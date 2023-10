Cosa vedere su Sky, Paramount+ e Disney+ questo weekend

Spesso, quando si pensa a cosa vedere in streaming durante il weekend, le uniche due piattaforme che vengono in mente sono le più popolari: Netflix e Prime Video. E per quanto entrambe propongano titoli imperdibili, basta pensare a Lupin, appena uscito su Netflix o ancora ad After 5, di Prime Video, ci sono alcune serie che, spesso, non vengono considerate solo perché nel catalogo di piattaforme minori o, semplicemente meno conosciute. Ecco allora qualche consiglio per orientarvi nella scelta di cosa vedere questo weekend, che va dal 6 all'8 ottobre 2023, sulle altre piattaforme di streaming da Sky a Disney+, fino a passare per Paramount+. Le novità sono tante, a voi la scelta.

Un'estate fa, se amate i crime sui viaggi nel tempo (Sky e NOW)

E se per risolvere un crimine foste costretti a tornare agli anni '90? È da qui che parte la trama della nuova serie Sky con Lino Guanciale e Claudia Pandolfi, Un'estate fa. Si tratta di un crime nostalgico dove il protagonista, Elio (Lino Guanciale) tornerà al 1990 per cercare di risolvere il caso della sparizione della ragazza di cui era innamorato da giovane, ritrovata dopo 30 anni e con un colpevole ancora ignoto. Questa serie è un piacevole tuffo indietro nel tempo e un titolo che incolla letteralmente allo schermo. Da non perdere.

Only Murders in the Building 3 perché si conferma un capolavoro (Disney+)

E come perdersi la terza stagione di Only Murders in the Building, la serie crime-comedy con tre protagonisti d'eccezione: Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez impegnati in un nuovo caso di omicidio da risolvere con il loro podcast. La serie nasce dalle mentii di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman e segue tre estranei ossessionati dal genere true crime che si ritrovano coinvolti in un delitto nel palazzo dell’Upper West Side in cui vivono e iniziano a investigare per trovare l'assassino scoprendo segreti e misteri sul luogo in cui vivono.

Loki 2, imperdibile per gli amanti delle serie Marvel (Disney+)

Se siete fan delle serie Marvel perdervi la seconda stagione di Loki su Disney+ è impossibile. Il primo episodio arriva proprio il 6 ottobre e riaprirà una serie tra le più riuscite di Disney+. I nuovi episodi della serie riprenderanno all'indomani dello scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova in una battaglia per l'anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki naviga in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

Bargain - Trattativa mortale, se vi piacciono i thriller distopici coreani (Paramount+)

Su Paramount+, invece, c'è una delle serie più attese di ottobre 2023, il thriller coreano Bargain - Trattativa mortale. Si tratta di un thriller distopico dove un gruppo di uomini viene attirato in un hotel con la scusa di un incontro sessuale ma si ritroverà coinvolto in un losco traaffico di organi venduti all'asta al miglior offerente. All'improvviso un terremoto blocca tutti nell'edificio e li lascia tagliati dal mondo esterno e in lotta per sopravvivere a ogni costo.