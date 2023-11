Le 10 migliori serie tv da vedere su Apple TV+

Scegliere le migliori dieci serie tv da vedere su Apple TV+ è un'impresa davvero ardua. Perché è vero che il catalogo della piattaforma streaming di Apple non è ampio come, ad esempio, quello di Netflix, o Prime Video, o Disney+. Ma la "densità" di serie di grande qualità è, da queste parti, decisamente più alta che altrove.

Perciò speriamo ci perdonerete se abbiamo un po' "barato" nel sottostante elenco di serie Apple TV+ da non perdere. Il nostro piccolo "imbroglio" consiste, infatti, nel mettere in lista 9 serie più altre 4 che condividono l'ultimo posto disponibile: più sotto lo spieghiamo meglio. Ecco dunque le migliori serie di sempre uscite su Apple TV+, con l'indicazione del genere, del numero di stagioni disponibili e, se possibile, delle nostre recensioni.

Ted Lasso (3 stagioni complete, la 4ª/spinoff da confermare) - genere: commedia

Semplicemente, la migliore opera di finzione mai fatta sul calcio (ed è una produzione americana). Se non la conoscete - beati voi - Ted Lasso parla di un allenatore di football americano che lascia il college dove lavora e gli Stati Uniti per diventare l'allenatore di una fittizia squadra di Premier League, il Richmond.

Ted arriva in Inghilterra senza conoscere neanche le regole del calcio, ma grazie al suo approccio ai giocatori questo deficit sarà ampiamente colmato. Preparatevi quindi a tifare per la squadra più divertente della Premier e di tutto il mondo pallonaro. E speriamo che, a sorpresa, Ted Lasso venga rinnovata per una quarta stagione spinoff.

See (serie completa, 3 stagioni) - genere: distopico/fantasy

La premessa di See è tanto semplice quanto geniale: parla infatti di un futuro in cui a causa di un virus l'umanità ha perso la vista da così tanto tempo da essere ritornati a una specie di Medio Evo. Ma cosa succede se, dopo secoli, nascono alcune persone dotate della vista? Lo scopriamo in questa serie con protagonista Jason Momoa nei panni di un leader e di un padre che desidera a tutti i costi salvare la sua famiglia. In tre sole stagioni, questa serie tv vi catturerà e vi trasporterà nel suo universo.

Servant (serie completa, 4 stagioni) - genere: thriller/horror

In realtà, il genere preciso di Servant è "stile M. Night Shyamalan", e abbiamo detto già molto, se non tutto. Perché il regista di film come Il sesto senso o The Village ha creato e prodotto e in alcuni episodi diretto in prima persona Shyamalan (e a volte in regia c'è la figlia), quindi dal primo episodio della prima stagione sappiamo che il finale sovvertirà ogni nostra teoria.

E di teorie se possono formulare parecchie guardando una serie che inizia mostrandoci l'arrivo di una giovanissima tata in una casa in cui dovrà accudire un bambolotto che la "madre" crede sia un bambino vero. Senza spoilerare, vi possiamo dire una cosa: non è un prequel di Mary Poppins.

Foundation / Fondazione (2 stagioni, 3ª confermata) - genere: fantascienza

Dall'omonimo mastodontico ciclo del pilastro della fantascienza Isaac Asimov, una serie che non ha timore di rappresentare una storia che definire complessa è ampiamente riduttivo.

In breve, Foundation (in italiano Fondazione) inizia con la strana previsione di uno stranissimo scienziato secondo cui il grandioso Impero Galattico che domina l'universo è destinato a crollare. E così un gruppo di esuli suoi seguaci si ritrova ad affrontare un lunghissimo viaggio ai confini della galassia. E quel viaggio è solo l'inizio.

For All Mankind (4ª stagione attualmente in uscita) - genere: distopico / fantascienza

Come detto per See, anche qui la premessa da cui parte la serie è piuttosto semplice, ma apre letteralmente un nuovo universo. In questo caso, però, la trama parte dal passato, precisamente dal 1969, quando l'uomo arriva sulla luna grazie a... l'Unione Sovietica.

E così, facendo "vincere" ai russi la corsa all'allunaggio, For All Mankind racconta la Storia di un'esplorazione dello spazio che è andata ben oltre i confini esplorati nel nostro mondo. Un avvertimento: preparatevi a conoscere e amare tantissimi personaggi.

Slow Horses (3ª stagione di prossima uscita) - Genere: spy-thriller / comedy

Siamo in Inghilterra, nei meandri del MI5, i servizi segreti di Sua Maestà. Anzi, siamo alla Casa del Pantano, dove si trova l'ufficio dei "ronzini" che danno il titolo alla serie e che si trovano lì perché hanno combinato qualche casino che ha convinto l'agenzia a ricollocarli dove non possono nuocere.

Ma grazie al loro capo, un fantastico Gary Oldman, e ai suoi metodi non esattamente incoraggianti o politically correct, gli agenti della Casa del Pantano sapranno farsi valere anche quando proveranno ad annientarli.

Severance / Scissione (2ª stagione in uscita nel 2024) - genere: distopico / fantascienza

Ancora una premessa geniale da cui origina una serie tv geniale di Apple TV+. In questo caso, la storia ci porta in un mondo, anzi in un'azienda dove, una volta assunti, si viene sottoposti a un intervento chirurgico per cui, di lì in poi, la memoria viene scissa in due.

In pratica, quando si è a lavoro non si ha nessunissimo ricordo di cosa sia la vita privata, e quando si esce dall'ufficio non ci si ricorda nulla e nessuno relativo all'ambito lavorativo. Prima di dirvi che vi piacerebbe un simile intervento, guardate la prima stagione di Severance / Scissione.

The Morning Show (4ª stagione già confermata) - genere: drammatico / commedia

Volendo fare una battuta, si potrebbe dire che The Morning Show ci mostra il dietro le quinte di una specie di Uno Mattina all'americana, condotto da Alex Levy, interpretata dalla divina Jennifer Aniston.

Ma ovviamente questa serie è molto più articolata, complessa e soprattutto interessante di questa definizione scherzosa. Non a caso The Morning Show ha avuto la conferma per la quarta stagione quando ancora doveva uscire la terza.

Lezioni di chimica (miniserie di una stagione) - genere: drammatico / storico

Per la categoria miniserie non potevamo esimerci dal mettere in questo elenco Lezioni di Chimica, la serie tv con protagonista l'attrice premio Oscar Brie Larson nei panni di una chimica che, nell'America maschilista e conservatrice degli anni '50 e '60, sfida ogni convenzione, e ogni avversità, per condurre le sue preziose ricerche. Anche "a costo" di lavorare in uno show di cucina per casalinghe.

Le 4 serie che meriteranno la top 10 se si confermeranno ai livelli della 1ª stagione

Infine, il nostro piccolo imbroglio. Non sapendo scegliere la decima serie tv da inserire in questo "meglio di", abbiamo pensato di raggruppare quattro serie che nel 2023 sono uscite con prime stagioni di valore altissimo, e che se si confermeranno agli stessi livelli ci costringeranno a inventarci qualche nuovo sotterfugio. Di seguito i dettagli e i link alle recensioni.

Shrinking: la serie ha come protagonista uno psicologo che si ritrova a dover ricostruire con la figlia adolescente la sua vita dopo la prematura scomparsa della moglie. Per "fortuna" il suo capo è Harrison Ford. Ah, Shrinking è una commedia esilarante (recensione).

Silo: una specie di Snowpiercer immobile, nel senso che Silo ci porta in un mondo dove quel che resta dell'umanità si è rifugiata all'interno di un silos, appunto, per sfuggire all'aria velenosa che si respira fuori. Ma sarà davvero così? Qualcuno inizia a dubitare (recensione).

The Changeling: in qualche modo "cugina" di Servant, The Changeling ci fa conoscere una ragazza e un ragazzo che si conoscono, si innamorano, si sposano e hanno un figlio a cui succederà qualcosa di misterioso e inquietante come una macabra filastrocca (recensione).

Platonic: anche in Platonic una donna e un uomo sono legati da uno stretto rapporto, in questo caso di amicizia platonica. Un'amicizia che risorge dopo anni di silenzio, mettendo in crisi le certezze che entrambi avevano e riportandoli a vivere le divertenti follie di un tempo (recensione).