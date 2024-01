Le migliori serie Netflix che stanno per finire (con la prossima stagione)

I prossimi due anni, per Netflix, coincideranno non solo con il lancio di nuove serie tv ma anche con la fine di alcune delle serie più amate di sempre. Il 2024 e 2025, infatti, vedranno terminare alcuni dei titoli più iconici di Netflix che stanno per mettere fine alla loro storia con la prossima stagione che uscirà, sulla piattaforma di streaming, proprio nel prossimo biennio. Ma quali sono le più belle serie Netflix, delle vere e proprie leggende seriali, che con la prossima stagione chiuderanno il cerchio della loro storia durata anni? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sulle migliori serie Netflix che termineranno con la loro prossima stagione.

Stranger Things, che finirà con la quinta stagione

Iniziamo con una serie diventata leggenda: Stranger Things, la serie sci-fi nata da un'idea dei fratelli Duffer che è diventata una delle serie Netflix più viste di sempre. Un titolo di punta per Netflix che si concluderà con la sua quinta stagione in programma per debuttare sulla piattaforma di streaming nel 2025 dopo il ritardo nella produzione della serie a causa degli scioperi SAG-AFTRA dello scorso anno.

Nonostante Stranger Things terminerà con il capitolo 5, l'universo di Stranger Things non è affatto finito perché si espanderà cn nuovi titoli come il prequel, sotto forma di spettacolo teatrale, e numerosi spin-off della serie che sono già in lavorazione, così come il gran finale di Stranger Things 5.

You, che finirà con la quinta stagione

Anche You, la serie sul serial killer Joe Golberg interpretato da Penn Badgley finirà con la sua prossima stagione. Un grande successo Netflix che ha mantenuto alto l'interesse del pubblico per ben quattro stagioni e che adesso, con l'ultimo capitolo, il numero 5, è pronto a mettere fine a questa inquietante quanto affascinante storia. Joe verrà catturato? Per ora non possiamo saperlo ma lo scopriremo presto.

Cobra Kai, che finirà con la sesta stagione

Salvata da YouTube, Cobra Kai è arrivata su Netflix diventando una delle serie più amate dal pubblico anche se ora, giunta alla sesta stagione, dirà addio ai suoi fan. La serie che espande il franchise di Karate Kid sta per chiudere i battenti con un attesissimo finale che sta per arrivare su Netflix. Intanto, i creatori di Cobra Kai, hanno sfornato già un altro successo, Obliterated, la serie action di Netflix in attesa di essere riconfermata con un secondo capitolo.

The Umbrella Academy, che finirà con la quarta stagione

Anche The Umbrella Academy sta per finire con la sua quarta e ultima stagione. Una serie fantasy che ha subito catturato l'attenzione del pubblico grazie a una storia ben scritta e a un cast eccezionale con Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman e Robert Sheehan. La produzione del finale di serie è già terminata quindi ci aspettiamo di vedere The Umbrella Academy 4 su Netflix nel 2024.

Vikings: Valhalla, che finirà con la terza stagione

Sta per finire anche lo spin-off di Vikings, Vikings: Valhalla con la sua quarta stagione pronta a uscire su Netflix nel 2024. Dopo il successo dei primi due capitoli, usciti tra il 2021 e il 2023, questa serie storica che riprende il racconto della serie originale ambientandola un secolo dopo, sta per tornare con il suo finale che sarà, senza dubbio, indimenticabile.

Sweet Tooth, che finirà con la terza stagione

E poi c'è la serie fantasy Sweet Tooth, sicuramente meno "leggendaria" delle altre ma molto amata da una fetta di pubblico Netflix. Con la sua terza stagione, che uscirà su Netflix nel 2024, Sweet Tooth è pronta a scrivere la parola fine e a concludere un racconto, adattamento del fumetto di Jeff Lemire, accattivante, originale e forse sottovalutato.