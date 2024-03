Le migliori serie tv Prime Video del 2024, finora

Anche nel 2024, come l'anno scorso, raccogliamo in un unico articolo le migliori serie tv in uscita su Prime Video nel corso dell'anno. Un aiuto per chi non ha tempo da perdere e non vuole rischiare di guardare qualcosa di tremendo, ma anche un promemoria per chi vuole avere la certezza di non perdersi il meglio delle serie in uscita nel 2024 sulla piattaforma streaming di Amazon.

Nell'elenco, in costante aggiornamento, ci sono serie tv italiane e straniere di ogni genere, dal comico al drammatico: scorrete la lista, date uno sguardo alle recensioni e agli altri articoli dedicati alle serie e scegliete quella più adatta a voi. Quando l'avrete finita tornate qui e controllate se c'è qualcosa di nuovo... e così via fino a dicembre.

Antonia (serie dramedy - 6 episodi)

La storia di Antonia, interpretata da Chiara Martegiani, è quella di una giovane donna che il giorno del suo 34esimo compleanno scopre di avere l'endometriosi: ed ecco che tornano i conti di tante cose del passato, da sistemare anche nel presente tra lavoro, famiglia e amore.

Regina Rossa (serie tv poliziesca - 7 episodi)

Tratta dall'omonimo romanzo (primo di una trilogia) di Juan Gómez-Jurado, Regina Rossa è un poliziesco che ha come protagonisti la più classica delle strane coppie: Jon è un poliziotto basco dai modi bruschi e il cuore d'oro, Antonia è semplicemente la persona più intelligente del mondo. Al servizio di una misteriosa agenzia europea dovranno scoprire chi e perché sta rapendo i rampolli dell'alta società spagnola.

Lol Talent Show (show comico - 5 puntate)

Per decidere il decimo concorrente di LOL 4 nasce questo talent show in cui Katia Follesa, Angelo Pintus ed Elio - con la conduzione del Mago Forest - devono giudicare aspiranti professionisti della risata. Scoprendo, bisogna dirlo, più di un talento di cui sentiremo parlare nei prossimi anni.

Wolf Like Me 2 (serie comica/fantastica - stagione 2 di 7 episodi)

Secondo capitolo di questa strana storia d'amore, divertente e romantica, tra un uomo e una... licantropa. Mary è andata a vivere con Gary ed Emma, e per di più è incinta. Sì, ma nascerà un bambino normale o un bimbo-lupo? Ecco la maggiore preoccupazione (ma non l'unica) nella gravidanza di Mary.

No Activity - Niente da segnalare (serie comica - 6 episodi)

Adattamento italiano di un format australiano, la No Activity nostrana vede in azione tre coppie: quella dei criminali che aspettano l'arrivo di un importante carico al porto, quella dei poliziotti che devono coglierli in flagrante e quella delle due colleghe alla centrale operativa. Grazie a loro, e agli altri personaggi, le risate sono assicurate.

Mr. & Mrs Smith (serie action - 8 episodi)

Remake del celebre film con Angelina Jolie e Brad Pitt, ma in pratica solo nel titolo. Fin dall'inizio, infatti, la situazione è molto diversa: in questa serie di Donald Glover, i protagonisti sono un uomo e una donna che vengono assoldati da una misteriosa agenzia segreta per lavorare in coppia, fingendosi sposati. Cercando di portare a termine tutte le missioni affidate loro dal "signor Ciao Ciao".

Expats (miniserie drammatica - 6 episodi)

Tratta dal romanzo del 2016 The Expatriates di Janice Y. K. Lee, questa miniserie parla di tre donne che si trovano a vivere da espatriate a Hong Kong - Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo) - e i cui destini si incrociano tragicamente. Per non fare spoiler, diciamo che si tratta di una serie tv assolutamente sconsigliata a chi patisce le storie drammatiche con protagonisti bambini.

