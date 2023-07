Il delitto di via Poma diventa una serie tv

La cronaca nera italiana si trasforma in serie tv. Dopo l'annuncio dell'adattamento seriale sulla strage di Erba e di quello sul delitto di Avetrana arriva un nuovo prodotto seriale basato su un noto caso di cronaca nera italiana. Parliamo dell'omicidio di Simonetta Cesaroni avvenuto nel pomeriggio del 7 agosto 1990 meglio noto come il delitto di via Poma. Questo delitto, considerato uno dei cold case più famosi della cronaca nera italiana, ha riscosso negli anni molto interesse da parte del pubblico diventando oggetto di molte discussioni e attirando attenzione di media, cinema e tv. Questa terribile storia, che ha visto la morte di una ragazza a soli 21 anni con ben 29 coltellate, è stata anche oggetto, in passato, di libri, programmi e addirittura un lungometraggio e oggi è pronta a diventare un serie tv.

Prodotta da Cattleya, la serie sul delito di via Poma, racconterà la vita di Simonetta Cesaroni e la sua persona oltre che la sua morte, utilizzando il genere del legal/crime drama ad alta tensione.

Questa serie tv, che a oggi non ha ancora un nome ufficiale, sarà realizzata da Cattleya collaborando con gli eredi della vittima e i loro legali con accesso agli atti processuali e cercherà di ricostruire la vicenda tra verità nascoste, errori giudiziari e misteri ancora oggi irrisolti per dare giustizia a Simonetta Cesaroni, raccontando la sua persona oltre che la sua morte che, a oggi, è ancora senza giustizia.

La serie sul delitto di via Poma è affidata a Flaminia Gressi e Bernardo Pellegrini ed è attualmente in fase di scrittura.

La data di uscita della serie e la piattaforma di distribuzione non sono ancora state annunciate.