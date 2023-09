Ahsoka, nuovo regalo ai fan di Star Wars: il doppio cameo dell'episodio 7

Il 27 settembre 2023 è uscito su Disney+ il settimo episodio di Ahsoka. La puntata, intitolata “Sogni e Follia”, è la penultima della nuova serie di Star Wars con Rosario Dawson e colleziona un nuovo cameo a sorpresa.

Ahsoka, il doppio cameo dell'episodio 7

Nella settima puntata di Ahsoka c'è un doppio cameo. Uno è quello di Anakin Skywalker (Hayden Christensen, già apparso negli episodi 4 e 5) in forma di ologramma con dei videomessaggi lasciati ad Ahsoka. Il secondo, invece è all'inizio dell'episodio ed è un altro regalo ai fan di Star Wars. Mentre Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) è sotto processo per aver disobbedito agli ordini spunta in suo aiuto C-3PO, il droide protocollare costruito da Anakin nella trilogia prequel e ora al servizio della famiglia Organa di Alderaan e della loro figlia adottiva Leila (sì, quella Leia, la figlia di Anakin).

Ahsoka, il cast e la produzione

Ahsoka è interpretata da Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen, Eman Esfandi e Hayden Christensen. Gli episodi sono diretti da Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel and Rick Famuyiwa. Dave Filoni è il capo sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è la co-produttrice esecutiva.

Ahsoka, quando esce l'ultima puntata

L'ottavo e ultimo episodio di Ahsoka esce su Disney+ il 4 ottobre 2023.