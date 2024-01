Le serie tv e i film da non perdere su Netflix la prima settimana del 2024

Arriva una nuova settimana per Netflix e, come di consueto, torna il nostro appuntamento con con le nuove uscite più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa prima settimana di gennaio 2024, ecco le migliori nuove uscite dell'anno nuovo. Tanti i titoli imperdibili tra cui la nuova serie con il premio Oscar Michelle Yeoh, The Brothers Sun e il film di J.A. Bayona, candidato ai Golden Globes e agli Oscar 2024, La società della neve, sul disastro aereo delle Ande. Ma non è finita qui.

Allora entriamo nel vivo e scopriamo quali sono le serie tv e i film da non perdere su Netflix in questa prima settimana del 2024.

Un inganno di troppo (1 gennaio 2024)

Il 2024, su Netflix, inizia all'insegna del thriller con l'uscita, proprio il 1 gennaio 2024, di Un inganno di troppo. Mentre conduce le indagini sull'omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) si trova anche ad affrontare i suoi stessi segreti. Intanto i nipoti di Maya (Abby e Daniel) cercano di scoprire la verità sulla morte della propria madre qualche mese prima. I due casi sono collegati? Fool Me Once segue questi personaggi in un'emozionante ricerca della verità che porterà alla luce scioccanti segreti e cambierà la loro vita per sempre.

The Brothers Sun (4 gennaio 2024)

Tra le novità di questo gennaio 2024 c'è la serie tv con il premio Oscar Michelle Yeoh, The Brothers Sun. Si tratta di una dark comedy che racconta una storia che punta a far riflettere sui valori di famiglia e fratellanza in un mondo dove il crimine dilaga. Quando il capo di una potente triade taiwanese viene ucciso da un misterioso assassino, il suo figlio maggiore, il leggendario killer Charles "Chairleg" Sun (Justin Chien) si trasferisce a Los Angeles per proteggere sua madre, Eileen (Michelle Yeoh), e il suo ingenuo fratello minore, Bruce (Sam Song Li) - che fino ad ora è stato completamente protetto dalla verità sulla sua famiglia. Ma mentre le società più letali di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles, Bruce e la loro madre devono guarire le ferite causate dalla loro separazione e capire cosa significhino veramente la fratellanza e la famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li uccida tutti.

La società della neve (4 gennaio 2024)

Tra i film letteralmente imperdibili su Netflix in questa prima settimana di gennaio 2024 c'è il nuovo emozionante lavoro di J.A. Bayona, La società della neve, un film ispirato alla storia vera del disastro delle Ande e candidato ai prossimi Golden Globes e Oscar 2024.

Nel 1972 il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipita su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Allo schianto sopravvivono solo 29 dei 45 passeggeri, che si ritrovano in uno degli ambienti più ostili al mondo e obbligati a ricorrere a misure estreme per poter restare in vita.