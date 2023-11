Le migliori serie Netflix con episodi brevissimi (dai 20 ai 30 minuti)

Esistono serie Netflix con episodi di soli 20 o 30 minuti? Anche se potreste pensare di no, dato che ultimamente le serie della piattaforma di streaming hanno episodi di almeno 50 minuti, in realtà ci sono tantissime serie una più bella dell'altra con puntate brevissime da poter vedere anche per chi ha poco tempo a disposizione. Nella società frenetica in cui viviamo avere del tempo libero è un lusso, figuriamoci ritagliarsi, tra i tanti impegni, hobby, affetti, ore e ore per guardare un'intera serie TV. Per tutti coloro che hanno poco tempo a disposizione ma non vogliono rinunciare a un viaggio in mondi immaginari fatti di storie, personaggi, legami, rancori e, soprattutto, emozioni, ecco le migliori serie con episodi di soli venti-quaranta minuti da guardare su Netflix. Alcuni di loro sono i titoli di punta della piattaforma di streaming e, a volte, è proprio la brevità a dare a queste storie quel quid che le rende perftte nella loro essenza e anche ideali un bel binge-watching di tutto rispetto.

Russian Doll

Non potevamo non iniziare con Russian Doll, una serie sui generis di cui non si può non riconoscere la genialità. Nata dalla mente di Natasha Lyonne, questa serie, a tratti autobiografica a tratti folle, trasporta in un'atmosfera onirica e psichedelica dove la realtà di mischia all'immaginazione e dove i personaggi fanno un viaggio introspettivo per superare i propri traumi e scoprire tutto il bello della vita anche negli errori e nel dolore che questa, a volte, può causare.

Strappare lungo i bordi

Tra le più belle serie con episodi di soli 20 minuti c'è Strappare lungo i bordi, la serie animata ambientata nell'universo di Zerocalcare popolato dai suoi amati personaggi Zero, Armadillo, Sarah, Secco e Giulia. Zerocalcare è un giovane fumettista con una forte coscienza sociale rappresentata da un armadillo parlante che solo lui può vedere. Dopo aver perso di vista l'amica Giulia per più del solito, Zero decide di risolvere il mistero e scoprire dove è finita. La vita è come una sagoma da strappare lungo i bordi, ma a volte semplicemente sbagliamo qualcosa e da quel momento diventa sempre più difficile ottenere una forma decente. Ogni tanto stacchiamo pezzetti che avremmo dovuto conservare, ma se teniamo vicini i nostri cari e non li tradiamo, l'esistenza trova in qualche modo un suo senso anche se non con le fattezze che avevamo sognato. E quei frammenti mancanti che perdiamo per strada ci ricordano che non dobbiamo mai smettere di provare ad accettare noi stessi così come siamo.

Questo mondo non mi renderà cattivo

Un'altra serie di Zerocalcare con episodi di soli 20 minuti è Questo mondo non mi renderà cattivo. Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. In Questo mondo non mi renderà cattivo torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare. A Zero, Sarah, Secco,l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare.

Emily in Paris

Emily in Paris è la serie perfetta per chi cerca su Netflix leggerezza ed episodi brevissimi da concludere in poco tempo. La serie con Lily Collins nei panni di un'americana a Parigi è un gioiellino Netflix, una serie fresca, accattivante, affascinante e una vera e propria ventata di positività. In più, aspetto non trascurabile, questa serie ha tutti episodi di circa 30 minuti di durata. Meglio di così?

BoJack Horseman

Come non includere BoJack Horseman tra le migliori serie Netflix con episodi brevi. Questa serie animata dove il mondo è fatto di personaggi per metà esseri umani e per metà animali, spinge a una lettura interiore talmente profonda del sé da provocare emozioni così forti che prima di iniziare a guardare la serie si deve essere psicologicamente pronti. Si ride, si piange, si riflette, si impara a conoscersi meglio. BoJack Horseman è un must-seen del mondo seriale e un titolo che chiunque dovrebbe vedere, almeno una volta nella vita.

Le 7 vite di Léa

Passiamo ora a Le 7 vie di Léa una serie francese, con episodi leggermente più lunghi ma che non superano i 40 minuti, che ha qualcosa in comune con Russian Doll, il viaggio nel tempo. In questa storia, una ragazza afolescente in piena crisi esistenziale si ritrova a viaggiare indietro nel tempo e vestire i panni di sua madre da giovane, suo padre e altri personaggi coinvolti in un passato misterioso. Una storia apparentemente semplice ma psicologicamente profonda e complessa in grado di intrattenere e tenere incollati allo schermo. Una vera e propria sorpresa di Netflix con episodi brevi da scorpacciarsi tutti in una volta.

Love, Death & Robots

Passiamo a una serie antologica tra le più amate del pubblico Netflix: Love, Death & Robots, un format innvativo dove gli episodi variano dai 10 ai 30 minuti e immaginano il futuro dell'umanità raccontando storie al limite dell'horror e del distopico. Ogni episodio permette di fare un brev ma intenso viaggio e fa riflettere sulla società contemporanea e i suoi limiti.

Rick & Morty

Cercate una serie animata leggera, sarcastica, profonda e con episodi di soli 20 minuti? Allora non potete che scegliere Rick & Morty, il titolo Netflix che nasce dalla parodia animata di Ritorno al futuro, creata da Roiland per il festival dei cortometraggi Channel 101. La storia? Rick, uno scienziato sociopatico, e il nipote Morty, un adolescente, si trovano coinvolti in avventure bizzarre in luoghi sconosciuti dell'universo, a contatto con realtà oltre ogni possibile immaginazione.