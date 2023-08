Ahsoka, quando escono le puntate: il calendario della nuova serie di Star Wars

Nuove avventure nella Galassia lontana. Il 23 agosto 2023 debutteranno su Disney+ i primi due episodi di Ahsoka, la nuova serie di Star Wars con Rosario Dawson. Lo show è composto da otto episodi in totale. Ecco il calendario completo e tutto quello che c'è da sapere.

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Ahsoka segue l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. E arriverà anche un "nuovo" villain: il Grand'ammiraglio Thrawn.

Ahsoka è interpretata da Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen ed Eman Esfandi.

Gli episodi sono diretti da Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel and Rick Famuyiwa.

Dave Filoni è il capo sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è la co-produttrice esecutiva.

Ahsoka debutterà su Disney+ con i primi due episodi il 23 agosto 2023.

