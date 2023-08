Il fascino del crimine, come noto, non tramonta mai. Che si tratti di serial killer o di bande di motociclisti, nel catalogo di Disney+ ci sono diversi titoli interessanti da non lasciarsi sfuggire. Ecco le serie da vedere sulla piattaforma di streaming.

Il fascino del crimine: le serie da vedere su Disney+

Criminal Minds

Cominciamo da una delle serie più longeve (e l'aforismo alla fine di ogni puntata): Criminal Minds. Un viaggio lungo sedici stagioni con l'indimenticabile squadra di profiler dell'Unità di Analisi Comportamentale dell'Fbi a caccia dei mostri dei nostri tempi: i serial killer.

Bones

Continuiamo con le dodici stagioni di Bones, la serie - tecnicamente un "procedurale" - ispirata ai romanzi dell'antropologa forense Kathy Reichs che ha anche prodotto lo show. La protagonista è Temperance "Bones" Brennan, un'antropologa forense che collabora con l'agente Fbi Seeley Booth per risolvere complicati casi di omicidio.

Sons of Anarchy

Passiamo a un altro tipo di crimine. Le Harley, il “club”, il traffico d'armi. Sì, stiamo parlando di Sons of Anarchy, la serie firmata da Kurt Sutter con Charlie Hunnam e Ron Perlman. Sette stagioni per 92 episodi per i biker con la morte “stampata” sul giubbetto di pelle.

Godfather of Harlem

E cambiamo ancora, andando indietro nel tempo e spostandoci a New York con Godfather of Harlem, la serie con Forest Whitaker nei panni di Bumpy Johnson. Dopo dieci anni di carcere, il boss criminale torna nel suo vecchio quartiere trovandolo nel caos.

Big Sky

Proseguiamo con le tre stagioni di Big Sky. La serie parte dal rapimento di due sorelle lungo un'autostrada del Montana. Ma gli investigatori privati Cassie Dewell e Cody Hoyt, insieme all'ex moglie di quest'ultimo, nonché ex poliziotta, Jenny Hoyt, scoprono che c'è molto altro dietro. E parte la corsa contro il tempo.

The Punisher

Concludiamo con un tuffo nel mondo Marvel per incontrare uno dei più famosi antieroi della casa delle idee. Parliamo di The Punisher. L'ex marine Frank Castle – già apparso nella seconda stagione di Daredevil - interpretato da Jon Bernthal torna a vestire i panni del Punitore per dare la caccia agli assassini della sua famiglia (ma scoprirà molto altro). Due stagione ad alta tensione e a mano armata.