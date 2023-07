Le migliori serie tv italiane da vedere su Prime Video

Se state cercando una serie tv italiana su Prime Video, fermatevi un attimo per leggere questo articolo in cui elenchiamo le serie prodotte nel nostro Paese dalla piattaforma streaming di Amazon.

Nella lista abbiamo inserito innanzitutto le serie tv "scripted" (cioè recitate, in pratica) in ordine cronologico, con un'eccezione che spieghiamo più avanti, per poi citare anche due show (sì, avrete già capito quali) che noi amiamo particolarmente.

Per ogni serie citata rimandiamo al link diretto su Prime e alle nostre recensioni, così che possiate farvi un'idea prima di "tentare la sorte". A voi la scelta e buone visioni!

Monterossi (stagione 2 in produzione) - Genere: poliziesco

La serie è tratta dai romanzi scritti da Alessandro Robecchi che hanno per protagonista Carlo Monterossi (interpretato da Fabrizio Bentivoglio), un disilluso autore di trasmissioni tv nazional-popolari (molto popolari), tra cui l'odiato (da lui, non dal pubblico) show Crazy Love, condotto da Flora De Pisis (Carla Signoris), che dal nome pare ricordare Maria De Filippi.

Monterossi però ha anche un discreto fiuto investigativo, ma soprattutto rimane coinvolto suo malgrado in diversi casi molto particolari. Nella prima stagione, composta da sei episodi, vediamo in particolare due storie tratte da due romanzi di Robecchi, mentre nella seconda sarà trasposto il romanzo Torto Marcio.

Bang Bang Baby (stagione 2 da confermare) - Genere: crime/comedy

Ambientata negli anni '80 (ma non c'entra Stranger Things, più l'immaginario italiano di quel periodo, tra Big Babol e tv berlusconiane), questa serie parla di Alice Giammatteo, ragazza figlia di un criminale della 'ndrangheta che è stato ammazzato davanti ai suoi occhi quando era piccola. Oppure no?

Se non avete ancora visto Bang Bang Baby dovete assolutamente rimediare. Anche perché così magari Amazon si decide a confermare ufficialmente la seconda stagione.

Prisma (stagione 2 in produzione) - genere: teen drama

Dal genio di Ludovico Bessegato, ovvero colui che ha creato Skam Italia, arriva questa serie adolescenziale semplicemente magnifica. La storia di due gemelli (interpretati dallo stesso attore) molto diversi, anche più di quanto si possa pensare, nella cornice di Latina.

Amore, amicizia, identità sessuale e di genere, disabilità: Prisma affronta tutti questi temi con un taglio moderno e incredibilmente reale. Non vediamo l'ora che esca l'annunciata stagione 2.

The Bad Guy (stagione 2 da confermare) - Genere: crime/comedy

Un ex giudice è diventato un boss mafioso latitante. Come sia successo non ve lo diciamo per non spoilerare, ma vi possiamo assicurare che il personaggio interpretato da Luigi Lo Cascio ha le sue valide ragioni.

Come ce le avete voi per vedere The Bad Guy, altra perla italiana che mischia dark comedy e mafia. Speriamo che Prime Video faccia "un'offerta che non si può rifiutare" per far partire la seconda stagione.

Sono Lillo (stagione 2 in produzione) - Genere: comico

Lillo Petrolo interpreta Lillo, un comico semifallito il cui unico personaggio di successo è Posaman (sì, quello creato a LOL). Quando la moglie lo lascia, lui decide che è l'ora di lasciare la carriera da artista e andare a lavorare nell'azienda vinicola di famiglia.

Ma i suoi problemi non sono finiti, e dovrà impegnarsi non poco per non cadere nelle trappole disseminate. Non vi diciamo come finisce la prima stagione di Sono Lillo, ma sappiate che la seconda arriverà nel 2024.

Pesci Piccoli (stagione 2 da confermare) - Genere: sit-com

Anche nota come "la versione di The Office fatta dai The Jackal", la prima serie tv del collettivo napoletano ci porta a ridere (e per chi ci ha lavorato a rabbrividire) delle dinamiche di una tipica agenzia di comunicazione.

Tra ospiti vip, citazioni e tanti sketch, Pesci Piccoli vi allieterà per qualche ora. E anche in questo caso, personalmente speriamo che Amazon rinnovi presto questa divertentissima serie (se non altro per esaudire il desiderio di Fru).

Love Club (stagione 2 da confermare) - Genere: sentimentale

Quattro episodi, quattro protagonisti, un locale di nome Love Club. Questa serie tv antologica esplora le vicende personali e sentimentali di quattro persone legate da un locale (immaginario) casa della comunità LGBTQIA+ di Milano.

Con un sapiente mix tra leggerezza e realismo, come ci ha spiegato il team che ha scritto Love Club, in un'intervista esclusiva. Dove ci sono stati anche anticipati alcuni possibili sviluppi per l'agognata stagione 2.

Vita da Carlo (stagione 2 in uscita su Paramount+) - Genere: commedia/biografico

Sebbene sia stata la prima serie tv italiana prodotta da Prime Video, abbiamo inserito Vita da Carlo solo qui perché, come noto, la seconda stagione uscirà solo su Paramount+.

Ma se non avete visto la prima stagione su Prime Video, vale la pena concedersi qualche ora di leggerezza con la serie che mescola la vita reale di Verdone e la finzione, con una serie di amici vip nei panni di sé stessi (quasi tutti, almeno).

Dinner Club (2 stagioni) - Genere: viaggi/cucina

Un gruppo di vip (o meglio, un gruppo di vip per stagione) e il grande chef Carlo Cracco, che prima li porta in viaggi singoli alla scoperta delle bellezze e delle bontà d'Italia, e poi gliele fa preparare per gli altri ospiti.

E oltre a vedere panorami meravigliosi e scoprire il lato più autentico della cucina italiana, con Dinner Club si ride anche di gusto. Praticamente la serata perfetta, se solo si potessero "rubare" i piatti attraverso lo schermo.

LOL: chi ride è fuori (stagione 4 confermata) - Genere: show comico

LOL non ha bisogno di presentazioni, perché è forse lo show Prime Video più famoso in Italia, grazie al suo format e ai tanti comici che hanno partecipato alle varie edizioni (e allo speciale natalizio).

Per LOL 4, addirittura, è stato messo in piedi un talent show itinerante per trovare un concorrente esordiente. E ovviamente anche questo talent sarà uno show da vedere su Prime.

