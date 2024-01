Le peggiori serie Netflix del 2024, finora

Il 2024 è iniziato da meno di un mese e se sono già tante le migliori serie Netflix di questo 2024, ce ne sono altrettante che non ci hanno del tutto convinto. Tra le nuove uscite Netflix di questo 2024, infatti, alcune serie tv ci hanno emozionato meno di altre, non sono state in grado di entrarci nel cuore e di creare quel legame tra personaggi sullo schermo e spettatori. Dopotutto si sa, per ogni serie bella che Netflix ci propone sul catalogo c'è un alterego meno interessante che, purtroppo, non ce la fa a conquistare il pubblico ed è proprio di queste serie che vogliamo parlare raccontandovi quali, dopo queste prime settimane di gennaio 2024, sono le peggiori serie Netflix, secondo la nostra opinione.

Prennunciata come un k-drama travolgente e pieno di colpi di scena, Eredità Sepolta ci ha subito incuriosito come serie tv. Dopotutto le serie sudcoreane sono quasi sempre una garanzia. Peccato però che Eredità Sepolta non è stata in grado di soddisfare le attese con un racconto molto lento e poco coinvolgente che spinge ad abbandonare la serie fin dal primo episodio. La storia raccontata è quella di una donna che dopo la morte dello zio eredita un cimitero e finisce al centro di una serie di omicidi e misteri oscuri da svelare. Una trama apparentemente interessante ma nella resa Eredità Sepolta risulta lentissima, mal costruita e non capace di fare la differenza. Poca emozione, poca struttura, poca dinamica.

Il 2024 di Netflix si è aperto non solo con l'arrivo del thriller più amato del momento ma anche con il debutto di una serie attesissima e con protagonista il premio Oscar Michelle Yeoh. Parliamo di The Brothers Sun, una delle prime nuove uscite Netflix del 2024 e, purtroppo, una delle prime delusioni. Questa serie, che racconta una storia di crimini e criminali taiwanesi in una Los Angeles contemporanea, non è in grado di fare quel passo in più a livello di trama e resta soltanto una serie d'azione con tanti combattimenti e nulla più. Ironica ma non divertente, dinamica ma non così coinvolgente, The Brothers Sun è una serie che si guarda perché si deve ma che non va oltre. Un racconto leggero e poco forte di cui ci si dimentica fin troppo in fretta.