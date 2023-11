A Murder at the End of the World su Disney+ è il mystery che non ti aspetti

A Murder at the End of the World

A Murder at the End of the World è una di quelle serie che è difficilissimo identificare con certezza nella loro identità ma che non possono non catturare l’attenzione, affascinare, donare qualcosa di assolutamente distante dal già visto e già sentito. Cast corale di tutto rispetto, dove la protagonista è l’attrice queer Emma Corin, tra i volti di maggior risalto della sua generazione, in un giallo dove troviamo ricche metafore sulla società di ora e la visione del nostro futuro. Il risultato finale? Strano, inquietante e per nulla malfatto.

A Murder at the End of the World – la trama

A Murder at the End of the World ha come protagonista la giovane Darby Hart (Emma Corin), una scrittrice, investigatrice dilettante ed hacker, che si è fatta una piccola fama per la sua determinazione e talento investigativo. La svolta in ambito editoriale però non arriva ed è quindi con doppia sorpresa che accoglie l’invito da parte del guru hi-tech supremo Andy Ronson (Clive Owen) di raggiungerlo per un evento speciale ed esclusivo presso un resort nel lontano nord innevato islandese. All’evento scopre che sono stati invitati altri sei personaggi alquanto originali, che al di là del successo personale ottenuto, hanno in comune di avere una forma mentis e una capacità di andare oltre i limiti del canonico pari alla sua.

Tuttavia, è con incredibile sorpresa che Darby scopre che tra gli invitati c’è anche il suo ex Bill Farrah (Harris Dickinson) che dopo averla lasciata anni prima, si è fatto un nome nel mondo del design e dell’arte. Assieme alla moglie Lee (Marling) e al figlio, Ronson li ha riuniti perché ha come obbiettivo cercare una possibile soluzione alle tante problematiche che al momento vedono l’umanità dirigersi a tutta velocità verso l’Apocalisse climatica ed economica. Tuttavia, già la mattina seguente uno degli ospiti (niente spoiler da noi non saprete altro) viene trovato morto. Darby in breve tempo trova le prove che qualcosa o qualcuno si nasconde tra di loro con intenzioni tutt’altro che pacifiche ma non può immaginare contro chi e cosa avrà a che fare.

A Murder at the End of the World porta la firma nientemeno che di Brit Marling e Zal Batmanglij, a cui dobbiamo un capolavoro incompiuto come fu The OA, e qui confermano la loro capacità di essere ad un tempo fedeli a ciò che il pubblico si aspetta da un mistery-thriller e assieme capaci di confezionare una storia avvincente, originale, godibile eppure capace di andare verso una sperimentazione di genere assolutamente intelligente e diversa dalla norma. Questo, unito ad un’ottima regia e una capacità di connettersi ad un’atmosfera cupa, opprimente, con una struttura narrativa in cui presente e passato si intrecciano mai casualmente, la renderà senza ombra di dubbio un punto di riferimento per il genere contemporaneo.

Una perfetta costruzione narrativa e di atmosfera

A Murder at the End of the World pare creato da qualche fanatico di Agatha Christie, perché uno degli elementi familiari e che qui vengono subito ripresi è il sospetto all’interno di un circolo ristretto. Darby sa che c’è un assassino, sa che è qualcuno dentro al resort e a quel gruppo di menti brillanti. Ma chi è e perché soprattutto è entrato in azione? A tutto questo, si aggiunge l’attualissimo tema delle IA, qui declinate in modo tanto realistico e probabile, quanto comunque non esente da un fascino inquietante, vista la loro diretta connessione con quel futuro che tra le nevi si sta cercando di creare.

Se la Corin tratteggia con bravura una weirdo in realtà molto meno sicura (per fortuna) di tanti personaggi femminili moderni del genere, quasi un mix tra Clarice Starling e Lisbeth Salander, non da meno è bravissimo anche Dickinson, nel creare con lei una chimica straordinaria e ambigua, dando soprattutto una venatura più thriller all’insieme. Non si può poi non citare il redivivo Clive Owen, che crea un personaggio inquietante ed efficace per quanto magari non nuovissimo nella concezione degli ultimi anni.

Capace di donare e togliere certezze con estrema facilità, di creare suspence e non dare punti di riferimento, A Murder at the End of the World strizza spesso l’occhio al vecchio thriller che fu, al concetto di ignoto e pericolo non visto come fonte primaria della paura e della tensione. Per quanto si scorgano spesso tracce di un Conan Doyle, di un Fincher e anche di un maestro come David Lynch, la capacità da parte della serie di mantenere le promesse di un intrattenimento ad un tempo complesso ma non per questo artificioso, sono mantenute ampiamente.

Certo, bisogna amare lo stile a metà tra profezia dark e cinismo del duo di showrunners, ma anche per chi non li ha mai conosciuti, A Murder at the End of the World saprà regalare emozioni e garantire ciò che molti prodotti di questo tipo oggi sul piccolo schermo non sanno più dare: il piacere di un mistero autentico.

Voto: 8