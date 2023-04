Le migliori serie tv di azione da vedere su Prime Video

State cercando su Prime Video una serie tv bella dinamica, piena di inseguimenti, omicidi, vendette e in generale di azione? Siete capitati sulla pagina giusta, perché qui sotto abbiamo stilato un elenco delle più belle serie tv d'azione della piattaforma streaming di Amazon.

Nella lista ci sono solo serie tv (e un film-serie, ma lo spieghiamo più sotto) rigorosamente viste e recensite da noi, quindi nel bene e nel male sapete con chi prendervela, purché non arriviate ai livelli di James Reece...

Reacher (stagione 1 completa, stagione 2 in produzione)

Questo personaggio che unisce la forza di Bud Spencer e le capacità deduttive di Sherlock Holmes era già stato portato al cinema da Tom Cruise, ma è innegabile che Alan Ritchson è molto più simile al personaggio dei libri di Lee Child.

In questa prima stagione (la seconda dovrebbe uscire nel 2023) conosciamo quindi quest'omone dal passato misterioso che arriva in una cittadina della Georgia dove iniziano a verificarsi vari crimini che sembrano collegati a lui. Ma Reacher è tutt'altro che un criminale, anzi è uno che non sopporta nemmeno la minima ingiustizia.

The Terminal List (stagione 1 completa, stagione 2 in produzione)

Vendetta. Tremenda, spietata, meritata vendetta. È quella che vuole mettere in atto James Reece (Chris Pratt), capitano dei Navy Seals la cui unità è stata vittima di una strana imboscata. Non vi diciamo nient'altro, se non che avremmo preferito che non ci fosse una stagione 2 a rovinare la perfezione della prima. Invece, oltre a un seguito The Terminal List anche uno spinoff.

The Boys (3 stagioni complete, 4ª in produzione)

Se siete tra i pochissimi che non conoscono una delle serie più famose di Prime Video, vi diciamo solo che parla di un mondo in cui i supereroi non solo esistono, ma sono tutti rappresentati da una potente azienda che ne controlla attività e diritti d'immagine. Ah, va anche precisato che in The Boys i "supes" sono spesso cattivi e a contrastarli c'è solo un gruppo di agguerritissimi "ragazzi".

The Bad Guy (stagione 1 completa, stagione 2 in produzione)

Siamo davvero orgogliosi di inserire una serie tv italiana in un elenco dedicato a un genere "muscolare" che spesso identifichiamo con le produzioni hollywoodiane. E sia chiaro che The Bad Guy merita eccome di stare in questa serie, perché il personaggio interpretato da Luigi Lo Cascio anima una storia in cui bene e male si confondono in modo spaventosamente efficace con una tensione davvero palpabile dall'inizio alla fine (almeno della prima stagione).

Hunters (serie tv conclusa, 2 stagioni)

Altra serie tv cult di Prime Video, Hunters parla di un gruppo di vendicatori che tra gli anni '60 e '70 va a scovare e uccidere ex nazisti che si sono rifugiati (con l'aiuto del governo) negli USA dopo la fine della seconda guerra mondiale. A guidare questo gruppo di "cacciatori" c'è un ex deportato di Auschwitz, interpretato da Al Pacino.

Non diciamo nulla per non spoilerare la visione della serie a chi non la conosce, ma sappiate comunque che con la stagione 2 Hunters si è conclusa definitivamente.

Most Dangerous Game (durata 2 ore)

Come spesso facciamo, ecco l'eccezione che conferma la regola. Perché su Prime Video in teoria Most Dangerous Game è presentato come un film, della durata di poco superiore alle due ore, ma in realtà si tratta di una serie tv di 15 episodi di sette-otto minuti ciascuno.

Per quanto riguarda la trama, Most Dangerous Game è una specie di Squid Game con un solo concorrente (per volta) che deve sfuggire a una serie di tentativi di ucciderlo. Ah, tra i cattivi c'è anche Christoph Waltz, se come a noi anche a voi basta solo il suo nome per guardare qualunque cosa.

