Le 40 serie tv più belle che abbiamo visto nel 2023

Le abbiamo viste, le abbiamo amate, le abbiamo recensite e ora le mettiamo tutte insieme. Sono le 40 migliori serie tv del 2023 che trovate in questa lunga lista di fine anno, in cui ogni singolo titolo è "certificato" dalla nostra redazione di giornalisti che per 12 mesi ha scandagliato i cataloghi di Netflix, Prime Video, Sky/NOW, Disney+, Apple TV+ e Paramount+. E quindi scorrete l'elenco, completo di link alle nostre recensioni e alle varie piattaforme streaming, e prendete nota dei titoli che vi siete persi, così da poter rimediare nelle feste di Natale o quando vorrete.

Reacher 2

Dove vederla: Prime Video. Genere: azione

Jack Reacher è un ex militare che ha dismesso la divisa e ha deciso di vagabondare per gli Stati Uniti, finendo per farsi coinvolgere in casi di omicidio. Nella seconda stagione, in particolare, il gigantesco Reacher ha a che fare con qualcuno che vuole uccidere tutti i membri della sua vecchia unità speciale di investigatori dell'esercito. E lui ovviamente userà tutti i suoi muscoli e tutto il suo cervello per trovare i colpevoli.

Link Prime Video

Monterossi 2

Dove vederla: Prime Video. Genere: giallo / commedia

Serie tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi, ha come protagonista Carlo Monterossi (Fabrizio Bentivoglio), autore televisivo di un programma che è diventato l'emblema del trash. Anche in questa stagione Monterossi sarà coinvolto suo malgrado in un'indagine volta a trovare chi ha ucciso una serie di ricchi imprenditori e uomini della finanza milanese.

Link Prime Video

Everybody Loves Diamonds

Dove vederla: Prime Video. Genere: azione.

Ispirata al "colpo di Anversa" del 2003, definito "la rapina del secolo" dai media internazionali, Everybody Loves Diamonds ha per protagonista Kim Rossi Stuart nei panni di Leonardo Notarbartolo, a capo di una banda di criminali che riesce a derubare l'impenetrabile Antwerp Diamond Center. Commedia e crime si mescolano per dare vita a una serie incalzante, che riesce a tenere col fiato sospeso e a far ridere. Interpreti bravissimi, regia azzeccata e colonna sonora esaltante.

Link Prime Video

Gen V

Dove vederla: Prime Video. Genere: fantastico

Serie spinoff di The Boys che parla di un gruppo di studenti della Godolkin University, il college per giovani supereroi, alle prese con i soliti oscuri e orribili segreti della famigerata Vought. Ma Gen V è tutt'altro che un teen drama, e ritroverete tutti i dettagli al limite del disgustoso che contraddistinguono l'universo di The Boys.

Link Prime Video

La Ruota del Tempo 2

Dove vederla: Prime Video. Genere: fantasy

Seconda stagione della saga fantasy tratta dai romanzi di Robert Jordan. Rand, il Drago Rinato, si prepara allo scontro con le forze dell'Oscuro, ma prima deve riunirsi con Moiraine e i suoi amici di Two Rivers, da Perrin a Egwene, da Mat a Nynaeve. Intanto, però, il luogotenente dell'Oscuro che Rand aveva già affrontato non è affatto sconfitto, e porta avanti il suo piano per attirare il Drago Rinato.

Link Prime Video

Ascolta i fiori dimenticati

Dove vederla: Prime Video. Genere: drammatico

Una delle migliori serie drammatiche del 2023. Una storia al femminile che attraversa le generazioni, con protagonista Alice, i cui genitori muoiono in un incendio quando lei è ancora una bambina.

Alice viene quindi accolta da June (Sigourney Weaver), la nonna che amministra un vivaio nell'outback australiano, in cui vivono donne sfuggite agli abusi dei loro uomini. Ma la storia di Alice, purtroppo, non sarà esente dalla violenza. e dovrà imparare a sue spese cosa sia la maledizione contro cui nonna June combatte da tutta la vita.

Link Prime Video

Good Omens 2

Dove vederla: Prime Video. Genere: commedia fantastica

La prima stagione di Good Omens aveva adattato il libro Buona Apocalisse a tutti!, scritto nel 1990, di cui non è mai stato scritto. Invece Neil Gaiman si è messo al lavoro per portare sullo schermo le idee che all'epoca lui e il suo co-autore Pratchett avevano avuto per proseguire la storia di Aziraphale (l'angelo interpretato da Michael Sheen) e Crowley (il demone interpretato da David Tennant). Il risultato è una seconda stagione sorprendentemente riuscita, con una storia divertente ma anche intrigante.

Link Prime Video

The Horror of Dolores Roach

Dove vederla: Prime Video. Genere: commedia horror

Una serie sorprendentemente folle. Dolores è la protagonista di una assurda storia di omicidi e cannibalismo "involontario", che ha dato vita a un podcast e a una piece teatrale. Come una donna appena uscita da un'ingiusta detenzione sia arrivata a compiere omicidi, e cosa c'entri il cannibalismo, non ve lo diciamo per non fare spoiler, ma vi assicuriamo che, a dispetto del titolo, questa serie horror è anche estremamente divertente.

Link Prime Video

Sono Vergine - I'm a Virgo

Dove vederla: Prime Video. Genere: commedia grottesca

Questa commedia grottesca racconta la storia di un ragazzo di nome Cootie, alto circa tre metri. Sì perché nell'universo narrativo di questa serie i giganti non solo esistono, ma sono storicamente perseguiti.

Ecco perché gli zii di Cootie, che lo hanno preso in custodia da neonato, lo nascondono alla vista del resto del mondo. Almeno finché un giorno il ragazzo viene scoperto dai coetanei, che a loro volta gli fanno scoprire il mondo, tra insidie e un supereroe degno di The Boys.

Link Prime Video

Sciame

Dove vederla: Prime Video. Genere: thriller

Se non ci avete fatto caso, o se l'avete notata ma non vi ha ispirato, sappiate che Sciame è un vero e proprio pugno nello stomaco. La protagonista è una ragazza ossessionata per una pop star (ispirata a Beyoncé) a tal punto da essere pronta a tutto. E quando diciamo tutto non diciamo altro per non fare spoiler.

Link Prime Video

The Consultant

Dove vederla: Prime Video. Genere: commedia

Se come noi amate Christoph Waltz, vi basterà sapere che l'infame Hans Landa di Bastardi senza gloria è il protagonista di questa sere. In ogni caso, lui è il consulente che dà il titolo alla serie, e che compare all'improvviso dopo l'altrettanto improvvisa e prematura morte del fondatore di un'azienda di videogame. I dipendenti dell'azienda impareranno presto che il nuovo consulente ha metodi assolutamente particolari.

Link Prime Video

Hunters 2

Dove vederla: Prime Video. Genere: azione

Un pizzico di The Boys e un po' di The Man in the High Castle per questa serie tv che, per non spoilerare a chi non ha visto la prima stagione, parla di un gruppo di persone che, guidate da un ex deportato ebreo di Auschwitz, negli anni '70 cerca e uccide gli ex scienziati nazisti che gli USA hanno segretamente reclutato e accolto dopo la fine della guerra.

Link Prime Video

Ted Lasso 3

Dove vederla: Apple TV+. Genere: commedia

Nel 2023 è giunta a conclusione la storia di Ted Lasso, la serie tv che parla di un allenatore di college di football americano (Jason Sudeikis) che si ritrova a fare l'allenatore del Richmond, immaginaria squadra di calcio di Premier League.

Abbiamo assistito all'ultima, commovente stagione dei ragazzi di Ted, di cui abbiamo imparato a conoscere punti di forza e di debolezza, sul campo come nella vita. E non spoileriamo niente se diciamo ancora due cose: la prima è che Ted Lasso è la serie tv più bella mai fatta sul gioco del calcio, la seconda è che potrebbe esserci una quarta stagione spinoff.

Link Apple TV+

Servant 4

Dove vederla: Apple TV+. Genere: thriller

Non ci sarà invece nessun seguito per Servant, la serie tv creata da M. Night Shyamalan per Apple TV+ e giunta sicuramente alla fine. Anche in questo caso non facciamo spoiler, quindi ci limitiamo a dire che questa serie parla di una ragazza che viene assunta per fare da tata al figlio di una coppia benestante di Philadelphia. La ragazza non si scompone quando scopre che il figlio in realtà è un bambolotto che la madre "crede" sia il figlio morto pochi mesi prima, anzi lo riporterà in vita. O forse no?

Link Apple TV+

Shrinking

Dove vederla: Apple TV+. Genere: commedia

Uno psicologo perde prematuramente l'amatissima moglie, e si ritrova vedovo con una figlia adolescente da accudire, ma per la disperazione finisce in un turbine di uso di sostanze, rapporti occasionali e depressione, finché un giorno decide di rialzarsi e rimettere in sesto la sua vita. Questa la premessa di una delle serie tv più divertenti (sì, avete letto bene) dell'anno, con Jason Segel (sì, Marshall di How I met yor Mother) e Harrison Ford nei panni dello psicologo capo del protagonista.

Link Apple TV+

Slow Horses 3

Dove vederla: Apple TV+. Genere: spionaggio / commedia

La Casa del Pantano, l'ufficio del MI5 dove vanno le spie che hanno combinato qualche guaio, ha un nuovo caso da affrontare: il rapimento della bravissima Catherine Standish. Se c'è una per cui Jackson Lamb è diposto a impegnarsi è proprio lei, quindi i Ronzini dovranno dare il meglio, come al solito con il Park che mette i bastoni tra le ruote, e non solo.

Link Apple TV+

Unwanted

Dove vederla: Sky/NOW. Genere: drammatico

Serie tv liberamente tratta dal libro Bilal. Il mio viaggio da infiltrato verso l'Europa di Fabrizio Gatti, direttore editoriale per gli approfondimenti di Today.it. In Unwanted, un barcone di migranti affonda nel Mediterraneo ma i superstiti vengono tratti in salvo a bordo di una gigantesca nave da crociera. Il confronto forzato tra due mondi tanto diversi sfocerà in una serie di dinamiche tese quanto emozionanti, mentre il comandante Benedetti Valentini avrà il suo bel daffare, tra conflitti interiori ed esteriori.

Link NOW

Ahsoka

Dove vederla: Disney+. Genere: fantascienza.

L’anomalia di Star Wars fatta serie. Un gioiello e un enorme regalo ai fan della Galassia lontana lontanta. Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Ahsoka segue l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. E ci sono anche Anakin Skywalker e il Grand'ammiraglio Thrawn.

Link Disney+

Futurama 11

Dove vederla: Disney+. Genere: animazione

Dieci anni di attesa, poi l’undicesima stagione di una serie che ha fatto la storia dell’animazione: Futurama. Per non spoilerare niente diciamo solo che la magia e la comicità sono rimaste intatte: grandi classici e nuova, feroce ironia.

Link Disney+

The Mandalorian 3

Dove vederla: Disney+. Genere: fantascienza

L’operazione salviamo Star Wars di Dave Filoni e Jon Favreau continua con la terza stagione delle avventure di Din Djarin, Bo-Katan Kryze e Grogu. The Mandalorian 3 porta avanti la storia dell’ex cacciatore di taglie e racconta la riconquista di Mandalor, la riunificazione di un popolo e il rapporto tra “un padre impreparato per un figlio inaspettato”.

Link Disney+

Loki 2

Dove vederla: Disney+. Genere: fantastico

Le avventure del Dio dell’Inganno, il destino della Tva e il multiverso. Come non inserire la seconda stagione di Loki nella lista delle migliori serie del 2023. Anche perché la puntata finale della serie con Tom Hiddleston, Owen Wilson e Ke Huy Quan è senza ombra di dubbio il migliore prodotto degli ultimi anni in casa Marvel.

Link Disney+

The Bear 2

Dove vederla: Disney+. Genere: Drammatico/Commedia

La frenesia del "dietro le quinte" della cucina di un ristorante è l'elemento che ha fatto la fortuna di The Bear, che nel 2023 è tornata con una nuova stagione diversa, più matura, ma sempre apprezzabile. Carmy Berzatto si avvia ad aprire il suo nuovo ristorante, The Bear, nato dalle ceneri del vecchio diner di famiglia. Ma prima di riuscire ad aprire Carmy e la sua equipe dovranno faticare parecchio, in ogni senso.

Link Disney+

Only Murders in the Building 3

Dove vederla: Disney+. Genere: Drammatico/Commedia

OMitB è semplicemente la serie tv più geniale degli ultimi anni, e lo conferma anche in questa terza stagione in cui il nostro amato trio Oliver-Charles-Mable dovrà prima ritrovare l'unità di un tempo e poi risolvere il caso della morte del protagonista dello spettacolo portato in scena da Oliver. Oltre a Paull Rudd, special guest stellare di questa stagione è la divina Meryl Streep.

Link Disney+

Beef - Lo scontro

Dove vederla: Netflix. Genere: Drammatico

Beef - Lo scontro è il vero capolavoro di Netflix di questo 2023. Una serie meravigliosa che esplora i moti dell'animo umano raccontano la rabbia, la rabbia repressa e il senso della vita. Beef racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l'imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall'umorismo cupo profondamente commovente.

Link Netflix

La regina Carlotta

Dove vederla: Netflix. Genere: Romantico

Dallo spin-off di Bridgerton non ci si aspettava molto ma questa serie di Shonda Rhimes ha sorpreso tutti dimostrandosi, non solo meglio dell'originale, ma diventando un racconto.moderno e profondo sull'amore e sulle relazioni umane. La regina Carlotta racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d'amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell'alta società di Bridgerton.

Link Netflix

The Night Agent

Dove vederla: Netflix. Genere: Thriller/Spionaggio

Altro grande titolo Netflix di questo 2023 è il thriller di spionaggio The Night Agent che ha letteralmente incollato tutti allo schermo diventando una delle serie più viste di sempre sulla piattaforma di streaming. La storia di The Night Agent ruota attorno al personaggio di Peter Sutherland (interpretato da Basso), un agente dell'FBI che lavora nel seminterrato della Casa Bianca e ha un incarico molto particolare. Deve rispondere a un telefono che, però, apparentemente non squilla mai. Una notte, però, il telefono suona e, l'uomo si ritrova protagonista di una cospirazione che lo condurrà fino allo Studio Ovale. Altro personaggio della serie è Rose Larkin, una giovane CEO di un'azienda tecnologica caduta in disgrazia che si ritrova costretta a ritirarsi a casa dei suoi zii per fare il punto della sua vita. Quando, però, un gruppo di assassini arriverà in casa, scoprirà che i suoi zii non sono proprio chi sembravano e si ritrova, con Peter, in fuga per salvarsi la vita.

Link Netflix

Bodies

Dove vederla: Netflix. Genere: Thriller/Distopico

E poi citiamo Bodies, un thriller distopico che ha saputo attrarre il pubblico con una storia accattivante, piena di colpi di scena e da finire tutta d'un fiato. Tratta dalla spiazzante graphic novel di Si Spencer, Bodies è una serie con un cadavere, 4 detective e 4 linee temporali. Quando lo stesso cadavere è scoperto a Longharvest Lane nell'East End londinese nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascun periodo deve indagare. Mentre si cercano collegamenti tra i decenni, i detective presto scoprono che le inchieste sono correlate e un enigmatico leader politico di nome Elias Mannix (Stephen Graham) assume un ruolo sempre più importante. Ha avuto qualcosa a che fare con l'omicidio? O forse si tratta di qualcosa di ancora più inquietante? Per risolvere il mistero i quattro detective dovranno trovare un modo per collaborare e svelare un complotto che dura oltre 150 anni.

Link Netflix

Lupin 3

Dove vederla: Netflix. Genere: Azione

La terza stagione di Lupin si è confermata uno dei gioiellini di Netflix di questo anno. Divertente, ironica, leggera ma profonda allo stesso tempo, Lupin è tornata con un terzo capitolo che ha convinto tutti e una storia sempre più intrigante. Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Link Netflix

The Crown 6

Dove vederla: Netflix. Genere: Drammatico

Il gran finale di The Crown ha conquistato tutti con l'ultimo capitolo del racconto della vita dei reali inglesi che ha rimarcato la profondità, raffinatezza, precisione che ha sempre contraddistinto la serie drammatica di Peter Morgan. Dopo gli ultimi momenti della vita di Diana, la serie si concentra sulle figure di William e Kate, raccontando il loro primo incontro e la nascita del loro amore. A chiudere la serie il matrimonio tra Carlo e Camilla.

Link Netflix

One Piece

Dove vederla: Netflix. Genere: Azione

Serie attesissima di questo 2023, One Piece, adattamento dell'omonimo manga deel Maestro Eiichiro Oda non è stata affatto una delusione, anzi. Questa serie live action, infatti, è stata in grado di catturare l'attenzione di un pubblico molto ampio riuscendo a essere fedele all'originale ma anche a parlare un linguaggio contemporaneo e convincente. Una bella sorpresa.

Link Netflix

Anime False

Dove vederla: Netflix. Genere: Drammatico

Una serie turca originalissima e davvero coinvolgente sulla storia di un amore ossessivo di una madre per la figlia. Una madre e la giovane figlia hanno un legame indistruttibile. Sono in fuga da tempo, soggiornano in lussuosi hotel e continuano a spostarsi. Ma quando gli alberghi di lusso lasciano il posto a motel fatiscenti diventa chiaro che non è una favola. E quando scopriamo che alle loro spalle è stata lasciata una scia di cadaveri, ci rendiamo conto che forse la madre non è una vittima ma una cacciatrice. Come faranno a cavarsela?

Link Netflix

Il caso Alex Schwazer

Dove vederla: Netflix. Genere: Documentario

Tra le migliori serie Netflix del 2023 c'è anche una docuserie che è riuscita a dare a un campione olimpico la rivincita morale che meritava e la possibilità di rinascere dopo un errore. Parliamo de Il caso Alex Schwazer, la serie Netflix che ha raccontato la storia del marciatore italiano squalificato per doping e costretto a stare alla larga dalla sua ragione di vita, le gare. Questa serie è uno sguardo senza filtri all'ascesa, alla caduta e alla ricerca di riscatto di un atleta sullo sfondo di una complicata vicenda sportiva e giudiziaria e un titolo in grado di dimostrare che si, si può sbagliare ma non si può essere condannati a vita per un errore.

Link Netflix

Questo mondo non mi renderà cattivo

Dove vederla: Netflix. Genere: Animazione/Drammatico

E come non citare l'ultimo lavoro animato di Zerocalcare che ha ampliato il suo universo narrativo con una serie che ha colpito, ancora un volta, tutti: Questo mondo non mi renderà cattivo raccontando gli introversi e la psicologia umana, come solo lui sa fare. La trama? Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

Link Netflix

La mia prediletta

Dove vederla: Netflix. Genere: Thriller

La mia prediletta è una delle più belle sorprese di Netflix di questo 2023. Si tratta di un thriller tedesco che ha letteralmente conquistato tutti. Questa miniserie è tratta dall'omonimo romanzo di Romy Hausman e racconta la storia di Lena che vive completamente isolata in una casa altamente protetta con i due figli Hannah e Jonathan. Mangiano, vanno al bagno e a dormire a orari precisi. Non appena lui entra nella stanza, si mettono in fila per mostrare le mani. Fanno tutto quello che vuole lui, ma poi la donna riesce a scappare e dopo un incidente d'auto quasi letale, è ricoverata in ospedale con Hannah. La mia prediletta inizia dove i thriller tradizionali finiscono: con un atto di redenzione. Ma la vera natura di questo incubo emerge solo con l'arrivo dei genitori di Lena in ospedale la sera stessa. Insieme hanno disperatamente cercato la figlia scomparsa per quasi tredici anni.

Link Netflix

The Curse

Dove vederla: Paramount+ Genere: Commedia

Se amate l'indie, la commedia feroce e grottesca, allora non c'è un momento da perdere: recuperate The Curse. Firmata dal duo Benny Safdie e Nathan Fielder, prodotta dalla A24, The Curse ha come protagonisti una giovane coppia di trentenni, Asher (Nathan Fielder) e Whitney Siegel (Emma Stone), che vorrebbero diventare divi dei programmi immobiliari HGTV. Assieme al loro regista Dougie (Benny Safdie) daranno il via ad un'odissea fatta di rancore, ipocrisia, debolezze ed egoismo semplicemente incredibile.

Link Paramount+

Scott Pilgrim

Dove Vederla: Netflix Genere: Animazione

Dal fumetto simbolo della Generazione Millennials di Bryan Lee O'Malley, divenuto nel 2010 un film cult, su Netflix è arrivata la serie animata, bellissima naturalmente. Protagonista è il giovane Scott, bassista pigro e svogliato, che vive a Toronto e si innamora dell'affascinante Ramona. Unico problema: dovrà vedersela con i suoi ex, uno più svitato, bullo e pericoloso dell'altro. Colorato, divertentissimo, demenziale, Scott Pilgrim è il prodotto perfetto per i giovani o per gli adulti che vogliono ricordarsi i tempi in cui i problemi di cuore erano il massimo dei problemi della vita.

Link Netflix

Lawmen: Bass Reeves

Dove vederla: Paramount+ Genere: Western



Si parla troppo poco di Lawmen: Bass Reeves, ennesima perla western creata da Taylor Sheridan, il deus ex machina di serie capolavoro come Yellowstone, 1883 e 1923. Miniserie biopic di grande bellezza visiva, è incentrato sulla vita e le imprese di Bass Reeves, leggendario primo Marshall afroamericano degli Stati Uniti, in quel Far West dove contava la destrezza con la sei colpi e il coraggio. A metà tra western revisionista e crepuscolare, è un chicca anche per i profani del genere, grazie ad una scrittura semplice ma efficace e un cast di ottimo livello.

Link Paramount+

The Continental

Dove vederla: Prime Video Genere: Azione

Se avete amato John Wick e la sua saga, allora The Continental non potete perdervela. A metà tra ucronia e recupero dell'estetica alla John Woo, The Continenal ha come protagonista un giovane il giovane Winston (Colin Woodell), il futuro direttore del Continental di New York. Qui lo vedremo intraprendere la sua scalata al potere, contrapposto al crudele Cormac (Mel Gibson), circondandosi di killer ambiziosi e dando il via ad una battaglia urbana in cui la vendetta e la volontà di rivalsa vanno a braccetto. Semplicemente una delle migliori serie dell'anno.

Link Prime Video

Lezioni di Chimica

Dove vederla: Apple Tv+ Genere: Drammatico

Smessi i panni di Capitan Marvel, Brie Larson la ritroviamo in questa serie, tratta da un romanzo di Bonnie Garmus. Protagonista è Elizabeth Loth, tecnica di laboratorio nell'America degli anni '50, vittima costante sul posto di lavoro di discriminazione di genere e mobbing. L'incontro con il brillante ma altrettanto misantropo e intrattabile Calvin Evans (Lewis Pullman), che come lei lavora all'istituto di ricerca Hastings, le cambierà completamente l'esistenza. Lezioni di Chimica è una serie capace di essere femminista in modo intelligente e mai banale, scritta in modo meraviglioso, a metà tra commedia e dramma.

Link Apple Tv+

A Murder at the End of the World

Dove vederla: Disney+ Genere: thriller

Darby Hart (Emma Corin), è una scrittrice, investigatrice dilettante ed hacker dallo stile di vita quasi survavivalista. Viene coinvolta assieme ad altre menti eccellenti ed atipiche dal guru hi-tech Andy Ronson (Clive Owen) in un progetto che mira a salvare l'umanità del suo prossimo ed imminente disastro. Ma lì, tra le nevi islandesi, nel giro di poco tempo sarà la morte a prendersi la scena. A Murder at the End of the World è un mistery thriller intrigante per complessità e caratura di scrittura, che omaggia i grandi maestri del genere ma con uno sguardo attualissimo alle problematiche ambientali e tecnocratiche.

Link Disney+