie e tanto altro ancora.

Summertime

E infine, per chi ha voglia di un teen drama estivo, c'è Summertime, il teen drama italiano ambientato sulla Riviera Romagnola. Diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi, questa serie racconta l'estate di due ragazzi molto diversi tra loro, Summer e Alessandro. Lei introversa che odia l'estate e lui romano, estroverso e amante delle uscite tra amici e amante delle moto. Nonostante le diversità i due diventeranno sempre più complici e vicini anche se il loro rapporto sarà messo alla prova dalla lontananza.