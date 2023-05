Le serie tv più divertenti da vedere su Prime Video

Se state vagando su Prime Video in cerca di una serie tv comedy, o comunque divertente da vedere, fermatevi un attimo. Qui sotto abbiamo raccolto alcune delle serie - Amazon Original oppure "importate" - che più ci hanno fatto ridere, e ce n'è per tutti i gusti.

Serie animate, serie distopiche, romantiche, classiche sit com, parodie delle classiche sit com e anche alcuni show (facilmente intuibili): scorrete la lista e scegliete il titolo più adatto a voi.

Upload (2 stagioni complete, stagione 3 confermata)

Anche se la seconda stagione è decisamente più cupa della prima, Upload mantiene questa vena comica per raccontare la storia di un uomo che, coinvolto in un misterioso incidente, si salva dalla morte grazie alla fidanzata che gli trova un posto in una sorta di paradiso virtuale dove i più ricchi possono caricare la propria anima e "vivere" per l'eternità.

Wolf Like Me (stagione 1 completa, stagione 2 confermata

C'è un uomo da poco vedovo con una figlia da crescere e c'è una donna che nasconde un segreto facilmente intuibile dal titolo della serie tv. Può sembrare l'inizio di una serie drammatica o romantica, e in parte lo è, ma Wolf like me è anche molto divertente. Di una comicità surreale, ma di sicuro effetto.

Sono Lillo (stagione 2 da confermare)

La comicità di Lillo, invece, la conosciamo tutti, ed è esilarante vederlo in questa serie in cui ha messo insieme i suoi amici per raccontare una storia fintamente autobiografica, in cui il suo tormentone personale è il personaggio di Posaman. E così Lillo inizia a chiedersi se non sia il caso di cambiare vita e andare a lavorare nell'azienda vinicola di famiglia.

Fairfax (2 stagioni complete, stagione 3 da confermare)

Fairfax è il nome di una delle vie più cool di Los Angeles, ed è qui che si svolgono le vicende di un gruppo di ragazzi sempre alla ricerca di fama e popolarità, ma soprattutto di capi di abbigliamento tanto discutibili quanto alla moda. Se avete figli adolescenti, probabilmente questa serie tv animata per adulti vi sembrerà familiare.

The Good Place (serie completa, 4 stagioni)

Una delle serie tv più geniali (e più "memate") degli ultimi anni è sicuramente The Good Place. La storia inizia quando quattro persone finiscono nella "parte buona" dell'aldilà, un posto così stucchevole che non si riesce neanche a pronunciare una parolaccia lì dentro. Non vi diciamo nient'altro se non: questa dovete assolutamente vederla.

Mammals (stagione 1 completa, stagione 2 da confermare)

In questa serie siamo dalle parti della classica commedia sentimentale dell'assurdo in salsa britannica. Tradimenti, aplomb, battute una dietro l'altra e la giusta dose di alcol. Il protagonista è l'attore-conduttore britannico (ma che lavora negli USA) James Corden, nei panni di uno chef aspirante stellato.

AP Bio (2 stagioni su Prime)

Questa è invece la classica situation comedy scolastica (su Prime Video ci sono le prime due stagioni gratis, le altre 2 a pagamento). Protagonista è un professore che vede la sua carriera sprofondare dalle cattedre di filosofia di Harvard a quelle di un anonimo liceo qualunque, in cui andrà a insegnare biologia. Insegnare per modo di dire...

LOL: chi ride è fuori (3 stagioni complete, stagione 4 confermata)

C'è bisogno di fare una presentazione di LOL? No, a meno di non parlare con qualcuno che arrivi da Marte. E allora capirete che non potevamo escludere da questa lista lo show Amazon Original più esilarante che ci sia.

Dinner Club (2 stagioni complete, stagione 3 da confermare)

In teoria Dinner Club è uno show di cucina e viaggi per l'Italia, ma in pratica l'lachimia che Carlo Cracco crea con i suoi ospiti dà vita a un programma in cui acquolina e risate vanno di pari passo.

La fattoria di Clarkson (2 stagioni complete, stagione 3 da confermare)

Allo stesso modo, La fattoria di Clarkson riesce a far ridere a crepapelle mentre mostra le vicissitudini agricole di Jeremy Clarkson, l'inventore di Top Gear, alle prese con il mestiere più difficile del mondo, quello del contadino e allevatore.

