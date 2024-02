Le migliori serie Netflix con i finali più sconvolgenti

Si dice che l'inizio e la fine siano le parti più importanti di un racconto e oggi vogliamo parlare proprio di uno di questi due elementi: il finale. Quali sono i finali più sconvolgenti delle serie Netflix? Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di restare più volte a bocca aperta davanti a un risvolto di trama finale decisamente inaspettato ma allo stesso tempo affascinante. Ecco allora che abbiamo raccolto quelle che sono, a nostro parere, le migliori serie Netflix dai finali più scioccanti per proporvi dei viaggi tra misteri, segreti e finali shock. A voi la scelta.

Nessuna delle serie che nomineremo oggi riesce a battere il finale letteralmente scioccante di Dietro i suoi occhi. Preparatevi a restare a bocca aperta alla fine di questa miniserie thriller tratta dal bestseller di Sarah Pinborough. Quando è uscita su Netflix nel 2021, Dietro i suoi occhi ha conquistato tutti con una trama avvincente e un finale davvero pazzesco e se siete tra i pochi che non l'hanno mai vista, correte a recuperarla perché vi incollerà allo schermo. La storia? Louise è una madre single che ha una relazione con il suo capo, lo psichiatra David (Tom Bateman). La sua vita prende una strana piega quando fa amicizia con Adele, la moglie del suo amante, e si ritrova intrappolata in una rete di bugie e segreti in cui niente è come sembra.

1899

E che dire del finale di 1899, anche questo davvero inaspettato. 1899 è una serie dai creatori di Dark che spazia dal thriller psicologico all'horror, fino a passare alla fantascienza e che è stata cancellata da Netflix immeritatamente. Se non l'avete mai vista, però, dovreste recuperarla perché è un gioiellino. È il 1899. Un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all'estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l'avvistamento in alto mare di un'altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

Passiamo a Kübra, la serie turca di Netflix che ha fatto parlare molto di sé nell'ultimo periodo, diventando perfino virale su TikTok. Questo è un altro titolo Netflix con un finale davvero sconvolgente che regala alla serie un significato molto più profondo di quanto non sembrasse all'inizio. Dalle periferie di Istanbul, Gökhan cerca di mettere ordine nella propria vita per sposare la donna che ama. La sua ordinaria esistenza è messa sottosopra quando inizia a ricevere messaggi da un utente di nome Kübra tramite una piattaforma di amicizie online di cui fa parte, detta "Tu sei diverso!". Con il passare del tempo Gokhan capisce il significato del messaggio che aveva inizialmente ignorato e scopre chi sia Kübra, che gli fornisce informazioni e avvertimenti su cose ignote ed eventi imprevisti. Quando accetta il messaggio, Gökhan intraprende un percorso difficile, tra schiere di nemici e di sostenitori, finendo per partecipare a un conflitto che considera una guerra tra la luce e le tenebre.

Vi ricordate il thriller Netflix dal titolo lunghissimo con protagonista Kristen Bell? Era il 2022 quando La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra è arrivata su Netflix lasciando tutti a bocca aperta per il suo finale decisamente inaspettato. Questa serie è un thriller psicologico che tiene in sospeso fino alla fine e racconta la storia di Anna (Kristen Bell), una donna per cui i giorni sono sempre uguali e che trascorre in compagnia del vino, con lo sguardo fisso fuori dalla finestra mentre osserva la vita che procede senza di lei. Finché un affascinante vicino (Tom Riley) si trasferisce dirimpetto con l'adorabile figlia (Samsara Yett) e Anna incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Poi però assiste a un orribile omicidio...o forse no?

E passiamo alla serie Netflix più bella del 2024, finora: Un inganno di troppo, il thriller che ha letteralmente conquistato tutto il mondo. Un inganno di troppo racconta una storia di misteri con un finale inaspettato che lascia sorpresi e anche un po' con l'amaro in bocca. La storia? Maya Stern (Michelle Keegan) è un'ex militare che cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe (Richard Armitage), ma quando installa un baby monitor per tenere d'occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto.

La mia prediletta è una serie tedesca tra le più belle del 2023 e con uno dei finali più inaspettati. La storia? Lena vive completamente isolata in una casa altamente protetta con i due figli Hannah e Jonathan. Mangiano, vanno al bagno e a dormire a orari precisi. Non appena lui entra nella stanza, si mettono in fila per mostrare le mani. Fanno tutto quello che vuole lui, ma poi la donna riesce a scappare e dopo un incidente d'auto quasi letale, è ricoverata in ospedale con Hannah. La mia prediletta inizia dove i thriller tradizionali finiscono: con un atto di redenzione. Ma la vera natura di questo incubo emerge solo con l'arrivo dei genitori di Lena in ospedale la sera stessa. Insieme hanno disperatamente cercato la figlia scomparsa per quasi tredici anni. Questa miniserie è tratta dall'omonimo romanzo di Romy Hausman.

E concludiamo con The Watcher, uno dei thriller Netflix più belli di sempre firmato Ryan Murphy. Ispirato a una storia reale, The Watcher è una serie pazzesca dal finale assurdo e affascinante che racconta la storia della famiglia Brannock che si trasferisce in quella che doveva essere la casa dei loro sogni in una zona residenziale ma che si rivela un vero inferno. La loro vita, infatti, si trasforma rapidamente in un incubo quando iniziano a ricevere lettere minacciose da una persona misteriosa che si fa chiamare "L’Osservatore". Ma questo è solo l'inizio di una serie di sinistri segreti del quartiere che vengono a galla mano a mano.