David di Donatello 2024, tutte le candidature: domina C'è ancora domani

Stanno per tornare i David di Donatello con l'edizione numero 69 che decreterà quali sono state le eccellenze del cinema italiano nella scorsa stagione cinematografica. Sono appena state annunciate, infatti, le candidature dei David 2024 per i film usciti al cinema dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2023 votate dal 1° al 14 marzo 2024 dai componenti la Giuria dell'Accademia. Tra tutte le nomination domina il fenomeno Paola Cortellesi con il film C'è ancora domani che ha ottenuto ben 19 candidature. Segue Matteo Garrone, che dopo la delusione degli Oscar 2024 tenerà di conquistare con Io Capitano l'ambita statuetta del David con un totale di 15 candidature. Bene anche per La chimera di Alice Rohrwacher con 13 nomination e Rapito di Marco Bellocchio con un totale di 11 candiature.

Tutte le candidature dei David di Donatello 2024

MIGLIOR FILM

C'è ancora domani di Paola Cortellesi

Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti

Io capitano di Matteo Garrone

La chimera di Alice Rohrwacher

Rapito di Marco Bellocchio

MIGLIOR REGIA

Il sol dell'avvenire

Io capitano

L'ultima notte di Amore

La chimera

Rapito

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

C'è ancora domani di Paola Cortellesi

Disco Boy di Giacomo Abbruzzese

Felicità di Micaela Ramazzotti

Palazzina LAF di Michele Riondino

Stranizza d'amuri di Giuseppe Fiorello

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

C'è ancora domani - Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi

Il sol dell'avvenire - Francesca Marciano, Nanni Moretti, Federica Pontremoli, Valia Santella

Io Capitano - Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini, Andrea Tagliaferri

La chimera - Alice Rohrwacher

Palazina LAF - Maurizio Braucci, Michele Riondino

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Le vele scarlatte - Pietro Marcello, Maurizio Braucci, Maud Ameline

Lubo - Giorgio Diritti, Fredo Valla

Misericordia - Emma Dante, Elena Stancanelli, Giorgio Vasta

Mixed by Erry - Armando Festa, Sydney Sibilia

Rapito - Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli

MIGLIOR PRODUTTORE

C'è ancora domani - Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside società del gruppo Ffremantle; VIision Distribution società del gruppo Sky; in collaborazione con Sky in collaborazione con Netflix

Comandante - Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri per Indigo Film; Pierpaolo Verga ed Edoardo De Angelis per O' Groove; Paolo Del Brocco per Rai Cinema; Attilio De Razza per Tramp Limited; Mariagiovanna De Angelis per Vgriive; Antonio Miyakawa per Wise Pictures

Disco Boy - Giulia Achilli, Marco Alessi, Lionel Massol, Pauline Seigland, André Logie

Io Capitano - Archimede, Rai Cinema, Pathé, Tarantula

La chimera - Carlo Cresto-Dina con Rai Cinema

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

C'è ancora domani - Paola Cortellesi

Come pecore in mezzo ai lupi - Isabella Ragonese

Felicità - Micaela Ramazzotti

L'ultima notte di Amore - Linda Caridi

Rapito - Barbara Ronchi

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

C'è ancora domani - Valerio Mastandrea

Cento domeniche - Antonio Albanese

Comandante - Pierfrancesco Favino

La chimera - Josh O'Connor

Palazzina LAF - Michele Riondino

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

C'è ancora domani - Emanuela Fanelli

C'è ancora domani - Romana Maggiora Vergano

Il sol dell'avvenire - Barbora Bobulova

La chimera - Alba Rohrwacher

La chimera - Isabella Rossellini

MiGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Adagio - Adriano Giannini

C'è ancora domani - Giorgio Colangeli

C'è ancora domani - Vinicio Marchioni

Il sol dell'avvenire - Silvio Orlando

Palazzina LAF - Elio Germano

MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

C'è ancora domani - Davide Leone

Comandante - Ferran Paredes Rubio

Io Capitano - Paolo Carnera

La chimera - Hélène Louvart

Rapito - Francesco Di Gicaomo

MIGLIOR COMPOSITORE

Adagio - Subsonica

C'è ancora domani - Lele Marchitelli

Il sol dell'avvenire - Franco Piersanti

Io Capitano - Andrea Farri

L'ultima notte di Amore - Santi Pulvirenti

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

Adagio - Adagio, musica, testi e interpretazione di Subsonica (Samuel Umberto Romano, Massimiliano Casacci, Davide Dileo, Enrico Matta, Luca Vicini)

Il più bel secolo della mia vita - La vita com'è, musica, testi e interpretazione di Brunori Sars

Io Capitano - Baby, musica di Andrea Farri, testi e interpretazione di Seydou Sarr

Mixed By Erry - 'O Dj (Don't give up), musica, testi e interpretazione di Liberato

Palazzina LAF - La mia terra, musica, testi e interpretazione di Diodato

MIGLIORE SCENOGRAFIA

C'è ancora domani - scenografia Paola Comencini, arredamento Fiorella Cicolini

Comandante - scenografia Carmine Guarino, arredamento Iole Autero

Io Capitano - scenografia Dimitri Capuani, arredamento Roberta Troncarelli

La chimera - scenografia Emita Frigato, arredamento Rachele Meliadò

Rapito - scenografia Andrea Castorina, arredamento Valeria Vecellio

MIGLIORI COSTUMI

C'è ancora domani - Alberto Moretti

Comandante - Massimo Cantini Parrini

Io Capitano - Stefano Ciammitti

La chimera - Loredana Buscemi

Rapito - Sergio Ballo, Daria Calvelli

MIGLIOR TRUCCO