Kizazi Moto: Generazione di Fuoco o l’Africa come non l’avete mai vista

Kizazi Moto: Generazione di Fuoco

Kizazi Moto: Generazione di Fuoco su Disney+ è la nuova serie antologica animata con cui il colosso americano cerca di farsi portatore di una nuova narrazione, che dia spazio a qualcosa di più dell’Occidente classico e della sua cultura. Abbiamo 10 corti d’animazione coloratissimi, vivaci, appassionanti dedicati all’Africa, tutti ricchi di significati e di un diverso modo di guardare al mondo e al concetto di crescita personale e collettiva.

Kizazi Moto: Generazione di Fuoco – la trama

Zimbabwe, Sudafrica, Uganda, Egitto, Nigeria e Kenya. Questi i paesi al centro di Kizazi Moto: Generazione di Fuoco, ambizioso e rivoluzionario progetto animato voluto dalla Disney, prodotto dalla Sudafricana Triggerfish. Gli autori sono rispettivamente Ahmed Teilab (Egitto), i sudafricani sono però i più numerosi con Simangaliso Sibaya, Malcolm Wope, Nthato Mokgata, Lesego Vorster, Terence Neale, Tshepo Moche, Terence Maluleke e Isaac Mogajane. Seguono Ng’endo Mukii (Kenya), Shofela Coker (Nigeria), Pious Nyenyewa e Tafadzwa Hove (Zimbabwe), Raymond Malinga (Uganda) e Raymond Malinga (Uganda).

10 storie da 10 minuti o poco più l’una, con cui dare spazio ad una nuova generazione di talenti e un nuovo mondo, che è anche un nuovo modo di raccontare l’Africa che guarda ad un futuro che spera diverso, ma che deve essere anche legato alla propria identità, alle proprie credenze e ad un passato che non deve essere cancellato. Il risultato finale è di grandissima originalità, come non se ne vedeva da tempo, in grado di staccarsi dai cliché del genere ma allo stesso tempo di essere familiare al grande pubblico.

Questo in virtù di un linguaggio, un ritmo e una caratterizzazione dei personaggi che tendono all’universale, alle ultime linee artistiche di questi anni, senza però mettere a rischio la specificità semantica, la volontà di parlare attraverso simboli, metafore, di questo gigantesco continente da sempre descritto sotto la luce di una centralità occidentale, ma propria.

10 racconti per parlare di un’altra Africa

10 film, 10 piccoli racconti, ognuno dei quali abbraccia una diversa nazione con un diverso stile e una diversa idea. Comune però la volontà di farci appassionare ad un continente che per onore di cronaca bisogna ammettere che ancora oggi è sostanzialmente silente, inespresso per quello che riguarda la narrazione mainstream. Questo sempre che non pensiate che Black Panther e affini spuntati da Hollywood siano veramente qualcosa di connesso alla storia e culture africane in modo genuino.

Kizazi Moto: Generazione di Fuoco è l'ennesima prova di quanto l'animazione in questi ultimi anni, abbia saputo prendere il sopravvento anche sul cinema del grande schermo, non fosse altro per una maggiore possibilità creativa, una capacità di dare agli autori e alla loro semantica, una totale indipendenza dal punto di vista dello sviluppo delle tematiche che si vogliono affrontare, dell'obiettivo finale. Qui si cerca di mostrare un continente a metà tra ucronia e fantasia, forse più pseudo-futurista, dove però permangono problematicità, drammi, conflitti, la necessità di creare un'armonia lì dove non c'è. Inutile dire che in più di un momento non si faccia mistero di chiamare in causa il colonialismo, sia passato che moderno, lo sfruttamento operato dall'Occidente. Questo anche quando il tutto diventa un iter metaforico, che riguarda non tanto la realtà politico sociale o economica, ma quella culturale, che poi risponde al grande quesito, che oggi interessa le nuove generazioni: sono veramente africane o sono il prodotto di un incrocio forzato? Qualcosa con cui non sanno esattamente come confrontarsi? Kizazi Moto: Generazione di Fuoco non dà la risposta, sa che non esiste una univoca, però già ponendo questo dubbio, si mostra per quello che è: un sipario su un mondo che abbiamo sempre ignorato, con cui pensiamo di non avere nulla in comune, a torto ovviamente.

Tra racconto di formazione e utopia futuristica

L'insieme strizza l’occhio appena può alla saga di Star Wars, Indiana Jones, i Goonies, insomma ai titoli mitici di un certo tipo di cinema. Fortissimo il legame con serie animate come Arcade, Star Wars: Visions e Love, Death & Robots, nonché lo Spider-Man di Morales a livello di ritmo, atmosfere, dinamismo.

Talvolta pare forse un po’ troppo sbilanciato verso il pubblico dell'infanzia, per quanto l'incredibile caratura artistica, la meravigliosa capacità di ammaliare con un turbinio di colori, suoni, non possono che conquistare inevitabilmente anche il pubblico più adulto. Su tutto e tutti domina il tema della nuova generazione africana, non solo quella artistica alla base di questo progetto, ma più in generale dello scontro tra passato e futuro in atto. In fin dei conti sono soprattutto 10 racconti di formazione, il non accettare le barriere poste da degli adulti che, soprattutto qui, appaiono fin troppo paternalisti, conservatori.

Qualcosa che poi in fin dei conti si allarga volutamente di episodio in episodio fino a donarci la dimensione sociale moderna del continente africano: ibrida, di difficile definizione. Intanto però vediamo lo sfruttamento senza tregua delle risorse naturali, gli echi dello spiritismo, della visione della trascendenza comune a diverse culture, il differente rapporto soprattutto con la natura gli esseri viventi. Se il negare la perfetta contrapposizione tra bene e male va di moda, qui se ne trova una variazione ancora più sfumata, mentre intanto ci si interroga anche sul ruolo della tecnologia, in particolare dei social media, l'identità virtuale. Evidente la volontà di guardare ad una società che, anche nel continente nero, dovrà essere più inclusiva, più fluida. Forse l'insieme non fa fino in fondo quel salto di qualità che ci si aspettava, ma rimane un altro viaggio animato meraviglioso, un'operazione coraggiosa perché si appella alla curiosità del pubblico, piuttosto che accarezzarne la pigrizia verso il già noto.

Voto: 7